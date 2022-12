I migliori casino online Italia per sicurezza, varietà di giochi e bonus

Ti stai domandando come scegliere i migliori casino online in Italia? È il tuo giorno fortunato.

Abbiamo realizzato questa guida ai migliori casinò online italiani prendendo come riferimento quelle piattaforme di gioco che offrono una maggior sicurezza, una vasta scelta di giochi, oltre che bonus più vantaggiosi.

Sul gradino più alto del podio troviamo Casino Midas, ma anche gli altri sette della classifica hanno diversi punti di forza.

Diamo un’occhiata insieme.

Migliori casino online in Italia

1. Casino Midas – uno dei migliori casinò online in Italia con bonus di benvenuto entusiasmante

Pro

400 giochi tra slot, roulette, tavoli con giochi di carte dal vivo e altro ancora

Ispirato al leggendario Re Mida che trasformava tutto in oro

Bonus di iscrizione tra i migliori per i nuovi giocatori

Supporto clienti presente e competente anche in lingua italiana.

Contro

I giocatori più appassionati potrebbero voler giocare ad ancora più slot

Ispirato alle leggende per cui Re Mida poteva trasformare qualsiasi cosa toccasse in oro, Casino Midas offre promozioni interessanti a chi vuole divertirsi in modo sontuoso.

Come funziona? Scopriamolo subito!

Selezione di giochi: 4.9/5

Su Casino Midas ci sono oltre 400 giochi tra cui scegliere . Puoi trovare le principali slot del settore, così come una varietà di giochi di carte come blackjack, bingo e baccarat.

I giochi dal vivo e i tavoli con croupier dal vivo aumentano l’interattività e rendono il divertimento la tua preoccupazione n°1 a cui badare per le prossime ore.

Per la maggioranza degli appassionati c’è abbastanza divertimento per molti mesi a venire. I giochi sono entusiasmanti e offrono un piacevole intrattenimento.

Bonus e promozioni: 4.8/5

Il bonus di benvenuto di Casino Midas è uno dei migliori: se clicchi qui puoi ottenere fino a 3.000€ e ricevere fino a 150 free spin sulle slot che preferisci .

Ricorda di inserire il coupon GOLD150 per avere accesso esclusivo al bonus. Così, otterrai anche i giri gratis tanto amati dai veri giocatori di slot.

Le altre promozioni sono buone: puoi ottenere un cashback e dei premi giornalieri se giochi con regolarità. Inoltre, ci sono ogni giorno dei free spin che ti attendono se decidi di riscattare i premi.

Assistenza clienti: 4.9/5

I giocatori vecchi e nuovi di Casino Midas possono stare tranquilli, potendo contare su una buona assistenza clienti.

Nonostante l’assenza di un numero di telefono, puoi ugualmente ricevere supporto tramite email o live chat. Inoltre, c’è una sezione FAQ con le risposte alle domande frequenti.

Il casinò esiste dal 2007, anticipando di qualche anno molte realtà affermate nel settore. Tutta questa esperienza ha fornito a Casino Midas un ampio bacino di conoscenze per assistere i suoi clienti al meglio delle possibilità.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Un giocatore può versare e richiedere i soldi vinti tramite numerosi metodi, tra cui:

PayPal;

Skrill;

Neteller;

Carte di debito e credito Visa e Mastercard;

Entropay;

PaySafeCard;

E altri ancora.

Come potrai notare, le criptovalute non sono contemplate. Questo potrebbe essere un problema per i giocatori che gradiscono le novità virtuali, ma se accetti di depositare e prelevare “vecchio stile” allora non ci sono affatto problemi.

Valutazione finale: 4.9/5

Giocare su Casino Midas è piacevole: l’interfaccia è buona e non affatica gli occhi, i bonus sono certamente interessanti, la varietà di giochi accettabile, i metodi di pagamento variegati e l’assistenza clienti raggiungibile in vari modi.

Puoi ottenere subito i 3.000€ per iniziare e giocare con i 150 giri gratis iscrivendoti qui a Casino Midas .

2. Jackpot City – uno dei migliori casinò online in Italia per data di fondazione e interfaccia

Pro

Oltre 400 giochi tra cui scegliere, inclusi nomi particolari come Keno

Fondato nel lontano 1998 e presente in oltre 20 Paesi del mondo

Bonus e promozioni ricorrenti che aumentano il divertimento

Supporto clienti competente e celere

Interfaccia sgargiante e facile da navigare.

Contro

Elevatissime condizioni di turnover (70X)

Poca scelta per i giocatori più incalliti.

Se vuoi uno dei casinò online con i colori più sgargianti del mondo, puoi trovarlo su Jackpot City. Inoltre, l’interfaccia è bella da vedere e facile da navigare.

Vediamo cosa ha da offrire!

