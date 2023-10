I migliori blackjack online: top casino dove giocare a blackjack online in Italia (2023)

Vuoi sapere quali sono i migliori blackjack online? Ti piacerebbe fare 21 in un casinò online?

In questa pagina potrai scoprire tutto su questo popolare gioco da casinò, le sue varianti, ma soprattutto 10 casinò online dove puoi trovare le migliori alternative.

Al primo posto abbiamo messo 7Bit Casino, una piattaforma che offre un bonus da capogiro, ed un palinsesto di blackjack online molto interessante.

Tutti gli altri nomi che ti faremo hanno delle peculiarità particolari, per cui ti invitiamo ad approfondire tutte le piccole recensioni.

Senza ulteriore ritardo, andiamo alla scoperta dei migliori casinò dove giocare a blackjack online soldi veri.

Top 10 casinò con blackjack online

7Bit: migliore casinò con blackjack online

Bitreels: migliore casinò Bitcoin

22Bet: migliori tavoli di blackjack live

Rabona: miglior varietà palinsesto

Casino Midas: miglior bonus di benvenuto

FezBet: migliori promo alternative

Casino.com: casinò live in italiano

Nomini: miglior servizio clienti

PowBet: migliori software house

Cobra: migliori metodi di pagamento

Andiamo alla scoperta dei top 5 casinò blackjack che accettano giocatori italiani.

Li confronteremo per alcune categorie ed assegnerà un voto generale alla fine di ogni mini recensione.

1. 7Bit: miglior bonus benvenuto per giocare a blackjack online in Italia

Pro:

Bonus blackjack fino a 5.000€, su 4 depositi;

Bonus anche in Bitcoin, fino a 5 BTC;

Circa 20 varianti di blackjack;

Ottimo casinò live.

Contro:

Giochi live non disponibili in certi paesi.

Come anticipato, al primo posto della nostra classifica c’è 7Bit. Si tratta di un brand poco conosciuto nel nostro Paese, ma molto popolare nel mondo.

È stato lanciato nel 2014 da Dama N.V., un piccolo network di gioco d’azzardo online con base a Curacao. Ciò significa che ha la licenza rilasciata dall’isola caraibica.

Entra nella nostra guida perché ha un bonus di benvenuto davvero sconfinato, che potrai ricevere anche sotto forma di Bitcoin.

Versioni di blackjack online: 5/5

Nel palinsesto di 7Bit potrai sperimentare tantissime varietà di blackjack, soprattutto per quel che riguarda il casinò live. Da questo punto di vista, infatti, tale operatore si figura come un top casino.

Se vuoi giocare a blackjack su 7Bit, potrai scegliere tra più di 20 versioni nel casinò online, tra cui l’American Blackjack, lo Speed Blackjack ed il Classic Blackjack.

Nel casinò live, invece, i numeri salgono di molto. Se adori l’immersiva esperienza offerta da questa modalità, su 7Bit potrai avere di che gioire, perché registriamo la presenza di più di 200 tavoli differenti.

Potrai provare l’Infinite Blackjack, il First Person Blackjack o Lightning Blackjack di Evolution Gaming.

Da notare anche la presenza di oltre 5000 slot machine, se volessi provare un’alternativa al blackjack.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il bonus di benvenuto di 7Bit è ciò che lo distingue dalla massa, lo abbiamo già evidenziato.

Se volessi diventare uno dei giocatori di 7Bit, infatti, avrai diritto ad una maggiorazione dei primi 4 depositi, ed ottenere:

Il 100% del primo versamento fino a 300€, o 1,5 BTC + 100 free spin;

Il 50% del secondo deposito, fino a 400€, o 1,25 BTC;

Il 50% della terza ricarica, fino a 800€, o 1,25 BTC;

Il 100% del quarto deposito, fino a 3.500€, o 1 BTC.

Il totale, dunque, può arrivare fino a 5.000€, oppure 5 BTC.

Dai termini e condizioni scopriamo che il bonus ha un rollover di 40x.

Altre offerte: 4.7/5

Oltre al fantastico bonus di benvenuto, potrai sfruttare anche altre promo.

Tra queste, segnaliamo il bonus ricarica del lunedì, grazie al quale puoi avere il 25% in più sui depositi effettuati di lunedì, fino a 50€.

