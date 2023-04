I migliori siti slot online in Italia: Top siti slot per varietà di giochi e bonus per i giocatori italiani

Sei in cerca di un sito con slot online? Sei capitato proprio nel posto giusto.

Sappiamo che il processo di ricerca potrebbe essere lungo e particolarmente confusionario, data la disponibilità di alternative.

Per cui, potrai leggere direttamente qui la classifica dei migliori 10 siti slot online attivi in Italia.

Come prima scelta abbiamo selezionato Jackpot City , che risulta essere il top sito per le slot machine online. È un portale relativamente nuovo nel panorama italiano, ma vedremo quali caratteristiche lo hanno fatto balzare in testa.

Non vanno trascurati gli altri 9 nomi, però, che possono vantare caratteristiche uniche.

Andiamo alla scoperta della classifica allora!

I migliori siti slot machine online

Jackpot City (Blood Suckers): miglior casinò per slot online

(Blood Suckers): miglior casinò per slot online NetBet (Fowl Play Gold): software provider top

(Fowl Play Gold): software provider top LeoVegas (Twin Spin): miglior welcome bonus slot

(Twin Spin): miglior welcome bonus slot William Hill (Book of Ra Deluxe): migliori scommesse sportive

(Book of Ra Deluxe): migliori scommesse sportive Gioco Digitale (Solar Flare): migliori slot esclusive

(Solar Flare): migliori slot esclusive Eurobet Casino : migliori slot premium

: migliori slot premium StarCasinò : quantità di software developer top

: quantità di software developer top Bwin : migliori jackpot

: migliori jackpot PokerStars : miglior scelta di slot machine

: miglior scelta di slot machine 888 : migliori quote

1. Jackpot City (Blood Suckers): miglior sito per slot machine online in Italia

Pro:

Welcome bonus da 400€;

Più di 400 slot machine;

Bonus senza deposito da 50 giri gratis;

Licenza AAMS numero 15243.

Contro:

Pochi software provider

Jackpot City è un casinò online che è entrato nel mercato italiano da poco, solo dal 2022. Non scoraggiarti però, è un brand attivo dal 1998 a livello internazionale.

Sta, ad ogni modo, incontrando il favore dei giocatori grazie alle promozioni ed alla sua ricca selezione di slot machine.

Varietà di slot: 4.5/5

Il catalogo di slot proposto da Jackpot City può contare su oltre 400 slot machine . Sembra una quantità inferiore rispetto a grandi casinò online, ma non preoccuparti.

Troverai tutti i grandi successi di questo settore, come Blood Suckers, Twin Spin, Starburst e Game of Thrones, slot tratta dalla popolare serie tv.

Mancano i grandi titoli di slot di Novomatic, come ad esempio Book of Ra Deluxe, Book of Gold e ogni versione di “Book of”, e la slot gallina Fowl Play Gold.

Bonus di benvenuto 4.9/5

Il welcome bonus per chi si iscrive a Jackpot City offre il 100% del primo deposito fino a 400€ , più 50 free spin quando convalidi la tua identità.

Sorpresa sorpresa, puoi utilizzare questo bonus su 3 depositi, per un totale di 1200€, più 120 giri gratis.

L’importo bonus è sbloccabile con un rollover di 1x ed arriva sotto forma di Fun Bonus. Per prelevare le eventuali vincite ed il bonus, dovrai completare il requisito di puntata di 35x.

Altre promozioni: 4.9/5

L’unica pecca del bonus di benvenuto è che puoi, naturalmente, usarlo solo una volta. Per tutti gli altri giorni ci sono le ulteriori promo.

Tra il lunedì ed il mercoledì, il bonus settimanale prevede una maggiorazione del 30% sui versamenti, fino a 200€.

Durante la nostra ricerca abbiamo trovato anche la promo “Pioggia di free spin”, tra giovedì e venerdì, e guadagnare fino a 60 giri gratis in funzione di quanto depositi.