Selezione di giochi: 4.7/5

I 400 giochi e passa posso certamente soddisfare le esigenze di molti (anche se non di tutti). Gioca alle slot classiche con 3 rulli o a 5, lasciati emozionare dalle video slot e punta a vincere i jackpot.

Alcune slot sono ispirate alle serie tv, come i titoli Game of Thrones e Terminator 2. Tra tutte le opzioni, ne troverai tante altre come Gonzo’s Quest e Aztec Millions.

Dopodiché, puoi passare alla ricca sezione di giochi da tavolo e di carte, come blackjack e baccarat e lasciarti coinvolgere dal bingo e da Keno, una variante simile.

Bonus e promozioni: 4.6/5

Il bonus di benvenuto è espresso in sterline, ma poco male: sul sito puoi ottenere fino a 1.600 sterline (equivalenti a circa 1865 euro!) con un deposito di 400 sterline .

Si ripartisce in 4 depositi differenti e concede ogni volta dei giri gratis da usare sulle slot.

Inoltre, puoi sfruttare i bonus e le promozioni ricorrenti per ampliare la sensazione di divertimento e le emozioni.

Assistenza clienti: 4.7/5

Presente in oltre 20 Paesi, Jackpot City offre assistenza clienti in oltre 20 lingue di tutto il mondo, tra cui l’italiano.

Puoi contattare il servizio clienti via live chat o email. Non è previsto un numero di telefono ma c’è comunque una sezione FAQ sul sito.

Gli operatori rispondono in fretta e offrono assistenza adeguata. Nel complesso, è un’esperienza senza stress ed è possibile ottenere una risposta entro 24 ore.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Jackpot CIty accetta i metodi di pagamento più diffusi, tra cui:

Carte di credito e debito Visa e Mastercard;

PayPal;

PostePay;

Skrill;

Neteller;

PaySafeCard;

E altri ancora.

I tempi per il completamento delle operazioni sono rapidi. Non c’è molto da attendere sia per depositare che per prelevare le vincite. In genere, puoi visualizzare i guadagni sul tuo conto entro 24 ore.

Valutazione finale: 4.7/5

Jackpot City è un’avventura nel mondo dei casinò in italia . Vale certamente la pena provare a immergersi nelle attività offerte qui. Ricorda che il tasso di cambio non è un problema: avviene tutto in automatico.

Apri oggi un profilo di gioco per ottenere fino a 1.600 sterline (circa 1865 euro) da giocare sulle oltre 400 slot di Jackpot City .

3. Leo Vegas – il migliore casinò online in Italia con oltre 1.000 slot e tanti bonus

Pro

Oltre 1.000 slot tra cui scegliere, jackpot, numerosi giochi da tavolo e partite con croupier dal vivo

Scommesse sportive disponibili

Società quotata in Borsa, solida e presente nel settore da anni

Bonus di benvenuto e promozioni ricorrenti che aumentano il divertimento

Assistenza clienti reperibile 7 giorni su 7.

Contro

Restrizioni (pari almeno a 40X).

Leo Vegas: il casinò online per chi vuole giocare come un leone. L’esperienza di gioco ottenuta su Leo Vegas è impareggiabile e non c’è confronto che tenga con le oltre 1.000 slot disponibili.

Vediamo più in dettaglio perché dovresti considerare questo casinò come il migliore a cui iscriverti.

Selezione di giochi: 4,5/5

La scelta è il punto di forza principale di questo portale. Puoi optare se far girare una delle oltre 1.000 slot presenti , oppure se partecipare a un tavolo di blackjack, bingo, roulette, baccarat, video poker e altro ancora.

I tavoli con croupier dal vivo si accompagnano ai giochi di carte più famosi del mondo e ai game show degli spettacoli televisivi più popolari, come “Deal or No Deal” e “Chi vuol essere milionario?”.

Leo Vegas si presenta come uno dei migliori casinò online per la vastissima varietà di giochi, software house di livello top, colori, numero di rulli e suoni. Un’interminabile emozione dopo l’altra, insomma!

Bonus e promozioni: 4.6/5

Partendo dall’esclusivo bonus di benvenuto, puoi ricevere subito fino a 1.000€ da usare su molti dei giochi preferiti dagli utenti + 200 free spin per proseguire il divertimento senza pensieri sulle tue slot preferite.

Il bonus di benvenuto si divide su 3 depositi. Puoi provare a trarre il massimo del vantaggio, se ti va.

Oltre al bonus di benvenuto, avrai a tua disposizione numerose promozioni giornaliere e cashback settimanali per attutire le eventuali perdite. Inoltre, ci sono eventi natalizi e festivi più in generale per divertirsi anche durante le vacanze.