Sui depositi effettuati di mercoledì, invece, puoi ottenere dei free spin. Se versi almeno 20€, ne avrai 40. Per tutti i depositi superiori a 50€, ne avrai 100.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per depositare e prelevare su 7Bit, puoi sfruttare:

Visa, Mastercard, Maestro

Skrill, Neteller

eZeeWallet

Neosurf, ecoPayz, Interac

MuchBetter, MiFinity, Astropay

Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dogecoin

Rapid Transfer

Potrai depositare un minimo di 1$, mentre il prelievo minimo è di 10$.

Il tempo di accredito è immediato per i depositi, e può prendere tra 1 e 5 giorni lavorativi per i prelievi.

Valutazione finale: 4.8/5

2. Bitreels: migliori blackjack online in Italia con Bitcoin

Pro:

Bonus blackjack fino a 3.500€;

Bonus su 4 depositi;

Tantissimi giochi da tavolo;

Uno dei top siti slot online;

Possibilità di giocare a blackjack online con soldi veri.

Contro:

Layout da rinfrescare.

Sul gradino più basso del podio abbiamo posto Bitreels, un’altro dei casinò bitcoin, stavolta, secondo noi, il migliore tra i casinò bitcoin di questa lista.

Torna in gioco il piccolo gruppo di betting online di Curacao, Dama N.V., che ci consegna un altro buon casinò dove giocare a blackjack online a soldi veri.

Si tratta di un brand attivo dal 2023, per cui fa anche parte dei nuovi casinò online.

Versioni di blackjack online: 4.5/5

Quando vedi il palinsesto di Bitreels, noterai che la maggior parte dei giochi da tavolo presenti sono di alta qualità, frutto di relazioni con importanti software provider.

Se ti interessa giocare al blackjack online, sul sito di questo casinò online potrai provare un divertimento senza fine. Infatti, avrai a portata di clic moltissime versioni di blackjack, tra cui il Blackjack Multi Hand ed il Blackjack Double Exposure.

Se invece vuoi immergerti nell’aria di un vero casinò di Las Vegas, puoi provare un tavolo di blackjack online live tra gli oltre 200 presenti. Ricorda che ogni tavolo ha regole diverse, per cui consultale prima di sederti.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Qualora ti volessi aggiungerti ai tanti giocatori di Bitreels, potrai avere un bonus di benvenuto molto succulento, ovvero:

Il 100% del primo deposito fino a 1.000€ + 100 giri gratis;

Il 50% del secondo versamento, fino a 750€ + 75 giri gratuiti;

Il 25% della terza ricarica, fino a 750€ + 100 giri gratuiti;

Il 25% del quarto deposito, fino a 1.000€ + 75 giri gratis.

Il totale è ovviamente di 3.500€ e 350 giri gratuiti.

Dovrai inserire ogni volta che effettui uno dei depositi, l’apposito codice promozionale.

Il bonus ha un rollover di 40x.

Altre offerte: 4.7/5

Al pari degli altri siti di blackjack online, anche su Bitreels potrai beneficiare di promo aggiuntive.

Se, ad esempio, effettui una ricarica di mercoledì, potrai ottenere fino a 130 giri gratis:

Se depositi almeno 20€, avrai 20 free spins;

Con una ricarica di almeno 50€, otterrai 60 giri gratuiti;

Versando almeno 100€, riceverai 130 giri gratis.

Puoi ottenere altri giri gratis se completi le missioni giornaliere previste da Bitreels per ogni gioco. Completale tutte e potrai ottenere fino a 275 giri gratis.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per movimentare il tuo conto di gioco su Bitreels, puoi usare:

Carte di credito Visa, Mastercard, e Maestro

Skrill, Neteller

iDebit, Sofort, ecoPayz, MiFinity, MuchBetter, Sticpay

Rapid Transfer

Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Tether

Il deposito minimo ammonta a 20€, ed il prelievo minimo ha lo stesso limite inferiore.

Il tempo di accredito è in generale istantaneo, ma alcuni metodi di pagamento impiegano 3-5 giorni lavorativi. Il prelievo tramite bonifico bancario impiega 5-7 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.7/5

3. 22Bet: migliori blackjack live online in Italia

Pro:

36 diversi tavoli di blackjack live;

Bonus blackjack fino a 300€;

Servizio clienti efficace;

Uno dei migliori casino online non AAMS;

Piattaforma intuitiva.

Contro:

Poche promo alternative.

