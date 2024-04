Isola dei Famosi: chi è l’ex pornostar Luce Caponegro, in arte Selen

Un passato da attrice porno come Selen e ora, da oltre 10 anni, nel mondo della bellezza con un centro olistico a Ravenna: chi è Luce Caponegro dell’Isola dei Famosi

Ex diva del cinema a luci rosse, oggi concorrente nel reality tv L’isola dei famosi: la 57enne pornodiva Luce Caponegro, in arte Selen, è sbarcata nei giorni scorsi in Honduras insieme ad altri concorrenti per il gioco che ha preso il via ufficialmente ieri sera, lunedì 8 aprile, con la prima puntata di quest’edizione dell’Isola dei famosi condotta da Vladimir Luxuria. Non è la prima volta che Selen partecipa a un reality: nel 2006 fu concorrente de “La talpa”. Fece scalpore la notizia, raccontata dalla stessa Selen in un’intervista, di aver osservato 15 anni di castità, anni in cui si ero occupata di fare solo la mamma del suo secondo figlio, senza avere relazioni con uomini.

CHI È LUCE CAPONEGRO

Originaria di Roma, Selen è in realtà cresciuta a Ravenna, dove si è trasferita con la famiglia da bambina. Nella sua vita, è stata sposata con il produttore di film per adulti Fabio Albonetti con cui ha avuto un primo figlio (Kangi, nato nel 1988). Con l’ex calciatore Nicola Zanone ha avuto invece il secondo figlio, Gabriele, nato nel 2007. Un terzo matrimonio (abbastanza breve) è stato poi quello con Antonino Putortì.

Lasciato il mondo dell’hard nel 1999, Selen dopo aver lavorato per qualche anno in televisione ha scelto di ritirarsi del tutto dalla scena. E a Ravenna, nel 2012, ha aperto un centro di benessere olistico chiamato Luce, come lei, per occuparsi di bellezza. È poi approdata anche sui social, dove è considerata una beauty influencer.

LA CARRIERA DA PORNOSTAR E POI IN TELEVISIONE

Prima di girare il primo film porno a 26 anni, si era esibita fin da giovanissima in locali per adulti nella ‘sua’ Ravenna. Tra i primi film che l’hanno fatta conoscere nel mondo dell’hard c’è “Signore scandalose della provincia” diretto da Alex Perri. La sua carriera da pornostar è proseguita tra i successi e divenne anche molto famosa come ‘personaggio’, tanto che si guadagnò il titolo di pornostar preferita d’Italia. Sono 17 i premi vinti e ha partecipato più volte anche agli ‘Hot d’Or’. Il ritiro dal cinema porno arriva nel 1999, a 33 anni. A quel punto Selen approdò nella televisione generalista, partecipando come ospite o opinionista a svariate trasmissioni come il Maurizio Costanzo Show, Domenica In, I fatti vostri, Il figlio di Target, Omnibus. Inoltre, è apparsa in alcune serie tv e film.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (www.dire.it).