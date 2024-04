Isola dei Famosi: chi è Greta Zuccarello, la prima leader

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata. La ballerina Greta Zuccarello è la vincitrice della prima prova

L’Isola dei Famosi è iniziata e con l’arrivo dei naufraghi, tra vip e non, in Honduras il reality è entrato nel vivo. Alla guida della diretta la new entry di Mediaset Vladimir Luxuria che ha sostituito Ilary Blasi alla conduzione, e che per questa edizione in onda in prima serata su Canale 5, sarà affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Come inviata speciale tra i concorrenti c’è Elenoire Casalegno.

Dopo le presentazioni di tutti i concorrenti, i naufraghi si sono cimentati nella prima prova per eleggere il leader dell’Isola: a vincere la sfida del fuoco è stata la ballerina Greta Zuccarello, mentre al televoto sono finiti Joe Bastianich (votato dalla nuova leader), Artur Dainese, Luce Caponegro e Samuel Peron. I concorrenti famosi e non si incontreranno per la seconda puntata fissata per giovedì 11 aprile, sempre in prima serata su Canale 5.

LA BALLERINA GRETA ZUCCARELLO: “NON SOTTOVALUTATE MAI UNA BELLA RAGAZZA”

Una ballerina tutta d’un pezzo che in arrivo sull’Isola più famosa della tv mette subito le cose in chiaro: “Attenzione, non sottovalutate mai una bella ragazza“. La ballerina professionista Greta, 28 anni, è originaria di Treviso e grazie al suo talento (“La danza è la mia vita”, dice) è approdata nel mondo della tv dopo aver studiato danza negli Stati uniti per 7 anni. È stata anche modella per note marche di intimo. Nel suo curriculum vanta la partecipazione al corpo di ballo di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e ‘Ciao Darwin’ con Paolo Bonolis. Oggi single, è stata fidanzata con il campione italiano di nuoto, Luca Dotto.

Determinata e molto competitiva, la naufraga nel suo video di presentazione decide di mettere subito le cose in chiaro e, certa del fatto che non le manderà a dire: “Vincerò l’Isola, non sottovalutatemi”. E visto che è stata la prima leader della nuova edizione ne promette delle belle.