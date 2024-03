La ricetta dei Cupcake Mimosa Farmo per la Festa della Donna

Nella sua semplicità e leggerezza, i Cupcake Mimosa Farmo creano quel mix perfetto di emozione e sentimento che il “Women’s Day” incarna

Per la Festa della Donna Farmo ha pensato a un goloso Cupcake “Mimosa”, sorprendente tentazione gourmet in versione gluten free realizzato dalla seguitissima foodblogger Arianna Tosatto che, giorno dopo giorno, nel suo blog “Merende da Favola” fa venire l’acquolina sfornando sfiziose ricette. Profumi e sapori si tingono di fascino nel giallo floreale del “Cupcake Mimosa “firmata “Merende da Favola”!

Nelle vesti di pastry chef Farmo, Arianna ha usato l’esclusivo mix senza glutine Fibrepan-Cake Farmo che, grazie all’elevata lavorabilità, ha donato una migliore lievitazione ed elasticità a questo dolce dal gusto favoloso, capace di conquistare ogni palato.

Nella sua semplicità e leggerezza, i Cupcake Mimosa Farmo creano quel mix perfetto di emozione e sentimento che il “Women’s Day” incarna.

Non resta dunque che seguire i vari passaggi suggeriti da una vera esperta come Arianna e… w le donne!

CUPCAKE MIMOSA GLUTENFREE

Ingredienti per 12 muffin (potete farne dipiù o di meno in base alla dimensione dei pirottini):

130 g di farina senza glutine Fibrepan-Cake Farmo

25 g di cacao amaro in polvere

75 g di zucchero semolato

1 uovo intero a temperatura ambiente

40 ml di olio di semi di girasole

mezza bustina di lievito 8 g

125 ml di latte (vaccino, vegetale)

80 g di gocce di cioccolato fondente

Ingredienti per il frosting:

200 g di mascarpone

200 ml di panna liquida per dolci

50 g di zucchero a velo

q.b. colorante alimentare giallo in gel

Per la decorazione:

q.b. zuccherini mimosa

q.b. fiori di violetta

PROCEDIMENTO

Semplici e veloci passaggi per realizzare questi cupcake.

In una ciotola, versate lo zucchero semolato insieme all’uovo e sbattete con un frullatore per circa 2/3 minuti, fino a quando il composto non sarà raddoppiato di volume. Sempre mescolando, aggiungete il latte e l’olio a filo fino a rendere il composto omogeneo. Aggiungete in ultimo Fibrepan-Cake Farmo, il cacao e il lievito precedentemente setacciati. Lavorate nuovamente il composto e aggiungete una parte di gocce di cioccolato.

Con l’aiuto di un cucchiaio, versate l’impasto in pirottini di carta di colore giallo. L’impasto dovrà riempire i pirottini per circa 3/4. Prima di infornare, spargete le restanti gocce di cioccolato sulla superficie. Cuocete in forno statico a 180 gradi per circa 18/20 minuti. Prima di sfornare, ricordatevi sempre di fare la prova stecchino. Lasciate raffreddare completamente i dolci prima di decorarli. Per realizzare il frosting mescolate in una ciotola il mascarpone con lo zucchero a velo. In un’altra ciotola, montate la panna fredda con uno sbattitore elettrico. Una volta pronta, aggiungetela al composto di mascarpone e zucchero a velo.

Aggiungete delle gocce di colorante al composto e mescolate delicatamente, per non smontarlo. Mettete il composto all’interno di una sac à poche e decorate i cupcake con una bocchetta a stella. Completate con zuccherini mimosa e una violetta profumata.