Assistenza clienti: 4.7/5

Competente, empatica, rapida e dedita alle esigenze del singolo. Non c’è modo migliore per spiegare la qualità dell’assistenza clienti di Leo Vegas.

Puoi contattare l’assistenza attraverso due canali principali: via email e via live chat. Prima di entrare in contatto tramite queste sezioni, puoi consultare la ricca sezione FAQ che trovi presso il cosiddetto “Help Center” per trovare risposte immediate alle domande più frequenti dei giocatori.

I tempi di risposta sono celeri e raramente superano le 24 ore. Se dovesse capitare, è perché il team di supporto di Leo Vegas sta elaborando una risposta dettagliata e su misura in base alle tue specifiche esigenze personali.

Metodi di pagamento: 4.6/5

La varietà di metodi di pagamento è tale da consentire a tutti coloro che vogliono partecipare di usare le modalità che conoscono meglio.

Ecco alcuni dei metodi di pagamento più diffusi che puoi usare su Leo Vegas:

Carte di debito e di credito del circuito Visa e Mastercard;

PostePay e altre carte del circuito di Poste Italiane (Visa);

ApplePay per i proprietari di dispositivi Apple;

PayPal;

Skrill;

Neteller;

Alcune tra le principali criptovalute, come Bitcoin;

E altri ancora.

Valutazione finale: 4,6/5

Non possiamo che dare un punteggio pieno a Leo Vegas. La nostra esperienza si è rivelata estremamente positiva sotto tutti i punti di vista e gli aspetti negativi sono veramente impossibili da notare il più delle volte. Un casinò online che rasenta la perfezione insomma!

Se ti iscrivi ora a Leo Vegas puoi ottenere fino a 1.000€ + 200 free spin da usare come vuoi sulle slot più di moda dei migliori casinò online .

4. Jack Million – tra i migliori casinò online in Italia con un bonus di benvenuto pazzesco

Pro

Oltre 1.500 giochi tra slot, carte, tavoli con mazziere dal vivo, game shows, e altro;

Sezione dedicata alle scommesse sportive

Il bonus di benvenuto è semplicemente irresistibile

Buoni requisiti di rollover per alcuni bonus

Presenza di una zona VIP

Assistenza utenti disponibile per risolvere le problematiche più frequenti.

Contro

La zona VIP è difficilmente accessibile ai nuovi arrivati

Il sito è ben costruito, ma nel complesso rischia di essere dispersivo.

Poca varietà di metodi di pagamento.

JackMillion: uno dei migliori casinò online in termini di giochi con jackpot e slot.

Scopriamo subito che cosa possiamo aspettarci da questo sito.

Selezione di giochi: 4.4/5

Ci sono oltre 1.500 giochi disponibili su JackMillion. Puoi trovare alcune delle più celebri slot online, video poker, giochi di carte come blackjack, bingo e baccarat.

Inoltre, puoi portare l’esperienza a una dimensione ancora più immersiva con i giochi di casinò dal vivo.

E, tra una puntata e l’altra, puoi anche scommettere sugli eventi sportivi del momento in una sezione apposita. Che sia la Coppa del Mondo o l’Open d’Italia golf non ci si annoia mai.

Bonus e promozioni: 4.7/5

Il bonus di benvenuto è assai elevato. Viene suddiviso in 3 round diversi, ciascuno dei quali offre un incentivo particolare. Ecco come sono ripartiti:

1° deposito: ricarica fino al 100% su 1.000€ + 50 giri gratis con il codice JACK100 ;

; 2° deposito: ricarica fino al 150% su 1.000€ + 50 giri gratis con il codice JACK150;

3° deposito: ricarica fino al 200% su 1.000€ + 50 giri gratis con il codice JACK200.

Dunque, ottenendo tutti i bonus puoi ricevere fino a 3.000€ gratis + 150 giri gratis per le tue slot preferite.

E non dimenticare di usare i bonus giornalieri, settimanali e ricorrenti. Se giochi la domenica, puoi riscattare il bonus del 100% fino a 500€ con un rollover pari solo al 30%.

Assistenza clienti: 4.5/5

L’esperienza con l’assistenza clienti si è rivelata buona. Sono competenti e pronti ad assistere con qualsiasi richiesta.

I canali di contatto sono diversi: via mail, numero di telefono o tramite live chat attivabile dall’icona presente sullo schermo del sito.

I tempi di risposta sono rapidi, ma se vuoi una risposta immediata puoi prima provare a passare per la sezione FAQ.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Puoi pagare mediante alcuni dei metodi di pagamento più diffusi, tra cui:

Carte Visa o Mastercard di debito o credito;

Bonifici bancari;

Bitcoin, Ethereum e Litecoin:

eZeeWallet.

Tuttavia, notiamo l’assenza di PayPal, Skrill, Neteller e altri mezzi di pagamento assai usati. Per questo, il nostro punteggio scende.

