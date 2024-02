Il video di Chiara Ferragni su TikTok: “Piena di tutte le sfighe di questo periodo”

Dopo il gossip della fine della storia con Fedez, Chiara Ferragni parla su TikTok: “Piena di tutte le sfighe di questo periodo”

La fine dei Ferragnez è stata preannunciata da Dagospia, e il silenzio social della coppia più chiacchierata d’Italia sembra confermare lo scoop. Non solo. Il 3 marzo Chiara Ferragni è attesa da Fabio Fazio come ospite di Che tempo che fa, e probabilmente scioglierà i nodi sui rumors della separazione tra lei e Fedez. In realtà, della crisi della coppia se ne parla da tempo. Niente foto insieme postate sui social (inusuale per i Ferragnez), il compleanno del papà di Fedez festeggiato senza Chiara e i figli, la fede nuziale spesso non presente all’anulare dell’imprenditrice. A dare più indizi è stata la stessa Chiara, con alcuni post criptici condivisi sui social poche ore prima dell’indiscrezione sulla loro rottura.

CHIARA FERRAGNI E LE FRASI ENIGMATICHE SUI SOCIAL

In un video pubblicato ieri su TikTok, Chiara Ferragni ha condiviso un momento con il primogenito Leone, affermando di postare il suo suono perché “piena di tutte le sfighe di questo periodo”. Nel frattempo, anche su Instagram ha pubblicato storie ambigue: “Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere”, si legge in una dedica scritta su un libro. E ancora: “The power ins’t out there, it’s in you” (il potere non è fuori ma dentro di te).