Ci sono anche promo dirette alle scommesse sportive, come il bonus multipla. Questa promo offre un moltiplicatore bonus fino al 144% in più.

Metodi di pagamento: 4.8/5

Se vuoi effettuare un deposito su Jackpot City, puoi utilizzare:

Carte di credito Visa e Mastercard

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

OnShop

Il deposito minimo ed il prelievo minimo sono 10€. L’accredito delle somme prelevate ti arriverà in 24-72 ore, sullo strumento finanziario che usi per i versamenti.

Valutazione finale: 5/5

>> Sfruttare il bonus slot da 400€ di Jackpot City.

2. NetBet (Fowl Play Gold): Software developer al top

Pro:

1000+ slot online, più di 1500 giochi;

Assistenza clienti efficiente;

Licenza AAMS numero 15015;

Sicurezza garantita dalla connessione SSL.

Contro:

Interfaccia grafica piuttosto confusionaria.

NetBet è un casinò online con slot machine piuttosto conosciuto. Opera in Italia dal 2008, attraverso la BPG Srl., azienda di Roma, e fa parte di un gruppo attivo a livello internazionale.

Si tratta di un operatore molto esperto, quindi, che ha ottenuto una delle prime licenza ADM, la 15015.

I giocatori italiani apprezzano questo casino per la sua sezione di slot online, che raccoglie i più famosi titoli di software developer molto importanti.

Varietà di slot: 4.7/5

I successi di Novomatic spopolano sulle pagine delle slot machine online di NetBet. Potrai infatti trovare titoli di slot come Book of Ra Deluxe, Book of Gold, e tutti quelli della famosa serie a tema Antico Egitto.

Per NetEnt spiccano titoli di slot come Blood Suckers e Gonzo’s Quest. Potrai trovare anche la serie della slot gallina, Fowl Play Gold. In questa slot, accanto ai simboli classici come “bar” ed il numero 7, i simboli principali sono a tema campagnolo.

Non solo, potrai orientarti su slot a tema avventura, storico, spazio, Far West e molto altro. Potrai trovare sempre tutto quello che cerchi, comprese le slot ufficiali di serie TV, come Narcos, Vikings e Peaky Blinders.

Troverai slot a 3 rulli, a 5 rulli, classiche e con jackpot .

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il bonus benvenuto proposto da NetBet è diviso in differenti porzioni. La prima, da 10€ in soldi gratis si ottiene al momento dell’iscrizione .

Quando effettui il primo deposito, poi, avrai un bonus del 100%, fino a 200€. Dopo aver verificato il tuo conto di gioco, potrai ottenere anche 100 free spin.

Tutto è in Fun Bonus, per cui dovrai trasformarlo in Bonus Reale dopo un rollover di 45x. Dopo aver completato il requisito di puntata, potrai prelevare il bonus e le eventuali vincite ottenute.

Altre promozioni: 4.7/5

Tra le ulteriori offerte di questo portale di slot online, possiamo annoverare bonus di tutti i tipi e per tutti i gusti.

I bonus settimanali promettono una pioggia di giri gratis, fino a 25 free spin per Bass Bonanza. Nei periodi particolari, poi, come ad esempio a Pasqua, ci sono promo periodiche a tema.

Potrai anche guadagnare grazie ai tornei tra giocatori, cercando di vincere montepremi fino ad 1 milione di €.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Se vuoi fare un deposito o prelievo su NetBet, puoi sfruttare i servizi di:

Carte di credito Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Bonifico bancario

Il minimo depositabile è 10€, quale che sia il metodo utilizzato.

Se vuoi prelevare, devi richiedere un minimo di 10€, e la velocità di accredito è in base alla metodologia scelta. Può richiedere dai 2 (eWallet) ai 10 giorni lavorativi (bonifici).

Valutazione finale: 4.7/5

>> Prova tutte le slot che vuoi con i 10€ gratis senza deposito su NetBet.

