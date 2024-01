Kate Middleton operata all’addome: niente impegni fino a Pasqua

Kate Middleton operata all’addome, cancellati gli impegni fino a Pasqua. Per la principessa del Galles ora si prospetta un ricovero di altri 10-14 giorni e poi una lunga convalescenza

Kate Middleton è in ospedale. Ieri, alla London Clinic, la principessa del Gallesha subito un intervento programmato all’addome. A riferirlo è una nota ufficiale di Kensington Palace che non specifica i motivi che hanno portato all’operazione. Secondo quanto apprende il Daily Mirror, Sua Altezza Reale – che lo scorso 9 gennaio ha compiuto 42 anni- non è andata sotto i ferri per un cancro.

“L’intervento ha avuto successo- si legge- e prevede che (Kate, ndr) rimanga in ospedale altri 10-14 giorni, per poi continuare la convalescenza a casa. Sulla base dell’attuale parere dei medici, non potrà tornare agli impegni pubblici se non dopo Pasqua“. Quest’anno la festività religiosa cade il 31 marzo.

“La Principessa del Galles- si legge ancora- apprezza l’interesse che questa dichiarazione susciterà. Spera che il pubblico capisca il suo desiderio di mantenere la massima normalità possibile per i suoi figli e desidera che le sue informazioni mediche personali rimangano private“. Ulteriori aggiornamenti, secondo quanto è scritto nel comunicato, verranno dati direttamente da Kensington Palace e se ci saranno “nuove informazioni significative da condividere”.

ANCHE WILLIAM SI RIDUCE GLI IMPEGNI. SALTA IL VIAGGIO IN ITALIA?

“La Principessa del Galles- conclude la nota- desidera scusarsi con tutti gli interessati per il fatto di aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l’ora di poterne recuperare il maggior numero possibile, il prima possibile”. Sempre secondo quanto rivela il Daily Mirror, il principe William ridurrà i suoi impegni per poter stare vicino alla moglie.

Non sembrano previsti viaggi nei prossimi mesi e, a questo punto, potrebbe essere in dubbio la trasferta della coppia in Italia, originariamente prevista per la prossima primavera. L’ultima apparizione pubblica di Kate risale, invece, al giorno di Natale.