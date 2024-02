Dopo Fedez parla Chiara Ferragni: “La priorità è proteggere i figli”

In un’intervista l’influencer Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo il gossip sulla fine della storia con Fedez: “La priorità è proteggere la famiglia e i figli”

In attesa di ascoltare cosa dirà nella trasmissione di Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio di settimane affidando la sua versione dei fatti a Giuseppe Guastella e Candida Morvillo. Nell’intervista esclusiva pubblicata dal Corriere della Sera e realizzata il 20 dicembre, ossia due giorni prima della notizia della separazione, l’imprenditrice digitale racconta che in questo momento difficile “la priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui (Fedez ndr) e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”.

Nell’intervista si raccontano molte cose, dal rapporto con il marito Fedez, alle inchieste senza tralasciare le polemiche. “Il mondo in cui opero è nato con noi e noi avevamo la presunzione molto naif di fare un lavoro che, prima, non esisteva e che ha raggiunto fatturati da media impresa. Forse non eravamo neanche mentalmente preparati. Ci piaceva che tanti ci dicessero ‘bravi’ o ‘siete così smart’. Quella dell’Agcm è stata la prima bastonata, la prima volta che qualcuno ci ha detto con durezza e pubblicamente che avevamo fatto male qualcosa. La prima volta in cui ho detto: ‘cavolo, eravamo in buona fede, ma evidentemente potevamo fare meglio’. Io vedo i miei numeri, ho un’idea di quanto posso essere popolare, ma mi rendo conto di aver sottostimato tutto. Adesso, sono fiera dei miei ragazzi ma so che serve un rafforzamento della struttura con persone con più esperienza di me e di quelle che sempre in buona fede mi hanno aiutato fin qui”.

Sul rapporto con Fedez e la sua assenza negli ultimi week end passati da sola in vacanza Chiara Ferragni ha spiegato: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.

CASO BALOCCO, FERRAGNI: SCIOCCATA DALLA NOTIZIA

Poi, il passaggio sul caso Balocco: “Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?”. Da qui il ‘caso della tuta’: “Da tre giorni leggevo cose completamente false, tipo che avevo truffato i consumatori e perfino i bambini malati. Ero veramente scossa e dopo varie prove ho postato il video”.