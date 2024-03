Kate Middleton confessa: “Ho ritoccato io la foto con i miei figli”

Dopo il giallo della foto ‘manipolata’ di Kate Middleton con i suoi tre figli, la principessa rivela di essere stata lei a fare i ritocchi

Galeotto fu lo zampino di photoshop. Di mano reale, a quanto pare. “Sono stata io a modificare la foto, ogni tanto mi diverto a fare prove di editing“. Giallo risolto: dopo il polverone che ieri si è sollevato a proposito della foto di Kate Middleton circondata dai suoi figli per la festa della mamma, nel primo scatto condiviso dalla principessa d’Inghilterra dopo la convalescenza post intervento all’addome, arriva la confessione: “La foto l’ho modificata io”.

Il chiarimento – con tanto di scuse per il pasticcio che si è generato – corre su ‘X’, attraverso il profilo ufficiale del principe e della principe di Wales. Nel messaggio pubblicato questa mattina si legge: “Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto sperimento con l’editing“, scrive Kate Middleton. E aggiunge: “Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano trascorso una felice festa della mamma. C”.

La foto, la prima ufficiale dopo il delicato intervento affrontato da Kate Middelton il mese scorso, la ritraeva sorridente e in gran forma, circondata dai suoi tre bambini: George, Charlotte e Louis. Ma ad un’attenta analisi, molti si erano accorti di alcuni ritocchini evidenti (e in particolare risalta l’assenza della fede alla mano di Kate e la manica del maglione di Charlotte) che avevano cominciato a far discutere in rete e non solo. Scoppiato il polverone, diverse agenzie fotografiche, nella serata di ieri, avevano fatto sapere di averla rimossa dai loro archivi dopo le polemiche. La foto manipolata (e quindi potenzialmente falsa), infatti, ha fatto sorgere dubbi sul reale stato di salute della principessa. Che ci sia sotto qualcosa che non la famiglia reale non vuole raccontare?