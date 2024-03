Perla Vatiero vince il Grande fratello: in finale beffata Beatrice Luzzi

Perla Vatiero vince il Grande Fratello. Nella finalissima soffia la vittoria a Beatrice Luzzi: la protagonista del programma, dall’inizio alla fine, chiude seconda

E alla fine la vittoria gliel’ha soffiata veramente: Perla Vatiero vince il Grande fratello e toglie lo scettro alla favorita Beatrice Luzzi, protagonista di questa edizione dall’inizio alla fine e vincitrice annunciata da almeno un paio di mesi. Perla, protagonista del Gf grazie alla coppia con Mirko Brunetti, scoppiata a Temptation Island l’estate scorsa e ricomposta (per sempre?) proprio durante questo Grande fratello, ha sconfitto l’affascinante attrice 53enne diventata famosa per la fiction Centovetrine, sostenutissima all’esterno per la forza e la tenacia dimostrate durante il percorso all’interno della casa.

UNA SFIDA TUTTA AL FEMMINILE

Come prevedibile, la sfida è stata tutta al femminile e a contendersi il posto da vincitrice del Grande fratello sono state Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Dopo aver eliminato, nell’ordine, Sergio e Greta, Massimiliano Varrese (unico uomo in finale), Letizia, Simona e Rosy, Beatrice e Perla sono rimaste le uniche all’interno della casa e hanno avuto il solenne compito di spegnere le luci della casa. Il tempo di arrivare in studio e alle 2 meno dieci Alfonso Signorini ha chiuso il televoto. Poi la proclamazione in studio tra i coriandoli e gli abbracci degli ex concorrenti.

UNA CONGIURA DELLE TIFOSERIE AVVERSE?

Di fronte a questo verdetto abbastanza spiazzante, probabilmente non mancheranno le polemiche. I fan club di Beatrice Luzzi grideranno vendetta e accuseranno certamente le tifoserie dei concorrenti già usciti di essersi coalizzati contro la loro beniamina. Una congiura, insomma, o qualcosa del genere. Del resto, Beatrice durante il programma è stata più volte attaccata e anche isolata da un nutrito gruppo di concorrenti che non ha mai nascosto la sua antipatia per lei. Ed è diventata ancora più forte anche per questo. Ma se questa sera a votare contro di lei (e a favore di Perla) erano tutti i fan club messi insieme, forse spuntarla era effettivamente difficile. C’è da dire, però, che la vittoria di Perla era diventata concretamente possibile, soprattutto negli ultimi giorni, se non altro perchè la ragazza poteva contare su uno zoccolo duro di tifoseria, i ‘Perletti’, che era agguerritissimo, e che avrebbe fatto di tutto per sostenere lei e Mirko e il ritorno del grande amore tra loro.

CHI È PERLA

Originaria di Salerno e 26enne, Perla Vatiero è diventata famosa con la trasmissione Temptation Island dell’estate scorsa durante la quale si è lasciata con il fidanzato storico Mirko Brunetti, con cui era entrata per mettersi alla prova. Proprio durante il Gf, però, ha riscoperto con lui l’amore ed entrambi hanno capito di essere ancora innamorati. Il trionfo dell’amore, dopo la disavventura di Temptation e l’inframezzo di Greta Rossetti (la tentatrice con cui Mirko ha fatto coppia fissa per alcuni mesi) hanno scatenato il web in un sostegno al ritorno del lieto fine. E così, al grido di ‘Rivogliamo i Perletti‘, nelle ultime settimane Perla ha guadagnato una sempre maggiore fetta di pubblico tanto da mettere in dubbio la vittoria della ‘queen’ Beatrice.

L’INIZIO DELLA STORIA D’AMORE TRA MIRKO E PERLA

Perla e Mirko si sono conosciuti e messi insieme da giovanissimi, adolescenti o poco più. Prima di lasiarsi a Temptation Island sono stati insieme cinque anni, in cui hanno convissuto a Rieti (di cui è originario Mirko): lei si era trasferita lì per amore, abbandonando famiglia e amici (e non perdonandoglielo mai del tutto, come ha più volte raccontato durante Temptation Island). Negli ultimi due anni di relazione, però, il rapporto si era incrinato e Perla a Temptation aveva spiegato che Mirko era diventato apatico. E anche noioso, a cena e anche a letto. Lui ha sempre rimbalzato queste critiche, sostenendo invece di essere sempre stato al suo fianco e di averla sempre aiutata, anche lavorativamente (lei da quanto si è capito lavora nel campo dell’e-commerce). I due si erano lasciati quest’estate, uscendo entrambi dal programma con un nuovo flirt: lui con Greta Rossetti, lei con il tentatore Igor Zeeti.

PERLA E MIRKO, MIRKO E PERLA: IL LEIT MOTIVE DI QUESTA EDIZIONE DI GF

Perla Vatiero è di fatto arrivata nella casa del Grande fratello a novembre per scombinare la vita a Mirko. Lui, arruolato come concorrente in ottobre, è stato infatti ‘disturbato’ nella sua partecipazione al Gf prima dalle incursioni di Greta, poi dal successiva ingresso di Perla e poi dall’ingresso (pure) di Greta. È stato molto evidente, a un certo punto, che il Gf aveva deciso di puntare sul triangolo Mirko-Greta-Perla come pezzo forte di questa edizione. E infatti per un paio di mesi, più o meno, non si è parlato d’altro. Prima il Gf ha fatto entrare più di una volta Greta Rossetti (con cui il giovane faceva coppia fissa dalla fine di Temptation Island) per fargli delle ramanzine (memorabile l’appellativo “gatta morta” riservato ad Angelica) visto che i due al momento dell’ingresso in casa erano teoricamente ancora fidanzati. Poi è partito il giallo: entrerà Perla? Entrerà Greta? O entrambe? E alla fine sono entrate effettivamente entrambe, prima Perla e poi Greta. I fan della coppia hanno subito sperato in un ritorno di fiamma e alla fine, tra un chiarimento e l’altro, lacrime, ricordi e tatuaggi (ne hanno uno di coppia che recita ‘Mas fuerte‘), i due hanno capito di amarsi ancora. Hanno scelto, però, di viversi nuovamente una volta usciti (anche perchè sul più bello Mirko è stato eliminato). Anche stasera i due si sono rivisti (lui è entrato in casa per una sorpresa a lei prima della fine della trasmissione) e si sono baciati a ripetizione e dichiarati amore. “Mi sei mancata tantissimo”, ha detto lui commosso. Il passato? “Ci siamo fatti tanto male“. Ora sono pronti a ripartire. E con la vittoria di lei i due avranno ancora più successo come coppia.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).