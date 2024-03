Valentina Melis con Massimiliano Varrese alla finale del Grande fratello: torneranno insieme?

L’ex compagna di Massimiliano Varrese, Valentina Melis, è entrata nella casa del Gf per fare all’attore una sorpresa nella serata della finale: il gossip si scatena

Valentina Melis è entrata nella casa del Gf per essere al fianco di Massimiliano Varrese nella serata della finale del programma. I due, separati da tempo, sono apparsi entrambi molto emozionati e a vederli vicini, sorridenti e portatori di un grande affetto l’uno per l’altro, nei fan si sono riaccese le speranze di poterli rivedere insieme, forse, un domani. Varrese, attore 47enne e unico uomo arrivato in finale di questa edizione (alla fine è arrivato sesto, lasciando cinque donne a contendersi la vittoria che poi ha spuntato Perla Vatiero battendo Beatrice Luzzi), ha avuto per la sua ex compagna parole di ringraziamento sincero, pronunciate con gli occhi lucidi: “Grazie per quello che hai fatto non era scontato, grazie per la donna e la madre che sei. Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia“.

IL RAMMARICO DI MASSIMILIANO PER LA FINE DELLA FAMIGLIA

Nel corso del programma, Varrese ha parlato in più occasioni del dispiacere per la fine della storia con la compagna e ancor più del dolore della fine della ‘famiglia’ nel senso tradizionale del termine. La fine della loro storia d’amore, dopo tentativi di restare insieme nonostante i problemi, è stata consensuale e i due dopo sono riusciti a mantenere un ottimo rapporto e una situazione equilibrata proprio per il bene della figlia (che si chiama Mia e ora ha sei anni), ma Varrese non ha mai nascosto la sofferenza per una vita da papà separato e per la mancanza di quotidianità con la bambina. Ma anche appunto per la fine della famiglia in sè. Ieri sera, però, Valentina, a questo proposito lo ha rassicurato: “Ho visto che a volte che eri triste, ti ho anche sentito parlare di fallimento. Questo non succederà mai, quello che abbiamo costruito sarà sempre la cosa migliore che ci sarà e la nostra famiglia ci sarà sempre“. Anche la lettera che Valentina gli aveva scritto all’inizio del programma, dove lo rassicurava sul suo essere un bravo papà e lo consolava per la forte mancanza che provava per la bambina, era stata un momento molto tenero e pieno di affetto sincero.

TORNARE INSIEME? VALENTINA: “ABBIAMO TANTO DI CUI PARLARE”

Ieri sera, di fronte al quadretto familiare riunito, il conduttore Alfonso Signorini ha provato a fare il passo più lungo della gamba. E ha chiesto a Valentina Melis se fuori dalla casa del Grande Fratello ci potrà essere un futuro insieme a Massimiliano. Lei ha stupito molti con una porta lasciata socchiusa, al posto di un ‘no’ secco che molti si aspettavano. Ha detto infatti: “Che domandina! Vi vogliono 10 anni di psicologa, però.. Sicuramente avremo tanto da parlare, abbiamo veramente tanto di cui parlare. Sono stati mesi molto faticosi, per me all’esterno e per Massimiliano in casa. Nel caso, comunque, sarai il primo a saperlo”, ha chiuso il discorso con una battuta. In casa, Varrese non ha nascosto l’aspirazione a questo lieto fine che gli piacerebbe per il futuro e ha detto che vorrebbe “ricostruire la famiglia”.

VALENTINA MELIS CONTRO GLI HATERS DURANTE IL GF

Durante l’avventura del Gf, in particolare nella parte iniziale, Valentina Melis è stata più volte tirata per i capelli a intervenire su Massimiliano e sulle vicende interne alla casa (e in particolare su atteggiamenti ‘maschilisti’ contestati all’attore nel periodo dell’infatuazione per Heidi Baci o degli scontri con Beatrice). Sui social, diversi commentatori in quel periodo l’hanno incalzata in modo polemico, a maggior ragione per il fatto che lei nella vita è un’attivista femminista e si batte da anni per la causa della lotta alla violenza sulle donne. Melis, alla fine, è stata costretta a intervenire molto risentita e chiedendo di essere lasciata in pace. Ieri sera, a fianco di Massimiliano, è apparsa emozionata: “Come siamo belli! Sono emozionatissima. È stato un viaggio lunghissimo, quasi 7 mesi, mai ci saremmo aspettati tutto questo. Un sacco di montagne russe, un viaggio spesso tortuoso, di emozioni, sentimenti, però l’abbiamo vissuto insieme, tu dalla Casa e io fuori ma con un filo rosso che ci lega: nostra figlia. Devo dirti che sono molto felice di questo ultimo mese e mezzo che hai vissuto qui perché ho ritrovato il Massimiliano che ho conosciuto io, quello caciarone, che balla, canta, si diverte, e quindi sono fiera di questo tuo percorso”. Quando Massimiliano le ha detto che era la madre migliore che poteva volere per la figlia, Valentina Melis gli ha risposto: “Lo sappiamo, ci siamo scelti per questo, l’abbiamo voluta subito nostra figlia“.

