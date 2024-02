Fedez a Pomeriggio Cinque smonta le ipotesi di complotto

Fedez, intervistato da Pomeriggio Cinque, commenta l’ipotesi del complotto: “Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”

“Se anche fosse, non lo racconterei a voi“. E anche: “La priorità in questo momento sono i miei figli, le persone sono libere di fare illazioni, a me non interessa”. Sono le risposte date da Fedez all’inviato di Pomeriggio Cinque che oggi lo ha intercettato e intervistato, chiedendogli conto dell’ipotesi del complotto che sta girando in rete a proposito della rottura con la moglie Chiara Ferragni. Ovvero che la fine della storia dei Ferragnez sia in realtà solo una trovata mediatica, l’ennesima, escogitata dalla coppia o per distogliere l’attenzione dei media dalle questioni giudiziarie o per cambiare aria. “Anche se fosse vengo a dirlo a voi?”, dice Fedez, molto restio di fronte al microfono. Il rapper appare molto serio, e teso. “Molti parlano di complotto…”, gli dice il giornalista. “Ma secondo voi ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi, con due figli?”

“Si parla di un complotto, delle solite finzioni di questa famiglia”, prosegue l’inviato. E Fedez ribatte: “Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? E allora che domande mi sta facendo?”. L’inviato spiega che voleva solo capire cosa ne pensava di questa storia del complotto. “Cosa risponde a tutti quello che parlano di questo complotto?”. Questa la risposta del rapper: “Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa, ho altre priorità nella mia via e sono i miei figli in questo momento, ok?”. A sentire i toni così seri usati dal cantante, c’è da dire che l’ipotesi del complotto pare un po’ barcollare.

il giornalista prova a strappare un’altra risposta: “Dicono che lei ha messo sempre se stesso in primo piano al posto dei problemi di sua moglie”. Fedez: “Ma a me non interessa cosa dicono le persone, lei conosce la relazione con mia moglie? Se io le chiedessi come si comporta con sua moglie come lo percepirebbe?”. E prosegue: “Io accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perchè sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito mi sembra… Come le sembra?”. Ultima domanda: “Posso chiederle se andrà alla sfilata di Donatella Versace oggi pomeriggio? Certo, perché Donatella Versace è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento”.