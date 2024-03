Da “Ciao Darwin” al “Grande fratello”: chi è Paola di Benedetto finita al centro del gossip

Paola Di Benedetto a 21 anni ha esordito come ‘madre natura’ nella trasmissione Ciao Darwin, poi ha fatto la naufraga all’Isola dei famosi e vinto il Gf Vip del 2020

Fedez ha tradito Chiara Ferragni per mesi con Paola Di Benedetto? La voce è messa in rete ieri dal profilo social “Investigatore social” di Alessandro Rosica, che ha citato “una apparente scappatella ‘mai confermate con nessuna prova’ con delle ragazze, una tra cui Paola di Benedetto” e spiegato di avere aspettato prima di esporsi perché “volevo essere sicuro e vederci chiaro”. Al momento l’indiscrezione non è stata nè confermata nè smentita. In rete, oggi, non si parla d’altro. Intanto, Chiara Ferragni è arrivata a Dubai con i figli (e posta foto sexy con un costume in denim), mentre Fedez è alle prese con la nuova casa e con la fine di Muschio selvaggio.

MODELLA E SHOWGIRL, IL DEBUTTO COME ‘MADRE NATURA’

Ma chi è Paola Di Benedetto? La showgirl e modella ha 29 anni, 1,7 milioni di follower su Instagram e ha fatto il suo primo esordio nel mondo della tv facendo ‘Madre natura’ nella trasmissione Ciao Darwin (ruolo riservato a modelle bellissime che apparivano in scena con musiche trionfali vestite solo di un succinto bikini mentre la regia inquadrava le facce sognanti degli uomini nel pubblico) quando di anni ne aveva 21. Nello stesso anno, partecipò anche alle selezioni di Miss Italia (dopo aver fatto concorsi locali tra cui Miss Veneto). Prima di approdare a Ciao Darwin, la ragazza aveva fatto parte del corpo di ballo di Colorado e aveva già cominciato a lavorare in una tv locale (TVA Vicenza) nel ruolo di valletta e conduttrice. Per un periodo, allora, fu fidanzata con il calciatore Matteo Gentili. Mora, alta e fisico mozzafiato (posa spesso per aziende di intimo), Paola di Bendetto ha un bellissimo sorriso ed è molto attiva sui social.

L’ISOLA DEI FAMOSI E IL GF VIP

La popolarità arriva con l’Isola dei famosi del 2018 (era la tredicesima edizione e lì ha conosciuto l’ex tronista Francesco Monte con cui ha avuto un flirt) e poi con il Gf Vip 2020, che vince, devolvendo l’intero montepremi di 100.000 euro a Mediafriends per sostenere la lotta al Covid-19. Lei era considerata ‘vip’ per la partecipazione ad alcune trasmissione e per essere spesso apparsa come ospite a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Approdata in radio, ha fatto la conduttrice in trasmissioni di intrattenimento. Nel 2021 ha condotto Hot Factor su Sky Uno e TV8: un’appendice del talent show X Factor, che va in onda subito dopo la trasmissione e raccoglie le impressioni dei giudici dopo i live. Nel 2022, poi, ha condotto con Ciro Priello e Roberta Capua la striscia PrimaFestival, che anticipa le serate del Festival di Sanremo.

LE CENE A 4 CON RKOMI E I FERRAGNEZ

A livello di vita privata, dopo il presunto (breve) flirt con Monte, ha fatto coppia con il cantante Federico Rossi del duo musicale Benji & Fede, e poi con il rapper Rkomi. Mentre stava con Rkomi, la coppia aveva fatto alcune uscite a quattro con i Ferragnez: Fedez e Rkomi si erano infatti conosciuti a X Factor. In rete circolano le foto di una serata quattro, in una delle quali si vede Chiara Ferragni abbracciare Paola Di Benedetto. L’utima relazione di cui si ha notizia è quella con il calciatore Raoul Bellanova, durata circa sei mesi e finita a gennaio. Di recente, Chiara Ferragni (e le sue sorelle) avrebbero smesso di seguirla sui social e anche questo fatto sarebbe statao interpretato dal web come un possibile segnale della veridicità della voce su un presunto tradimento di Fedez con lei.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).