Ad un tiro di schioppo dal podio troviamo 22Bet. Si tratta di una piattaforma di betting online molto più orientata alle scommesse sportive, piuttosto che ai giochi da tavolo di Las Vegas.

Ad ogni modo è un brand attivo dal 2017, lanciato da TechSolutions Group N.V., un altro network della piccola isola di Curacao.

Entra nella nostra classifica perché mette a disposizione, a nostro parere, i migliori tavoli se vuoi giocare a blackjack live.

Versioni di blackjack online: 4.6/5

Tra il vasto bouquet di giochi da tavolo, potrai scegliere tra più di 35 tavoli da blackjack. La cosa che colpisce di più è che 22Bet ha deciso di puntare esclusivamente sui tavoli di casinò live, tralasciando in toto i classici tavoli da casinò online.

Non potrai così giocare a blackjack classico, ma solo sperimentare la sempre più popolare versione live. Quindi, potrai partecipare ad un tavolo gestito da un croupier vero e proprio, in carne ed ossa, in diverse lingue.

Bonus benvenuto: 4.7/5

Se decidessi di diventare un giocatore di 22Bet, potrai ottenere un bonus di benvenuto abbastanza buono, in funzione del tuo primo deposito.

Nello specifico, potrai avere il 100% in più sul primo deposito fino a 300€.

I termini e condizioni, poi, ci parlano di un requisito di puntata di 50x, da completare in 7 giorni.

Altre offerte: 4.5/5

Qualora volessi andare oltre il bonus di benvenuto, 22Bet ti propone solo un’altra promo.

Questo casinò online, infatti, ti permette di partecipare ad una gara settimanale tra i giocatori. Ogni 1€ piazzato sulle slot machine ti dà 100 punti validi per la gara, che concorreranno alla formazione della classifica.

I primi 100 saranno vincitori, e si aggiudicheranno una parte del montepremi, che ammonta a 5.000€ complessivi.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se vuoi effettuare un deposito, o richiedere un prelievo, puoi scegliere tra:

Visa, Mastercard, Diners Club e Discover Card

Skrill, Neteller

ecoPayz, Paysafecard, Neosurf

Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin

Il minimo che puoi depositare è 1€, mentre il prelievo minimo è 1,5€.

Il tempo di accredito è quasi istantaneo per i depositi, ed impiega circa un’ora per i prelievi.

Valutazione finale: 4.6/5

4. Rabona: miglior varietà di blackjack online in assoluto

Pro:

Più di 200 giochi da tavolo;

Oltre 6500 slot machine online;

PIù di 125 tavoli live;

Bonus casinò fino a 500€ + 200 free spins.

Contro:

Piattaforma non user friendly.

Rabona, un casinò online attivo dal 2019, e lanciato dal grande gruppo di betting online di Curacao, Rabidi N.V.

Si tratta di un brand molto attivo nelle scommesse sportive, come suggerisce il nome, ma il suo palinsesto di giochi da casinò ti lascerà a bocca aperta.

Lo abbiamo premiato, infatti, per la profondità e la varietà del suo palinsesto, capace di offrire tante opzioni diverse ai giocatori che decidessero di iscriversi.

Versioni di blackjack online: 5/5

Il palinsesto di Rabona comprende oltre 7000 titoli diversi. Ciò vuol dire che potresti giocare ad un gioco diverso ogni giorno per 19 anni di seguito!

Se ti interessa giocare a blackjack online, su Rabona troverai parecchie soddisfazioni, Che sia live o classico, hai la possibilità di scegliere tra le migliori versioni di blackjack sul mercato.

Ciò è frutto, per l’appunto, di un palinsesto molto variegato e ricercato. Potrai, così, provare a contare le carte al Single Deck Blackjack, oppure giocare all’Atlantic City Blackjack, differente dalle varianti giocate a Las Vegas.

Accanto a tutti questi giochi di carte popolari, potrai anche sederti ad uno dei circa 70 tavoli live, e giocare a blackjack online assistito da un vero dealer.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Rabona propone un welcome bonus abbastanza buono, ovvero corposo ed con termini e condizioni giuste.

Se diventerai un giocatore di Rabona, potrai ottenere il 100% del primo deposito fino a 500€.

In più, avrai anche 200 giri gratis, scaglionati in 20 al giorno per 10 giorni. Potrai utilizzare questi giri gratuiti sulla slot online che preferisci. Oltre a ciò potrai avere anche un bonus crab.

I requisiti di puntata da completare sono 35x relativamente alla parte del bonus ricevuto, e 40x per la parte dei free spins.