3. LeoVegas (Twin Spin): miglior welcome bonus slot machine online

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da LeoVegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di LeoVegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di LeoVegas.it

Pro:

Bonus benvenuto fino a 1000€ alle slot machine;

1000+ slot, palinsesto di alto livello da oltre 1500 giochi;

Interfaccia grafica molto gradevole;

25 free spin senza deposito;

Servizio clienti molto attivo.

Contro:

Poche possibilità nelle scommesse sportive.

LeoVegas è una piattaforma con slot online con una grande reputazione, viste le numerose partnership nel mondo dello sport. Possiamo ricordare la recente sponsorizzazione dell’Inter, ma in passato l’operatore è stato legato anche a Brentford e Norwich.

Questo operatore venne lanciato nel 2017 in Svezia, con l’intenzione di proporsi come brand migliore per il gioco d’azzardo da mobile.

Le cose sono andate subito per il verso giusto per LeoVegas, che ha ottenuto sempre più licenze e si è aperto ad una quantità sempre crescente di mercati.

Varietà di slot: 4.8/5

Il catalogo di giochi di cui è possibile usufruire su LeoVegas è molto esteso e vario. La pagina di slot contiene oltre 1000 slot machine, per tutti i gusti .

Potrai scegliere, ad esempio, Twin Spin, una versione che ricalca le classiche slot da bar, oppure Game of Thrones, dalla popolare serie TV.

Mancano i grandi successi della serie di “Book of”, come Book of Ra Deluxe e Book of Gold, e la slot gallina, Fowl Play Gold. Potrai però divertirti con i successi di Novomatic, Pragmatic Play, NetEnt e molti altri.

Bonus di benvenuto: 4.9/5

Il bonus di benvenuto offerto da LeoVegas è particolarmente adatto al mercato in oggetto. Di più, possiamo affermare senza tema di smentita che si tratta del miglior bonus benvenuto slot in circolazione.

Offre una maggiorazione sui primi 3 depositi, rispettivamente fino a 200€, 300€ e 500€, più 50, 75 e 75 free spin rispettivamente.

In più, potrai avere altri 25 giri gratis senza deposito quando convalidi il tuo conto gioco.

Dovrai depositare e giocare l’importo almeno 35 volte, per sbloccare il bonus reale equivalente al 100% del deposito. Completato il primo rollover e ricevuta la prima porzione di bonus, potrai passare alla successiva.

Dovrai giocare una sola volta l’importo del bonus reale, se lo vuoi prelevare, insieme alle eventuali vincite.

Altre promozioni: 4.5/5

Ci sono ulteriori promo, dirette alle slot, che puoi sfruttare su LeoVegas.

Dal lunedì al venerdì, i tuoi versamenti verranno ricompensati da una maggiorazione del 50%, fino a 100€ da utilizzare alle slot machine.

Durante la settimana, ad eccezione del weekend, tra le 12 e le 14 puoi attivare la promo “Lunch Time”. Grazie a questa offerta, giocando l’importo indicato dall’operatore, ti regala free spin per la slot Fat Frankies.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Puoi effettuare tutti i depositi che vuoi, utilizzando una delle seguenti modalità:

Visa/Mastercard

PayPal

Skrill

Paysafecard

Sofort

Apple Pay

Klarna

Trustly

Bonifico Bancario

Il deposito minimo è di 10€. Il prelievo minimo è invece di 20€, e l’accredito avviene dopo 2-5 giorni lavorativi, a seconda della metodologia utilizzata.

Valutazione finale: 4.7/5

>> Vuoi sfruttare i 225 free spin offerti da LeoVegas?

4. William Hill (Book of Ra Deluxe): migliore sito slot online con scommesse sportive

Pro:

Bonus benvenuto fino a 1020€ più 200 free spin;

200+ slot online, tra classiche e con jackpot;

Altissima reputazione;

Giocare alle slot con top software developer;

Casinò online con licenza AAMS.

