Brighelle di Carnevale gluten free: la ricetta di Farmo

La ricetta delle Brighelle di Carnevale senza glutine: alla base c’è Fibrepan, l’esclusiva miscela di farine firmata Farmo per creare deliziose squisitezze gluten free

Nei giorni più spensierati dell’anno, caratterizzati da allegria e divertimento, qualche dolce follia e qualche goloso strappo alla regola ce lo potremmo pure permettere. Perché no? A Carnevale ogni “dolce”vale! Per i giorni di feste in maschera, leccornie fritte e al forno sono igolosi break della tradizione italiana, che siano chiacchiere, tortelli, bugie, castagnole, crostoli o delle delicatissime brighelle. Grazie agli chef di Farmo conquistare gola e palati nel rispetto di un’alimentazione naturale e senza glutine non è più un sogno: tutti in un attimo possiamo trasformarci inprovetti maître pâtissier. Alla base c’è Fibrepan, l’esclusiva miscela di farine firmata Farmo per creare deliziose squisitezze gluten free, grazie alla sua eccezionale caratteristica di lievitazione ed elasticità. Ecco dunque svelato il trucco su come sfornare nei prossimi giorni delle ghiottissime brighelle mai gustate prima, raffinati genuini bignè ripieni di crema pasticciera. Un sano peccato di gola per palati fini!

Farmo, buon (buonissimo) Carnevale…

BRIGHELLE DI CARNEVALE GLUTEN FREE FARMO

Per il bignè fritto:

Fibrepan180 g

Acqua250 g

Burro150 g

Uova 10

Per la crema:

Latte fresco 450 g

Panna 50 g

Zucchero semolato 150 g

Tuorlo di uovo 100 g

Amido di riso 50 g

Aroma bacca di vaniglia, agrumi, cannella

PROCEDIMENTO:

Portare a ebollizione acqua, burro e sale. Aggiungere Fibrepan Farmo e girare per 30secondi in modo da creare il pastello che va poi inserito in planetaria, aggiungendo le uova poco alla volta. Questo impasto va poi messo all’interno di una sac à poche. Iniziare quindi a friggere in olio a 180°. Per preparare la crema pasticciera, è necessario versare in un tegame i tuorli e sbatterli con lo zucchero; unire poi l’amido di riso e mescolare con un frustino morbido per ottenere una consistenza cremosa e liscia.

Far bollire il latte e la panna con la bacca di vaniglia e una scorza di limone. Rovesciare quindi il composto di uova e rimestare con un frustino, aggiungendo un pizzico di cannella fino a quando la crema diventa densa. Infine, far raffreddare e riempire i bignè