Altre offerte: 4.7/5

Se adori i giochi di blackjack del casinò live, ma hai una striscia sfortunata, Rabona ti fa attutire le perdite, visto che ti concede un cashback sul 20% delle perdite nette riportate nel casinò live, fino a 200€.

Inoltre, se ricarichi nel fine settimana, i tuoi depositi riceveranno una maggiorazione del 50%, fino a 700€. Con questa promo avrai anche 50 giri gratuiti.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Per i tuoi depositi e prelievi, potrai optare per:

Carte Mastercard e collegati (CartaSì, Postepay, Revolut, Satispay)

Bonifici bancari

Bitcoin, Bitcoin Cash

Ethereum, Litecoin, Tether, Ripple, USD Coin, Dai

Klarna, MiFinity, Jeton, Sticpay, eZeeWallet

Il deposito minimo, così come il prelievo minimo, ammonta a 10€.

Il tempo di accredito è generalmente molto veloce. Per i depositi, è addirittura istantaneo. I prelievi richiedono da 1 a 3 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.6/5

5. Casino Midas: miglior casino per il blackjack online

Pro:

Palinsesto interessante;

Bonus 3 depositi, fino a 3000€;

150 giri gratis;

Criptovalute accettate;

Assistenza clienti con live chat.

Contro:

Layout piattaforma da rinnovare;.

Chiude la nostra top 5, Casino Midas, un casinò online attivo dal 2015, e lanciato dal grande gruppo di betting online Luckland Group NV.

Fa parte, perciò, di un gruppo con sede alle Isole Vergini Britanniche, ed opera grazie ad una licenza rilasciata dalla Curacao eGaming. Si tratta dell’ente regolatore dell’isola di Curacao, dipendenza olandese nel mar di Caraibi.

Lo abbiamo messo al primo posto perché propone un bonus di benvenuto molto rilevante, dai termini e condizioni giusti, ed ha un palinsesto molto interessante, anche se ristretto.

Versioni di blackjack online: 4.5/5

Il catalogo di giochi di blackjack di Casino Midas è piuttosto corto, dato che ospita solo poche varianti di blackjack online. Mancano ad esempio il Blackjack Switch ed il Blackjack Surrender.

Potrai infatti trovare appena 3 diverse versioni di blackjack, ma ci fa piacere notare che si tratta di prodotti di qualità.

Potrai scegliere tra la versione classica, la European Blackjack, ovvero la tipologia di blackjack online che si gioca nei casinò fisici del Vecchio Continente, ed un tavolo di blackjack live.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Chi volesse diventare un giocatore di Casino Midas, potrà beneficiare di un pacchetto iniziale davvero al top.

In particolare, è possibile ottenere:

Il 150% del primo deposito, fino a 1.000€;

Il 150% del secondo deposito, fino a 1.000€;

Il 150% del terzo deposito, fino a 1.000€.

A ciò vanno aggiunti anche 150 giri gratis, regalo sempre gradito, validi per la slot machine Cash Bandits 3.

Questo bonus blackjack ha un requisito di puntata di 40x, e poi potrai prelevare liberamente.

Altre offerte: 4.9/5

Dopo l’iscrizione, potrai avere altri ulteriori benefici.

Tra queste, vale la pena ricordare la Royal Lounge e la Carta Royal.

Se effettui altri 3 depositi, ognuno di questi riceverà un bonus, rispettivamente 50 giri gratuiti, 200% in più fino a 1.000€, ed altri 150 giri gratuiti.

Ciò ti darà diritto a ricevere la Carta Royal, e l’accesso ad un esclusivo club di giocatori. Tutti i depositi effettuati di giovedì e venerdì, riceveranno un bonus del 100€, fino a 1.000. Tale cifra avrà un rollover di solo 15x, ed avrai anche 50 giri gratuiti per Cash Bandits 3.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Per movimentare il tuo conto di gioco, potrai utilizzare:

Visa, Mastercard, Postepay

Bitcoin, Litecoin, Ethereum

Bonifico bancario

eZeeWallet

Potrai depositare un minimo di 20€, mentre il prelievo minimo è di ben 100€.

Il tempo di accredito è molto veloce, addirittura istantaneo se fai uso di una delle criptovalute accettate.

