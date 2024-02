Gossip: è vera crisi tra Chiara Ferragni e Fedez o è solo un bluff?

Gossip: è davvero crisi tra Chiara Ferragni e Fedez dopo la notizia lanciata da Dagospia? L’ombra del bluff dietro la separazione

C’è chi li chiama già FerragnEX e chi non crede proprio alla separazione della coppia più chiacchierata del web: Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale da milioni di follower sui social e il rapper milanese si sarebbero separati e come riporta Dagospia, la scorsa domenica Fedez se ne sarebbe andato di casa e non sarebbe più tornato. La crisi sarebbe culminata dopo lo scandalo del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni, e i conseguenti problemi giudiziari dell’imprenditrice.

La notizia bomba lanciata dal sito di gossip e confermata dal Corriere ha fatto in pochi clic il giro del mondo. Ma sarà tutto vero? Alla fine quella di Dagospia è solo un’indiscrezione e dai due non è ancora arrivato un comunicato ufficiale o un post di spiegazioni. “E se fosse tutta una mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?“, si chiedono i follower su Instagram.

I SILENZI SOCIAL DELLA COPPIA

Il primo silenzio social della coppia risale al penultimo Festival di Sanremo, quello del 2023, quando Fedez diede ‘scandalo’ con il bacio al cantante Rosa Chemical. Tutto si risolse con un nulla di fatto, una bella strigliata da parte della moglie, ma niente di più, come documentato dalla serie The Ferragnez- Speciale Sanremo su Prime Video. Poi l’operazione d’urgenza di Fedez e infine il Pandoro-gate e tutto quello che ha travolto l’imprenditrice che adesso è indagata per truffa aggravata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi.

La loro ultima apparizione pubblica sui social è del 17 febbraio quando con i figli, Leone e Vittoria, sono andati all’agriturismo Ferdy Wild della Val Brembana. E tre giorni prima per San Valentino quando avevano organizzato una romantica cena. Tutto provato da story e foto sui social (sia mai qualcuno se lo chiedesse). Poi solo foto in cui non sono insieme.

LA RIVELAZIONE A ‘CHE TEMPO CHE FA’?

Ora, bisogna solo aspettare o una comunicazione ufficiale o domenica 3 marzo quando Chiara Ferragni sarà ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ sul Nove e scioglierà, forse, i nodi della querelle: è finita l’era dei Ferragnez? E pensare che proprio da Fazio fu Fedez con un ‘criptico’ cuoricino a confermare l’inizio della storia tra lui e Chiara Ferragni dopo che erano stati paparazzati insieme su ‘Chi‘.

