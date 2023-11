Le ricette dell’Artusi nel Paese del Dragone: sono state tradotte in cinese

“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, il libro più famoso e letto sulla cucina italiana, è stato tradotto in cinese

Le ricette diventano ideogrammi. Sì, perchè “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, il libro più famoso e letto sulla cucina italiana, ora è disponibile anche in cinese: la versione tradotta, anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, verrà presentata domani all’Istituto italiano di cultura di Pechino, in occasione della ottava settimana della Cucina italiana nel mondo. “Con le sue centinaia di ricette, raccolte dall’autore con infinita passione in anni e anni di studio e lavoro, ‘l’Artusi’ è indubbiamente il libro più famoso e letto sulla cucina italiana, fonte di ispirazione per generazioni di grandi cuochi, e non solo”, commenta l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

“È il libro – sottolinea l’assessore – che fonda la cucina italiana moderna e che segnerà la storia dell’identità gastronomica e linguistica nazionale. Il testo scritto dal nostro illustre concittadino di Forlimpopoli è molto più, quindi, di un semplice ‘ricettario’, ma un’opera che è parte integrante della storia e della cultura del nostro paese, e che noi orgogliosamente vogliamo far conoscere sempre di più all’estero”. Fu proprio Artusi, gastronomo e scrittore, a curare direttamente le prime quindici edizioni, dal 1891 al 1911; da allora fino ad oggi, ricorda la Regione, il celebre manuale è stato continuamente rieditato, copiato, tradotto. Dopo le edizioni in inglese, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, giapponese, ora, per la prima volta, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” viene pubblicato in cinese.