Valutazione finale: 4.9/5

Scelta dei migliori siti blackjack online italiani

Giochi di blackjack online

Per valutare i migliori siti blackjack online, il primo passo è ovviamente capire quali e quante varianti di migliori blackjack online dispongono, nei loro palinsesti.

Non sorprende, dunque, che nella selezione dei migliori siti di blackjack online assegnato a questa categoria un peso maggiore.

Bonus di benvenuto e altre offerte

Abbiamo valutato i migliori siti di blackjack online anche per i bonus offerti ai giocatori. Si tratta di una delle maggiori leve per convincere un giocatore ad iscriversi ad un sito di blackjack online, infatti.

Perciò, abbiamo dato priorità a questi siti di blackjack online che avessero un bonus corposo, dei termini e condizioni piuttosto equi e giusti, e fossero facili da riscuotere ed utilizzare.

Abbiamo valutato positivamente anche la varietà in fatto di offerte secondarie, che devono gratificare il giocatore costantemente, ed in maniera consistente.

Metodi di pagamento

Un sito di blackjack online è importante che accetti pagamento col più alto numero di metodologie possibile. Infatti, la platea di giocatori è vasta e variegata, e non tutti dispongono di carte di credito.

Perciò, è importante che i migliori siti blackjack online dispongano di un alto numero di metodi di pagamento.

Altri elementi

La nostra valutazione dei migliori siti di blackjack online ha riguardato anche su altre caratteristiche, elementi secondari che migliorano l’esperienza del giocatore.

Cose come l’interfaccia grafica della piattaforma, i canali di contatto con l’assistenza client e la sicurezza del sito web.

Perché scegliere 7Bit Casino per giocare al blackjack online?

Se ti interessa giocare al blackjack in Italia, secondo noi la migliore scelta è 7Bit.

Affermiamo ciò per alcuni validi motivi, ovvero:

Offre un bonus di benvenuto davvero eccellente, ovvero una maggiorazione dei tuoi primi 4 depositi. Potresti arrivare ad ottenere fino a 5.000€. A ciò aggiunge anche 50 giri gratis senza deposito;

Il palinsesto è grande, in termini di giochi blackjack, ma anche con una qualità molto alta;

Ha un servizio clienti molto attivo, che può contare anche su una live chat in italiano, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

Accetta i Bitcoin e le principali criptovalute;

Come la maggior parte degli operatori, ha una connessione sicura al proprio sito web.

Perché scegliere uno degli operatori di blackjack online proposti?

Se volessi giocare a blackjack online con soldi veri, potresti scegliere uno dei casinò online che ti abbiamo raccomandato, perché:

Offrono palinsesti molto completi , con tante varianti del popolare gioco di carte in oggetto;

, con tante varianti del popolare gioco di carte in oggetto; Mettono a disposizione dei bonus molto ricchi, con cifre da capogiro e condizioni abbastanza eque;

con cifre da capogiro e condizioni abbastanza eque; Puoi anche giocare a blackjack online gratis , grazie ad alcune versioni demo;

, grazie ad alcune versioni demo; I pagamenti sono molto veloci , soprattutto se si fanno uso delle principali criptovalute mondiali;

, soprattutto se si fanno uso delle principali criptovalute mondiali; Sono casinò blackjack online molto validi, e premiati da tantissimi giocatori italiani ;

; Hanno un livello di sicurezza molto alto, tra metodi di pagamento tracciabili e protocolli di crittografia avanzatissimi.

FAQ sui migliori siti blackjack online

Come si gioca a blackjack?

Il blackjack è uno dei più popolari giochi di carte del mondo, e si gioca con due mazzi, o 4, a seconda delle varianti. Ad un tavolo partecipano fino a 7 giocatori, che giocano tutti, singolarmente, contro il banco.

Ad ogni giocatore vengono date 2 carte coperte, mentre il banco ha una carta coperta ed una scoperta.

Lo scopo è di fare un punteggio di 21. Le figure valgono 10, le altre carte hanno il loro valore nominale, gli assi possono valere 1 o 11. Senza dubbio, la mano più forte possibile è chiamata Blackjack, e si forma con un asso ed un K, Q, J, o 10.

Dato che si gioca singolarmente, ti confronti solo col punteggio raggiunto dal banco.

Ci sono strategie per vincere al blackjack online?

Esistono delle strategie per giocare a questo popolare gioco di carte. Le due principali strategie sono la “strategie base”, che si fonda sul calcolo delle probabilità, e ti indica cosa fare sulla base delle tue carte e della carta scoperta del banco.