Valutazione finale: 4.5/5

Vale la pena dare una possibilità a JackMillion. I suoi bonus sono invitanti e le promozioni ricorrenti semplicemente troppo belle per non essere provate.

Curioso? Prova a ricevere fino a 3.000€ di bonus di benvenuto sui 3 depositi + 150 giri gratis iscrivendoti ora .

5. Spin Samba – tra i migliori casinò online in Italia che regala atmosfere tropicali

Pro

Ti aspettano oltre 200 giochi tra slot, casinò dal vivo, gratta e vinci e altro ancora

Sezione VIP presente e accessibile

Bonus di iscrizione molto interessante

Assistenza clienti disponibile multicanale

Contro

Selezione di giochi minore rispetto ai top 2 della classifica

Metodi di pagamento ridotti rispetto a molti casinò online

Spin Samba: il casinò online che ti porta sulle isole tropicali a passo di samba!

Tra un drink a base di frutta esotica e un giro sulle spiagge assolate, puoi anche giocare ai tuoi giochi di casinò preferiti, cosa puoi immaginare di meglio?

Selezione di giochi: 4.4/5

Su Spin Samba sono presenti tutti i giochi più popolari disponibili nei migliori casinò online, con oltre 200 giochi tra cui scegliere .

Tuttavia, per alcuni giocatori potrebbe essere troppo poco. Può darsi che, nel giro di meno di un mese, potresti aver provato tutti i giochi disponibili!

Ma questo non è un problema per chi non ha bisogno di costanti novità: le slot sono emozionanti e anche i gratta e vinci regalano sensazioni imperdibili. E che dire dei jackpot, del videopoker e della roulette… insomma, ti puoi divertire senza problemi!

Bonus e promozioni: 4.4/5

Il bonus di benvenuto è interessante e ti permette di provare a ottenere il 100% fino a 1.000€ + 50 giri gratis da usare sulle slot . Nella media insomma.

Inoltre, le promozioni ricorrenti aumentano il divertimento giorno dopo giorno.

E con la sezione “Gioco Master”, puoi raddoppiare il bonus di 1.000€ e ottenere altri 5 giri gratis, per un totale di 55 free spin.

Assistenza clienti: 4.5/5

Come per altri casinò online dello stesso fornitore, Spin Samba offre 3 canali diretti di contatto:

Numero di telefono;

Email;

Live chat.

Infine, la sezione FAQ sul sito offre le risposte immediate alle domande più frequentemente chieste dai giocatori.

Metodi di pagamento: 4.4/5

I metodi di pagamento includono quelli solitamente più utilizzati, tra cui:

Bonifici bancari;

Carte di credito Visa e Mastercard;

PostePay;

eZeeWallet;

Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Anche se potrebbe esserci più scelta, tra questi metodi ce n’è sicuramente uno che puoi usare senza rischi.

Valutazione finale: 4.4/5

Spin Samba vale sicuramente la pena di essere provato. Se vuoi goderti le atmosfere tropicali mentre partecipi a uno degli oltre 200 giochi disponibili, ricorda anche di usufruire delle fantastiche promozioni per sfruttare al massimo tutto il tuo tempo libero!

Clicca qui per provare a ottenere subito fino al 100% su 1.000€ di deposito + 50 giri gratis su Spin Samba .

6. William Hill – Il migliore casino online in Italia in assoluto

Pro

Bonus iniziale di benvenuto fino a 1000€;

Bingo e poker in sezioni dedicate;

Casinò online con licenza AAMS ADM;

Dispone di un numero di call center;

Contro

I bonus sono soggetti a requisiti di puntata;

Non accetta le criptovalute;

Probabilmente se hai interesse nei casinò online, ti sarà capitato diverse volte di sentire il nome William Hill.

Con quasi 80 anni di attività alle spalle, oltre a essere il più famoso fra i migliori casinò online, è sempre stato in grado di rinnovarsi mantenendosi aggiornato su tecnologie e stringendo sempre nuove partnership.

Offerta di giochi 4,9/5

Appena entrati nel menù di William Hill puoi già notare la vastissima selezione di giochi da tavolo e slot machine, tutte seguite da pratici menù e tabelle dettagliate con i vari dati come il RTP.

Inoltre puoi avere accesso alla sezione dedicata al poker e puoi anche fare le scommesse sportive con le migliori quote.

Incentivi e bonus 5/5

Il bonus iniziale fino a 1000€ sicuramente è un ottimo incentivo per scegliere questo casino online AAMS. Aggiungono anche un ‘Game Bonus’ di 20€ quando il giocatore effettua un deposito entro 96 ore dalla registrazione.

Inoltre una volta effettuata la registrazione e inviato un proprio documento di identità, si ottengono 200 free spin da utilizzare sulla vasta selezione di roulette del sito.