Contro:

Requisiti di puntata alti.

William Hill è un notissimo sito di scommesse sportive, con slot online ed un casinò in tempo reale molto importante.

Nacque nel 1935 nel Regno Unito e si occupò all’inizio della sua storia di scommesse ippiche. Nel corso del tempo ha aggiunto sempre più sezioni alla sua proposta, diventando uno dei migliori siti di slot online.

Entrò in Italia solo nel 2011, grazie alla licenza AAMS numero 15038. Incontra il favore di una quantità sempre maggiore di giocatori.

Varietà di slot: 4.5/5

Tra le slot machine di William Hill possiamo includere solo 200 prodotti , anche se si tratta di un’offerta di grande qualità.

Potrai divertirti con le slot online di Novomatic, come la prima versione di Book of Ra Deluxe, Book of Gold, Blood Suckers e Dead or Alive.

Potrai scegliere tanti temi, tra cui lo spazio, e le slot online a tema Antico Egitto. Queste ultime hanno i simboli della tradizione egizia, tra cui lo scarabeo, la maschera del faraone e molto altro.

Potrai, poi, orientarti tra le slot online a 3 rulli, o a 5 rulli, oppure quelle con jackpot, o le classiche slot da bar. Queste hanno come simboli la frutta, il 7 rosso ed il simbolo “bar”.

Ciò che importa è sempre la percentuale RTP dei giochi, ovvero return to player. Questa quantità indica la quantità di denaro “restituita” al giocatore sotto forma di vincita.

Bonus di benvenuto: 4.3/5

William Hill ci fornisce un bonus benvenuto molto interessante. Per prima cosa, avrai 200 giri gratis quando verifichi il tuo conto di gioco .

Dopo aver effettuato un versamento, inoltre, potrai ricevere una cifra che può arrivare fino a 1000€, in base a quanto depositi.

La parte finale puoi sbloccarla non appena piazzi una scommessa su un gioco prodotto da Playtech. Potrai ricevere 20€ in Game Bonus.

La parte dipendente dal deposito va sbloccata con un requisito di puntata di 50x. Dopo che lo avrai completato, potrai prelevare la cifra offerta e le eventuali vincite dopo un ulteriore rollover di 1x.

Altre promozioni: 4.4/5

Ci sono ulteriori promo di cui puoi usufruire su William Hill. Durante la settimana, infatti, se scommetti su giochi in promozione, puoi ottenere fino a 150 free spin o 50€ cash.

Con la “Caccia all’Oro”, poi, puoi ottenere in maniera casuale dei bonus cash fino a 500€ ogni giorno.

Da non dimenticare, poi, il William Hill Club, attraverso il quale puoi vedere ricompensata la tua fedeltà all’operatore. Ogni mese, puoi raccogliere quanti più punti possibili, scalare i livelli e riscattare le tue ricompense.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Su William Hill puoi movimentare il tuo conto di gioco tramite:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Apple Pay

Rapid Transfer

Bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard

Ricarica Cash PokerStars.it

Neosurf

Il deposito minimo è 10€, ed il prelievo minimo è 10€. Ogni richiesta di ritiro denaro però ha bisogno di un periodo di elaborazione. Questo può andare da 3 a 10 giorni lavorativi.

Valutazione finale: 4.6/5

Visita il sito e ottiene i 1020€ su William Hill!

5. Gioco Digitale (Solar Flare): Dove giocare alle slot in esclusiva

Pro:

Bonus benvenuto fino a 1005€ più 500 free spin;

Più di 1000 slot e oltre 100 altri giochi;

Giochi con RTP competitivi;

Grandi software developer come Playtech, Novomatic e NetEnt;

Jackpot da circa un milione e mezzo di euro

Sito slot online con licenza AAMS.

Contro:

Gioco responsabile da migliorare.