L’altra strategia, molto più eccitante è contare le carte. Sebbene non sia vietato, i casinò fisici non vedono di buon occhio i giocatori che contano le carte, perché le loro percentuali di vincita sono parecchio alte.

Per contare le carte ci vogliono molto allenamento e memoria, e si deve aggiungere o sottrarre un valore in base alle carte che escono. Tutto ciò è necessario per capire quali carte rimangono nel mazzo e puntare di conseguenza.

I migliori casinò online cercano di contrastare questa strategie, mischiando più spesso le carte, o giocando con un maggior numero di mazzi. Maggiore è il numero di mazzi di carte utilizzati, infatti, e più è difficile tenere il conteggio, e ricordarsi di quali carte siano già uscite.

Confronto tra i top 5 casinò blackjack

7Bit: offre il miglior bonus di benvenuto tra i blackjack casinò. Potrai infatti avere fino a 5.000€, o 5 BTC sui tuoi primi 4 depositi. Potrai poi cercare di portare a casa una vittoria alle tante varianti di blackjack e blackjack online live. Servizio clienti efficiente e tanti metodi di pagamento.

Bitreels: questo casinò blackjack mette a tua disposizione un bonus casinò fino a 3.500€ sui tuoi primi 4 depositi. Nel palinsesto potrai trovare tanti tavoli di blackjack online gratis, a cui puoi partecipare per provarli e conoscere le regole. L’assistenza clienti è ottima ed il sito web è molto sicuro.

22Bet: mette in campo un bonus di benvenuto fino a 300€, per chi volesse diventare un giocatore. Se vuoi tentare la vittoria, hai 36 tavoli diversi di blackjack live a cui ti puoi sedere, e fare tutte le puntate che vuoi. In Italia, si tratta del miglior casinò live, infatti propone molte varianti di qualità di questa modalità di gioco.

Rabona: questo operatore ha il miglior palinsesto tra quelli che abbiamo recensito in questa pagina. Si tratta di un catalogo molto variegato e molto profondo, potendo anche contare su tavoli di blackjack online gratis. Potrai ottenere un bonus di 500€, ed anche 200 giri gratis, se ti iscriverai a questo casinò.

Casino Midas: puoi sfruttare un bonus di benvenuto sui primi 3 depositi che può darti fino a 3.000€, più 150 giri gratis. Nel palinsesto potrai trovare pochi giochi blackjack, però di alta qualità. Si tratta di un blackjack casinò molto interessante, anche per il fatto di avere un servizio clienti in Italia attivo 24/7.

Registrazione e giocare ai migliori blackjack online

Qualora volessi provare a vincere al tavolo da blackjack, il primo passo è registrarsi ad uno dei siti che ti abbiamo raccomandato.

Ti lasciamo qui di seguito una utile guida, che ti spiegherà tutti i passaggi necessari.

Abbiamo preso spunto dal form di 7Bit Casino, la nostra prima scelta.

Primo Step: Entrare sul top sito blackjack online

Accedi a 7Bit Casino;

Fai clic su “Iscriviti”, tasto verde in alto a destra.

Secondo Step: Inserimento dei dati personali

Inserisci il tuo indirizzo e-mail;

Inventa una password;

Fai clic, o tap, su “Registrati”.

Terzo Step: Login, deposito e divertimento

Conferma la tua mail, ed effettua il login;

Valla pagina della cassa e seleziona un metodologia di pagamento;

Digita i dettagli del tuo strumento finanziario e l’importo da versare;

Fai clic o tap su “Avanti” o “Deposita sull’account”;

Conferma la transazione ed inizierà il divertimento!

Conclusioni sui migliori blackjack online italiani

Siamo al termine di questa recensione dei miglior blackjack online su piazza.

Abbiamo valutato alcuni siti di blackjack per capire quale fosse il migliore, e ti abbiamo spiegato perché.

Pensiamo che il numero uno sia 7Bit Casino, che offre un bonus da capogiro che può arrivare fino a 5.000€ e 50 giri gratis senza deposito, ed un palinsesto molto interessante.

Anche gli altri siti hanno qualcosa da offrire, per cui non perderli di vista!

Quale che sia il sito che scegli, gioca a blackjack online in maniera responsabile, non inseguire le perdite e non scommettere più di quanto puoi permetterti.

Solo in questa maniera il blackjack rimarrà un divertimento per te!