Inoltre settimanalmente si può partecipare alla “settimana esplosiva” e vincere free spin, e partecipare al programma “William Hill Club” che permette di accumulare punti e riscattarli per diversi premi.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento 4,9/5

Se il solo nome di William Hill non ti basta come garanzia, questo casinò offre tutte le misure di sicurezza richieste per garantire la tutela dei suoi giocatori e dei rispettivi dati.

Sono accettati anche i maggiori sistemi di pagamento conosciuti come Neteller, Skrill e PayPal.

Purtroppo però al momento il sito non supporta ancora le criptovalute.

Servizio clienti 4,9/5

William Hill offre un servizio clienti competente e molto disponibile, da contattare tramite il numero verde, la mail o la sempre più comoda chat diretta.

Goditi subito il triplo bonus di benvenuto di William Hill Casino

7. Gioco Digitale – Uno dei top casino online sicuri in Italia per tornei e promozioni

Pro

20 jackpot esclusivi;

Offre demo di gioco senza registrazione;

Tornei e promozioni con montepremi settimanale;

Casinò online con licenza AAMS ADM;

Selezione di giochi con vincita istantanea.

Contro

Numero di call center non disponibile;

Non accetta le criptovalute.

Al secondo posto in questa nostra classifica dei top casinò online troviamo Gioco Digitale, sito che nell’ultimo periodo ha registrato un forte incremento di giocatori in Italia.

Gioco Digitale è un marchio gestito da Bwin, che opera in Italia tramite licenza AAMS (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). La peculiarità di questo sito è quella di offrire tantissime promozioni e tornei settimanali, oltre che un vastissimo catalogo di giochi.

Offerta di giochi 4,9/5

Oltre al vastissimo catalogo di giochi classici, su questo casinò online aams possiamo trovare una serie di mini giochi a vincita istantanea, una grande sezione di giochi esclusivi, e tanti jackpot progressivi.

Ci sono anche le slot races settimanali, tornei che richiedono di giocare su determinate slot machine in modo da accumulare punti e contendersi il montepremi settimanale, composto da 10.000€ e altri premi, come cashback o free spin.

Incentivi e bonus 5/5

Tra i bonus degni di nota, troviamo un cashback fino al 100% sul primo deposito effettuato per ogni gioco, fino a un massimo di 500€ e 350 free spin da utilizzare su una particolare slot.

Simili bonus vengono anche applicati alla sezione scommesse sportive, e altri bonus vengono applicati settimanalmente.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento 4,8/5

Essendoci Bwin dietro, questo casinò garantisce un altissimo livello di sicurezza rispettando tutti gli standard di sicurezza richiesti.

I metodi di pagamento accettati sono molteplici e includono le carte di credito e debito e tutti i portafogli elettronici più rinomati.

Purtroppo però non sono ancora accettate le criptovalute.

Servizio clienti 4.8/5

Gioco Digitale offre un servizio assistenza clienti di ottimo livello, in grado di non protrarre l’attesa per la risoluzione di eventuali problemi oltre i 45 minuti. Anche qui è disponibile l’utilissima chat live che ti consente di parlare “in diretta” con gli assistenti.

Registrati a Gioco Digitale e cominciare con un bonus fino a 500€ e 350 free spin!

8. Eurobet Casino – Tra i migliori casino online per giocare da app mobile

Pro

Ottima app per dispositivi mobile;

Bonus di benvenuto fino a 2320€;

Casinò online con licenza AAMS ADM;

Sezione di gioco dedicata alla lottomatica;

Rientra fra i casinò online più sicuri.

Contro

Nessun bonus senza deposito;

Interfaccia un po’ confusionaria;

A conclusione del podio di questa classifica troviamo Eurobet Casino. Siamo di fronte a un casinò molto popolato, con l’applicazione per dispositivi mobile iOS e Android preferita dagli utenti, a tal punto che molti di essi sembrano preferirla al sito principale.

Questa applicazione si può ottenere direttamente dal loro sito con un semplice download. Oltre ad avere il sito completamente in italiano, questo casinò è dotato di licenza AAMS.

Offerta di giochi 4,8/5

La selezione di giochi disponibili su Eurobet Casinò è davvero notevole, è oltre ai classici giochi da tavolo da casinò, il bingo, il poker e tanti altri, possiamo anche trovare una sezione dedicata ai giochi da lottomatica.

Tutti i suoi giochi (a parte il casino live) sono realizzati da software house leader del settore iGaming, in modo da offrire anche un alto livello qualitativo della proposta.

