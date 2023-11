Da Bofrost arriva il Calendario Dolcezze dell’Avvento

Bofrost si prepara alle feste: arrivano il Calendario Dolcezze dell’Avvento, i biscotti strenna che omaggiano la Sicilia e il folder con le specialità “Magie di Natale”

Le festività si avvicinano e Bofrost si fa trovare pronta con una gamma di proposte ad hoc che aggiungono al periodo sapore e dolcezza e, allo stesso tempo, risolvono l’incombenza di organizzare sontuosi cenoni e di pensare ai regali. La più grande azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate e fresche ha preparato, come ogni anno, il folder “Magie di Natale”: un catalogo di specialità per le feste dedicate a chi vuole godersi la convivialità senza rinunciare al gusto, che vanno dai pregiati ingredienti al naturale, ai piatti già ricettati, semplicemente da infornare e gustare. In versione frozen troviamo infatti finger food da aperitivo, entrées, primi e secondi piatti sontuosi come vuole la tradizione, ideali per allestire menu di classe e di sicuro successo. Tra le novità di quest’anno: Polpa di Cappesante al naturale; Ravioli Stella con spinaci, ricotta e burro di montagna; Risotto al Tartufo; Mazzancolle in Tempura; Alberelli di Natale (monoporzione di gelato al marzapane con croccante copertura al cacao).

Grande spazio anche alle specialità fresche, con referenze di altissima qualità come il musetto friulano, il salame dei Nebrodi al pistacchio, una ricca selezione di formaggi (tra cui spiccano le novità del pecorino “Il Rubino” semistagionato e il pecorino “Impero” stagionato con pere), a cui si aggiungono conserve, aceto balsamico di Modena IGP, confetture, panettone e, sempre fra i dolci, la novità Torrone Sardo di Tonara in due varietà (miele e noci, miele e mandorle). Completano la proposta i vini in abbinamento.

Bofrost ha pensato anche ai regali. La strenna 2023 rende omaggio alla Sicilia, ai suoi sapori e alle sue tradizioni. I Biscotti Dolci Momenti edizione “I Mori di Sicilia” sono perfetti da gustare con un tè o un caffè: 55 squisiti biscotti di pasta di mandorle di Sicilia, in versione classica e con ciliegia rossa candita, frolle agli agrumi e stelle al pistacchio di Sicilia ricoperte di cioccolato bianco e granella di pistacchio. A rendere questi biscotti, confezionati uno a uno, perfetti da regalare a Natale è la grande scatola di latta, decorata con motivi grafici colorati che riprendono le maioliche siciliane e le famose teste di moro, motivi ornamentali dalla storia antichissima, che ancora oggi possono essere ammirate in tutta la Sicilia.

Infine, anche quest’anno Bofrost renderà ancora più dolci le festività con il suo speciale Calendario dell’Avvento tradizione che unisce al piacere di 24 sorprese al cioccolato delicate illustrazioni perfette per trasportarci nell’atmosfera natalizia. Il Calendario Dolcezze dell’Avvento di Bofrost è realizzato come un libro speciale, impreziosito dalle illustrazioni di orsi teneri e coccoloni. Ogni giorno fino a Natale c’è una finestrella da aprire con una pralina di cioccolato fondente o al latte con sei tipologie di ripieno: cioccolato bianco, cioccolato bianco e mandorle, cioccolato bianco e pistacchi, cioccolato al latte gusto caramello, cioccolato al latte e nocciole, cioccolato fondente. Senza glutine.

Tutte le specialità Bofrost si possono acquistare telefonando al numero gratuito 803030 o su www.bofrost.it e vengono consegnate direttamente a casa, senza costi aggiuntivi.