Frolla ripiena alle mele Golden Delicious Bio: la ricetta

Dolci autunnali: ecco la ricetta della Frolla ripiena alle mele Golden Delicious Bio, le mele dorate della Val Venosta dal sapore dolce e leggermente acidulo

La torta preparata da Luca, LuCake, è semplicemente irresistibile. La frolla fragrante e friabile custodisce un profumato ripieno di Golden Delicious Bio, le mele dorate della Val Venosta dal sapore dolce e leggermente acidulo. Ottima a colazione o per una deliziosa merenda, questa torta simile all’apple pie addolcisce anche le giornate più impegnative.

Ingredienti

per dose per una tortiera da 22-24 cm

per la pasta

300 g farina

100 g burro

80 g zucchero

2 tuorli

1 uovo intero

¼ di bustina di lievito (circa 4 g)

un pizzico di sale

scorza di un limone

per il ripieno

3-4 Golden Delicious Bio Val Venosta

1 bicchierino di rum

1 cucchiaio abbondante di zucchero a velo

scorza grattugiata di un limone

q.b. cannella in polvere

per la decorazione

q.b. zucchero a velo

Preparazione

Prima di tutto, impastate tutti gli ingredienti per la pasta in una planetaria con la foglia, oppure a mano in una ciotola o su una spianatoia.

Quando il composto risulterà omogeneo, formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola, lasciatelo riposare in frigorifero 40 minuti circa, giusto il tempo di preparare le mele tagliate e imburrate la tortiera.

Sbucciate le mele Golden Delicious Bio, tagliarle a cubetti e metterle a macerare per almeno 10-15 minuti in una ciotola con lo zucchero a velo, la scorza di limone, un pizzico di cannella in polvere e il rum, tenendole ogni tanto mescolate.

Quando l’impasto avrà riposato il tempo necessario, prendere poco più di metà della pasta, stenderla con il mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa 5-6 mm. Foderate con l’impasto una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. Bucate il fondo con una forchetta.

Versate le mele, lasciate precedentemente macerare, nella teglia rivestita di pasta. Stendete la restante pasta sempre dello stesso spessore e creare un disco della grandezza della tortiera.

Spostate il disco di pasta sopra le mele e, aiutandosi con le mani, sigillate e unite la pasta del bordo con quella della superficie. Cuocete in forno statico a 180°C per circa 25-30 minuti.

Infine, sfornate, lasciare raffreddare e spolverare di zucchero a velo.

Consigli

Per stendere la pasta con più facilità prolungare il tempo di riposo in frigorifero, per velocizzare il tempo di riposo possiamo lasciare riposare la pasta in congelatore per 20-30 minuti, fino a che si raggiungerà la consistenza ideale per stenderla.