Incentivi e bonus 4,8/5

Eurobet Casino propone per i nuovi giocatori italiani un bonus di benvenuto ampia che include:

30 free spin alla registrazione su Blue Wizard

5€ sulle slot premium

5€ su Crazy Time

5€ sulle scommesse

Fino a 1000€ di bonus casino

Inoltre, è anche possibile ricevere 100% fino a 1000€ sul poker, 300€ sulle scommesse sportive, e 20€ sul bingo – per un totale di 2320€ su tutti i prodotti.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento 4,8/5

Anche questo casinò garantisce ai propri utenti un servizio di sicurezza che rispetta tutti i canoni standard, per scongiurare qualsiasi possibile problematica relativa ai propri dati, adottando i sistemi di tutela più innovativi.

Rispetto a molti altri casinò online, Eurobet permette le carte di credito e debito e anche l’utilizzo di portafogli elettronici come Paysafecard e Onshop, oltre che a quelli più rinomati.

Servizio clienti 4,7/5

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un servizio assistenza di alta qualità, che oltre a garantire una risoluzione del problema in 60 minuti nella maggior parte dei casi, fa della cordialità uno dei suoi punti di forza.

Si può contattare questo servizio tramite numero di call center, sia da telefono fisso che cellulare, tramite email o chat live.

Scarica la migliore app casino per mobile e inizia a giocare con un bonus fino a 2320€.

9. Star Casino – Efficienza del servizio clienti fra i migliori casinò online italiani

Pro

Più di 200 giochi nel catalogo;

Casino online con licenza AAMS ADM;

Free spin gratis alla registrazione;

Servizio clienti eccezionale con live chat.

Contro

Varietà di giochi da tavola limitata;

Sezione live minuta;

Non accetta le criptovalute

Un casinò online di altissimo livello che pecca solamente per la scarsità di selezione su alcune tipologie di giochi.

Dal canto suo però dispone di uno dei servizi di assistenza clienti migliori in circolazione, rapido ed efficiente, e di altissima competenza data da un’esperienza decennale nel settore del gioco d’azzardo.

Offerta di giochi 4,5/5

Pur presentando un’altissima selezione di slot, al contrario di quella dedicata ad altri giochi, l’offerta di Star Casino risulta comunque completa e diversificata.

Include anche una sezione arcade, un casino live, e un menù interamente dedicato alle scommesse sportive, con circa 30 eventi sui quali puntare, e una sui giochi arcade.

Incentivi e bonus 4,8/5

Per quanto riguarda i bonus di benvenuto, Star Casino si divide in due sezioni.

La prima comprende l’area casinò e prevede un cashback fino a 200€ sul primo deposito e free spin gratuite per un determinato periodo di tempo. Inoltre con la sola convalida della registrazione account, riceveremo 50 free spin.

La seconda riguarda l’area sportiva e prevede un rimborso sulla prima giocata fino a 100€.

Non si può non menzionare il programma Star Rewards, che permette di accumulare punti a ogni giocata, in modo da ottenere free spin e moltiplicare le opportunità di vincita.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento 4,8/5

Al pari di altri casino online, anche Star Casino offre sistemi di protezione di ultima generazione, in modo da assicurare una totale salvaguardia di dati e privacy dei giocatori.

Per i pagamenti, oltre ai classici circuiti di Visa e Mastercard, questo casino permette l’utilizzo di tutti gli e-wallet più rinomati, come PayPal, Skrill, CartaSi, Postepay, Epay, Neteller e altri.

Servizio clienti 5/5

Forte di un finestra oraria che va dalle ore 09:00 alle ore 02:00, per un totale di 17 ore di servizio al giorno, questo si presenta come il fiore all’occhiello di questo casinò.

Il personale è cortese e molto preparato, e si può anche prenotare una chiamata telefonica dalle ore 10:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì.

Se questo non dovesse soddisfarti, c’è anche il classico contatto via mail.

Registrati a Star Casino e ottieni i tuoi 50 free spin senza deposito gratuiti

10. Bwin – Migliore casino online italiano per reputazione

Pro

Sezioni per poker e bingo dedicate;

Grande selezione di più di 1500 casinò games;

Interfaccia intuitiva;

Bonus benvenuto da 200€;

Rientra tra i casino online sicuri (sistema di crittografia SSL).

Contro

Criptovalute non accettate;

Non sono presenti i giochi sulla lottomatica.

Bwin è un’azienda con esperienza decennale nel gioco d’azzardo, che opera in maniera risoluta nel settore, tenendo molto in considerazione le richieste dei giocatori.

Proprio per questo motivo il catalogo dei giochi disponibili per questo casinò sono tantissimi, soprattutto nella sezione dedicata alle slot machine. Il tutto è accompagnato da un’interfaccia accattivante e abbastanza intuitiva.

Offerta di giochi 5/5

Il punto di forza di Bwin risiede proprio nei giochi disponibili in vetrina, fra i quali 1200 slot machine diverse, oltre 40 giochi da tavola e qualcuno in meno in modalità live.