Gioco Digitale fa parte dal 2009 del network di Bwin, il grande operatore austriaco. Nacque però in Italia nel 2006, e fu il primo casino online autorizzato a proporre poker e bingo online.

Nel corso del tempo l’operatore ha esteso il suo palinsesto, aggiungendo i giochi da casinò e le slot online.

I nostri giocatori premiano Gioco Digitale per i suoi altissimi jackpot e le ottime slot machine online esclusive. Uno dei posti migliori per giocare alle slot.

Varietà slot: 4.7/5

Il palinsesto che ci propone Gioco Digitale è piuttosto esteso, e consta di 1000+ slot online . Potrai divertirti con Blood Suckers, la saga di “Book of”, quali Book of Ra Deluxe, Book of Gold e Book of Dead.

Pesa l’assenza della colorata e fortunatissima serie della slot gallina, ovvero Fowl Play Gold.

Giocare alle slot online con jackpot, poi, ti porterà sempre grande emozione. Puoi infatti partecipare alla rincorsa ai montepremi, che possono arrivare fino a 1 milione e mezzo di euro.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il welcome bonus di Gioco Digitale si addice molto alle slot online. Prevede una maggiorazione del 100% sul primo deposito, fino a 1000€ .

I benefici non finiscono qui! Se depositi un minimo di 10€, il primo giorno puoi avere 100 giri gratis per Book of Ra Deluxe. Il secondo giorno te ne verranno accreditati altri 100, per Legacy of Dead. Il terzo, sesto e nono giorno avrai altri 100 giri gratis, per un totale di 500.

Infine, su Gioco Digitale puoi provare anche il bingo, grazie ai 5€ in soldi gratis indirizzati a questa sezione.

Altre promozioni: 4.6/5

Puoi continuare ad avere dei vantaggi dopo l’iscrizione, dopo aver sfruttato il bonus benvenuto slot online. Ci sono, infatti, Slot Races periodiche.

Potrai quindi giocare alle migliori slot machine online ed ottenere fino a 500 giri gratis.

Ci sono anche promo a scadenza, grazie alle quali ottenere premi in denaro e free spin a seconda delle giocate effettuate nei giorni della promozione.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Se vuoi versare dei fondi sul tuo conto di gioco, puoi optare per:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Bonifici bancari

PayPal, Skrill

Trustly, Apple Pay, PromoCode

ePay, Paysafecard

Il minimo depositabile è 10€, così come il minimo prelevabile. Il tempo di accredito è sempre piuttosto rapido.

Dopo il processo di elaborazione, da massimo 3 giorni lavorativi, ci vogliono fino a 5 giorni (bonifici).

Valutazione finale: 4.5/5

>> Ottieni i 500 free spin e prova migliori slot machine online di Gioco Digitale .

Come abbiamo scelto i siti con le migliori slot online

Casinò, giochi e slot online

Abbiamo preso in considerazione i palinsesti dei casinò online. Ciò vuol dire che abbiamo studiato quantità e qualità delle slot online, la reputazione dei fornitori di questi prodotti, e molto altro. Abbiamo dunque prodotto l’elenco dei siti con le migliori slot online italiano. Hanno pesato dunque la varietà e l’ammontare massimo delle eventuali vincite.

Bonus di benvenuto e altre promo

Il welcome bonus è la prima cosa che un giocatore guarda in un sito di slot online. Perciò abbiamo valutato questi siti per l’importo e la composizione delle cifre offerte. Un grande vantaggio lo hanno ricevuto i siti con promo che hanno termini e condizioni equi, seppur con una cifra più bassa.

Metodi di pagamento

I metodi di pagamento sono una cosa abbastanza sottovalutata. Secondo noi, invece, si tratta di un argomento importante, perché devi sempre sapere se hai gli strumenti adatti a movimentare il tuo conto gioco. La priorità l’hanno avuta quei siti slot online con tante opzioni, limiti minimi bassi e tempi di accredito rapidi.