LA ‘RINASCITA’ DI VARRESE

Effettivamente, il ‘guru’ Varrese ha avuto un percorso molto movimentato e mutevole nella casa. Entrato con un carattere molto spigoloso e con una corazza in qualche modo con cui rimbalzava anche in modo arrogante le persone (ha avuto violenti scontri con alcuni concorrenti, a partire da Beatrice Luzzi, per cui è stato molto criticato all’esterno), oltre che alquanto pieno di sè, alla fine ha saputo incassare le batoste, riconoscere errori e critiche e ‘rinascere‘, mostrando un lato fragile e sensibile. Nell’ultimo periodo, oltre a essere apparso più divertente e più di buonumore, il concorrente ha dimostrato di essere capace di modi diversi da quelli mostrati in precedenza, più profondi e riflessivi, che hanno fatto cambiare opinione su di lui anche a molte persone fuori dalla casa. Un percorso che è stato celebrato anche dalla clip ‘best of‘ proposta ieri sera dal Grande fratello all’arrivo di Massimiliano in studio, con annessi commenti positivi di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici.

LA STORIA TRA VARRESE E VALENTINA MELIS

La storia d’amore tra Massimiliano Varrese (attore e ballerino 47enne) e Valentina Melis iniziò nel 2009, durante l’allestimento della versione teatrale di ‘Tre metri sopra il cielo’. Fu amore a prima vista. I due, a gennaio 2017, annunciarono in una bella intervista l’imminente nascita della loro bambina e dissero anche che avevano intenzione di sposarsi. Poi le cose evidentemente non sono andate bene. E la loro storia è finita. Entrando al Grande Fratello, Varrese si è dichiarato single. Ha subito manifestato sofferenza, però, per il fatto di essere lontano dalla sua bambina, Mia, che oggi ha 6 anni. Lo ha ribadito anche nella puntata di lunedì, quando è scoppiato a piangere durante il racconto dell’infanzia di Anita che è vissuta con i genitori separati e trascorrendo una settimana a casa di uno e una settimana a casa dell’altro.

LA LETTERA DI MELIS A VARRESE

All’inizio di ottobre, a poche settimane dall’inizio del programma, Valentina Melis gli aveva fatto avere una lettera che era stata letta in diretta (qui il video). Raccontava che la loro storia d’amore era andata in crisi due anni fa e che entrambi, una volta presa la decisione di lasciarsi, avevano concordemente fatto di tutto per riuscire a gestire in modo responsabile e sereno la figlia Mia, che ora ha 6 anni. Nella lettera che Melis ha scritto a Varrese, sottolineava che fosse “padre eccezionale” e della figlia ha detto: “Lei è il nostro amore e nulla potrà cambiare questo. Anche se abbiamo scelto di percorrere strade diverse, lo abbiamo fatto sempre nel rispetto reciproco”. E ancora: “So quanto ti manca nostra figlia e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei. Sono stati due anni sofferti, è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni modo a resistere, perchè lo dovevamo al grande amore che ha portato alla nascita di nostra figlia, ma siamo stati in grado di non accanirci quando abbiamo capito che era la scelta migliore per la serenità di tutti e tre. Perchè anche se non siamo più una coppia, abbiamo il grande privilegio di poterci chiamarci ancora famiglia: questa è la nostra conquista. Io e Mia ti guardiamo sempre, ti diamo il buongiorno ogni mattina, ti dedica poesie e disegni. Stai sereno, non fare il Capricorno capoccione. Non perdere di vista le cose importanti e quello che sei, Mia è la tua bussola”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).