Vanno spese delle menzioni particolari per le sezioni del poker e del bingo; quest’ultimo ha 7 sale da gioco differenti, mentre sono anche presenti oltre 20 eventi sportivi differenti fra i quali scegliere.

Ci sono anche ben 50 slot esclusivi che non si possono trovare in altri casinò online italiani.

Incentivi e bonus 4,5/5

Bwin offre diversi bonus e promozioni, fra i quali risaltano un bonus del giorno, un bonus cashback della settimana , e diversi bonus di benvenuto per le scommesse e la sala di poker.

Per i giocatori abituali o che hanno già consumato il bonus di benvenuto, Bwin offre delle offerte bonus periodici settimanali come slot races e tornei montepremi di ben 10.000€.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento 4,8/5

Bwin presenta metodi di protezione e sicurezza all’avanguardia, in modo da garantire un’ottima protezione dei dati dei giocatori, riducendo al minimo il rischio, grazie anche al sistema di crittografia SSL.

Vanta anche una vastissima gamma di metodi di pagamento accettati, oltre 15, fra i quali troviamo i circuiti Visa e Mastercard, assieme a tutti i principali portafogli elettronici e anche alle carte ricaricabili PostePay.

Servizio clienti 4.7/5

Il servizio clienti di Bwin è facilmente raggiungibile dallo stesso sito del casinò.

Mette a disposizione del cliente un numero di telefono, la comodissima chat live e una mail.

La chat live sarà attiva dalle ore 09:00 alle ore 21:00 e gli operatori parlano la lingua italiana.

Vieni a provare la più ampia selezione di giochi e sfruttare i bonus settimanali a Bwin

11. 888 Casino – Il casino online italiano più bilanciato come sport e giochi

Pro

Interfaccia molto semplice e intuitiva;

Bonus senza deposito iniziale;

Ottimo casinò mobile;

Casinò online AAMS

Ampia sezione per le scommesse sportive.

Contro

Non dispone di app per dispositivi mobile;

12. Leo Vegas – Casino online AAMS ADM in Italia più premiato

Pro

Dispone di licenza AAMS (ADM);

Premio EGR come miglior operatore del 2019 e 2020;

App per dispositivi mobile;

Bonus settimanali.

Contro

Poca scelta per il video poker;

Interfaccia non molto accattivante;

13. Netbet – Migliore casinò online in italia per scelta di metodi di pagamento

Pro

Presente app per dispositivi mobile;

Deposito minimo di 10€;

Licenza AAMS (ADM);

Bonus di casino senza deposito di 10€;

Rientra tra i casinò online sicuri.

Contro

Bonus solamente in caso di deposito;

Non dispone di un numero di call center

I top casinò online AAMS in Italia: come li abbiamo scelti

Offerta di giochi

Uno dei parametri principali che abbiamo tenuto in considerazione. Ovviamente più giochi significa più scelta e maggiori possibilità di trovare quello più adatto a noi.

Incentivi e bonus

Quella spinta in più offerta al giocatore per iniziare a giocare sui diversi siti o per rimanerci. Vista la concorrenza è sempre utile sapere quali siti offrono gli incentivi migliori, sotto forma di tornei, bonus o altro.

Sicurezza, privacy e metodi di pagamento

La sicurezza offerta a tutti i giocatori, è un parametro fondamentale che si deve rispettare per essere annoverati fra i migliori. Permettere all’utente di giocare senza preoccupazioni è indispensabile per essere tra i casino online sicuri.

Oltre questo è necessario fornire anche un’ampia varietà di metodi di pagamento.

Servizio clienti

I problemi possono sempre capitare, quindi avere a disposizione un team di esperti per risolverli nel minor tempo possibile, è indispensabile al giorno d’oggi.

Piccolo consiglio: ricorda che molti problemi possono essere prevenuti rispettando i criteri del gioco responsabile.

Migliori casinò online sicuri AAMS domande frequenti

I casinò online italiani sono sicuri?

La risposta è sì, per questo risultano fra i migliori del genere. Questa sicurezza è data principalmente dalla presenza di licenza aams (d.l 87 2018), e dall’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per preservare e salvaguardare i dati degli utenti registrati.

I siti specializzati nel settore conoscono bene l’importanza di tutelare i propri giocatori.

Quali sono i migliori casino online per giocare dall’Italia?

Nella nostra classifica i primi 5 migliori casino sono in ordine William Hill , Gioco Digitale, Eurobet Casino, Star Casino e Bwin.

Questi sono quelli che nel corso della nostra analisi, si sono dimostrati superiori in qualche punto rispetto alla concorrenza. Bisogna dire anche che il sesto, settimo e ottavo della nostra classifica non sono da meno.