Altri fattori

Questa famiglia abbraccia tutti quegli elementi di contorno, se così si può dire, che migliorano l’esperienza del giocatore. Stiamo parlando, ad esempio, dell’assistenza clienti, della compatibilità con i dispositivi mobili ed il possesso di una licenza AAMS. I risultati di questo studio hanno concorso alla formazione della classifica all’inizio dell’articolo.

Perché Jackpot City è risultato essere il miglior casino con slot machine online

Abbiamo eletto Jackpot City come migliore casinò slot online per alcune peculiarità importanti, ovvero:

Puoi scegliere tra 400 delle migliori slot machine online , di cui alcune molto popolari. Parliamo, ad esempio, di Book of Dead, Starburst e Dead or Alive. Potrai scegliere tra una panoramica di slot di primo livello, e tantissime linee di pagamento.

, di cui alcune molto popolari. Parliamo, ad esempio, di Book of Dead, Starburst e Dead or Alive. Potrai scegliere tra una panoramica di slot di primo livello, e tantissime linee di pagamento. Il bonus di benvenuto ben si addice alle slot online. I free spin, infatti, sono in buona quantità e potrai utilizzarli su tutte le slot online più in voga;

I giochi di slot che propone Jackpot City provengono da software developer certificati e riconosciuti a livello interno ed internazionale.

Sebbene abbia relativamente poche alternative, 400+ slot di qualità sono sufficienti per sopravanzare tutti gli altri casinò online;

L’operatore ha una licenza AAMS e può a tutti gli effetti operare in Italia. L’assistenza clienti è molto efficiente, ed il portale ha un’interfaccia semplice per cui i giocatori avranno una esperienza liscia come l’olio.

Perché scegliere uno dei siti con le migliori slot machine che proponiamo?

È importante che tu scelga una delle opzioni che ti abbiamo proposto, se cerchi le migliori slot machine. Ecco perché:

Sono siti con slot online assolutamente affidabili. Devi essere sicuro, quando affidi i tuoi soldi a qualcuno, che non svaniscano senza motivo. Grazie alla licenza AAMS, questi siti sono legali, trasparenti e sicuri;

Mettono in campo dei welcome bonus molto attraenti e particolarmente adatti per giocare alle slot online. I palinsesti sono pieni di slot machine divertenti e con effetti colorati;

Hanno una reputazione invidiabile, cosa fondamentale in questo settore, se si vuole risultare interlocutori credibili;

Il layout grafico è molto semplice ed i toni dei colori non disturbano la visuale del giocatore.

Domande frequenti sui migliori siti con slot machine online

Come funzionano le slot machine online

Tipicamente, le slot machine online sono dei software che riproducono le classiche macchinette da bar. Le slot poi, si caratterizzano per i temi, che danno un’ambientazione al gioco e ai simboli. Puoi azionare lo spin dei rulli e sperare che si formi una linea di pagamento. I simboli si dividono in semplici, wild (o jolly), e simboli scatter. Questi ultimi, quando ne compaiono 3 o più fanno attivare un divertente bonus game.

Quali sono le migliori slot machine?

Qualsiasi giocatore può affermare che le slot più giocate sono quelle della serie “Book Of”, come Book of Ra Deluxe, Book of Dead, ma anche Dead or Alive. Il divertimento, con questi titoli di slot, è assicurato. Ad ogni modo, potresti non trovare divertenti queste slot machine, per cui assicurati di trovare una slot con percentuale RTP alta e una media volatilità.

Qual è la migliore tipologia di giochi di slot machine?

C’è un’ampia gamma di slot. Semplici, con jackpot, a 3 rulli, a 5 o più rulli, con specifiche forme e tematiche o giochi di slot da bar retrò. L’importante è che la versione di slot machine online scelta sia un gioco che ti dà tanto divertimento. Poi potresti provare le slot più giocate al mondo, o le esclusive di un singolo casinò. La scelta è tua, i casino online ti mettono a disposizione una vasta gamma di opportunità.

