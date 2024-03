Kate Middleton pubblica prima foto con i figli dopo l’operazione

Kate Middleton pubblica la prima foto ufficiale dopo l’operazione: è abbracciata ai figli. La principessa, nella foto scattata dal principe William, è in gran forma

Una foto che la ritrae sorridente abbracciata ai suoi tre figli e un post di poche ma significanti parole: “Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma. C“. A scriverlo e a postarlo sul profilo ufficiale dei reali inglesi è proprio la principessa del Galles, Kate Middleton, in occasione della festa della mamma che nel Regno Unito si festeggia la quarta domenica di quaresima, esattamente tre domeniche prima di Pasqua.

La principessa, nella foto scattata dal principe William, è in gran forma, sorridente abbraccia i suoi figli: George, Charlotte e Louis.

Quella sui social è la prima foto ufficiale della principessa dopo l’intervento d’urgenza all’addome che l’ha costretta a rimanere lontana dalla scena pubblica dal mese di dicembre. In Italia, qualche giorno fa, è stata pubblicata dal settimanale ‘Chi’ una foto esclusiva in cui si vedeva Kate Middleton a bordo di un’auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove sta trascorrendo la sua convalescenza. Queste immagini hanno fugato le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma.

La principessa riprenderà i propri impegni pubblici a Pasqua. Dopo una lunga convalescenza, Kate – se tutto andrà come previsto – dovrebbe riapparire proprio alla funzione pasquale nella cappella di San Giorgio a Windsor.