Quale fra i casino online italiani offrono il deposito minimo?

Non esiste un casino che offre un deposito minimo rispetto ad altri, visto che la maggior parte richiede dai 10€ ai 20€ per iniziare.

Il tutto consiste nel depositare somme tali da beneficiare al massimo dei vari bonus disponibili, alcuni dei quali possono essere riscattati solo una volta, i famosi bonus di benvenuto.

Posso giocare ai casino online italiani tramite app mobile?

Purtroppo non tutti i casinò hanno a disposizione un’app per i nostri device mobile, siano essi Android o iOS, ma fra quelli che ne hanno una disponibile, il migliore è sicuramente Eurobet Casino .

Difatti la loro app si presta così bene al gioco ed è intuitiva a tal punto che spesso i giocatori preferiscono utilizzarla al posto del sito principale. Vista la rapidità fornita dalle app per accedere al gioco d’azzardo, è sempre bene tenere a mente i criteri del gioco responsabile.

I casino online legali hanno un buon servizio clienti?

Nella maggior parte dei casi si, soprattutto quelli considerati i migliori online, i quali offrono diversi sistemi per contattare il personale addetto e risposte molto rapide, grazie anche alle introduzioni di chat live.

I casinò online sicuri sono molti, ma questo non li esula dall’avere un servizio assistenza efficace.

Quale casino online AAMS offre la maggior selezione di giochi?

Si può rispondere a colpo sicuro nominando Bwin , società con esperienza decennale nel settore del gioco d’azzardo e che ascolta sempre i giocatori, offrendo loro il maggior catalogo di giochi disponibili sul loro sito, fra i quali una grandissima selezioni di slot machine. Inoltre incentiva il gioco responsabile.

Casino online AAMS ADM migliori: confronto fra i primi 5

William Hill – Il casinò più famoso in Italia; poker, bingo, e le scommesse incluse; buon servizio clienti. Offre un bonus iniziale fino a 1000€ e un ‘Game Bonus’ di 20€ se il giocatore effettua un deposito entro 96 ore dalla registrazione. Punteggio totale: 97%.

Gioco Digitale – Possibilità di provare i giochi in versione demo; Ampia scelta di slot machine; tornei e slot races. Offre un cashback fino al 100% sul primo deposito fino a un massimo di 500€ e 350 free spin. Punteggio totale: 95%.

Eurobet Casino – Ottima applicazione per dispositivi mobile; giochi sulla lottomatica; licenza AAMS; bonus di benvenuto altissimo fino a 2320€ che include 30 free spin senza deposito. Punteggio totale: 94%.

Star Casino – Pluripremiato con il EGR Nordic Awards; buona scelta di slot machine; servizio assistenza clienti eccellente. Cashback fino a 200€ sul primo deposito e 50 free spin senza deposito. Punteggio totale: 92%.

Bwin – Catalogo giochi disponibili più ampio di tutti; oltre 20 eventi sportivi; licenza AAMS; offre delle offerte bonus periodici settimanali e slot races con montepremi di ben 10.000€. Punteggio totale: 91%.

Come iniziare a giocare ai migliori casino online italiani

Iniziare a giocare nei migliori casino online è semplicissimo e spesso la procedura di registrazione spaventa senza motivo.

Ecco delle linee guida semplici e rapide per aiutarti usando come esempio la nostra prima scelta William Hill:

1) Visita il sito di William Hill

Sul sito di William Hill troverai un bottone evidenziato in blue che, una volta premuto, ti chiederà dei semplici dati anagrafici da inserire, niente di più facile.

2) Conferma l’iscrizione al sito tramite email

Nella stessa email fornita durante la registrazione, riceverai un messaggio dove dovrai solamente cliccare sul link fornito, e avrai completato la registrazione.

Fatto questo sei pronto a iniziare!

3) Ricarica il tuo conto su William Hill

Adesso sul sito avrai la possibilità di selezionare il metodo di pagamento preferito, che in futuro utilizzerai anche per incassare le tue vincite.

Inoltre sul primo versamento avrai diritto al bonus di benvenuto, quindi pondera bene la tua scelta.

Stai ancora cercando i migliori casino online italiani?

Abbiamo visto insieme quali sono secondo la nostra classifica i casino online sicuri fruibili dall’Italia.

Grazie a tutti gli argomenti esaminati per ciascun casino, non ti sarà difficile scegliere quello che sarà più adatto alle tue esigenze – se hai ancora dei dubbi ti consigliamo di cominciare con la nostra prima scelta Casino Midas .

Detto questo, tieni presente che sperimentare nuovi siti casinò online va sempre bene, ma attenersi alla lista di quelli considerati i migliori è meglio, in quanto si evitano spiacevoli sorprese.

Inoltre rispetta sempre i criteri del gioco responsabile.