Confronto tra i Top 5 migliori siti slot online

Jackpot City : il pacchetto di benvenuto prevede una maggiorazione del primo deposito del 100%, fino a 400€, utilizzabile 3 volte. Il totale può arrivare a 1200€ più 120 giri gratis. La panoramica di slot comprende oltre 400 titoli di slot dei più famosi. Il servizio clienti è soddisfacente, la connessione è sicura, ed ha una licenza AAMS.

NetBet : offre un welcome bonus fino a 200€, e promozioni giornalieri per ottenere free spin. Nel palinsesto potrai trovare più di 1000 slot, cosa che lo rende uno dei migliori siti con slot online. Il servizio clienti potrà aiutarti via Whatsapp, mail, live chat e via telefono.

LeoVegas : propone un bonus di benvenuto da 1000€ più 225 free spin, particolarmente adatto per le slot machine online. Nel catalogo di giochi di slot puoi scegliere tra 1000+ titoli, e più di 100 giochi di casinò. I metodi di pagamento sono in gran numero, ed i minimi sono alla portata di tutte le tasche.

William Hill : questo sito di scommesse sportive propone fino a 1020€, più 550 giri gratis. Potrai così provare tutte le slot machine che vuoi, nel palinsesto da oltre 400 nomi. Prova Book of Dead, Dead or Alive e tanti altri titoli slot grazie anche alle promo giornaliere che offrono free spin. L’operatore ha una reputazione notevole.

Gioco Digitale : potrai sfruttare un bonus fino a 1000€ più 500 giri gratis, se volessi effettuare la registrazione a questo portale. Il palinsesto consta di più di 1000 slot machine, con RTP molto competitivi. Potrai trovare un divertimento infinito con tutti i giochi del casinò proposto, anche per la facilità di utilizzo di questa piattaforma.

Registrazione nei migliori slot machine online

Se volessi ora cominciare a divertirti con le slot machine, il primo passo è effettuare una registrazione al portale prescelto.

Per facilità, ti riportiamo una guida utilizzando il form di registrazione di Jackpot City, la nostra prima scelta in fatto di siti slot machine.

Step 1: Accedere al portale prescelto

Entra su Jackpotcitycasino.it ;

; Clicca su “Registrati”, tasto giallo in alto a destra;

Immetti il codice fiscale, oppure fallo calcolare in seguito al generatore automatico.

Step 2: Inserire i dati anagrafici

Scrivi i dati anagrafici richiesti dal form di registrazione;

Crea un nome utente, una password e scegli una domanda di sicurezza;

Immetti il tuo indirizzo email ed il numero di telefono:

Digita l’indirizzo dove risiedi, e i dati di un documento d’identità valido.

Step 3: Conferma e primo deposito

Leggi ed accetta le informative su termini e condizioni, privacy e contratto;

Clicca su “Registrati”;

Conferma la tua mail e poi procedi al login;

Accedi all’area dei pagamenti, scegli una modalità di versamento ed immetti i dettagli e l’importo da depositare;

Conferma l’operazione e potrà iniziare a giocare alle slot online!

Conclusioni sulle migliori slot machine italiane

Ci avviamo alla conclusione di questo articolo sui giochi di slot machine.

Abbiamo scandagliato il mercato e valutato i migliori siti con slot online secondo alcuni criteri.

Il risultato è la classifica che puoi vedere in cima alla pagina. Al primo posto abbiamo eletto Jackpot City , per via del suo ricco bonus di benvenuto da 1200€, e del palinsesto da oltre 400 slot machine.

Tutte le altre piattaforme citati hanno delle caratteristiche uniche, per cui non sottovalutarli.

L’ultimo consiglio che possiamo darti è di giocare alle migliori slot machine online in maniera responsabile!

