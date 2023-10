Come vincere alle slot online? Scopri i nostri 9 trucchi per vincere (2023)

Vuoi sapere come vincere alle slot online?

La tua ricerca può terminare. Qui ti daremo 9 utilissimi consigli per massimizzare le tue possibilità di vincere alle slot machine.

Sebbene non ci siano dei veri e propri trucchi per vincere alle slot (spoiler alert: sarebbe illegale!), ci sono alcune strategie slot che puoi sfruttare.

Queste ti consentono di metterti sulla strada giusta, e migliorare le tue probabilità quando inizi a giocare su siti slot come Jackpot City.

Che aspetti allora? Scopriamo insieme tutti i segreti delle slot machine online.

Vincere alle slot machine: 4 siti consigliati

Jackpot City: Miglior sito in assoluto

NetBet: Miglior bonus senza deposito

Bwin: Migliori per jackpot

PokerStars: Free spin senza deposito

Si può davvero vincere facilmente alle slot machines?

Partiamo dal presupposto che non ci sono scorciatoie e trucchi per vincere alle slot machine.

Come anticipato, infatti, sarebbe illegale utilizzare questo tipo di metodi quando si gioca alle slot online.

I software di tutte le slot machine, difatti, devono contenere un algoritmo chiamato RNG, che sta per random number generator (generatore di numeri casuali).

Questo algoritmo fa sì che vengano estratti solo numeri casuali, in modo da scongiurare manipolazioni. Si tratta di una garanzia anche per i giocatori, che possono così divertirsi senza il rischio di venire derubati.

Senza ulteriore indugio, ora, concentriamoci sulle strategie che puoi utilizzare per massimizzare le tue possibilità.

1. Gestione del bankroll

La prima cosa a cui dovresti fare attenzione è gestire bene il tuo conto di gioco. Ogni manuale di economia, infatti, predica la diversificazione, quando si tratta di investimenti.

E così, anche nel caso delle scommesse, non dovresti mai puntare tutto il tuo budget su un singolo gioco o su un solo spin. I rischi superano di gran lunga i benefici, soprattutto nel gioco d’azzardo.

Decidi quale percentuale del tuo saldo dedicare alle slot machine, e non giocarla mai tutta insieme su una singola macchinetta.

>> Ottieni fino a €1200 per giocare alle slot machine di Jackpot City.

2. Solo RTP alti!

Dovresti concentrarti sulle slot machine che hanno un RTP alto, diciamo minimo 95%. Ciò significa che su 100€ totali giocati da diversi giocatori, le vincite totali ammonteranno a 95€. La differenza viene trattenuta dalla slot per alimentare il jackpot o per il sito del casinò.

Ogni giocatore esperto si orientano su questi prodotti.

Questa sta per Return to Player (ritorno al giocatore) ed indica la percentuale teorica di pagamento di una slot machine. Ogni mese vengono pubblicate le vincite per mese dai casinò online sulle slot e sui giochi da tavolo.

Da queste vengono calcolati gli RTP effettivi. Puoi sapere la percentuale di pagamento di una slot machine tra le informazioni sul prodotto.

Casinò come Bwin si concentrano su slot ad alti RTP.

3. Occhio anche alla volatilità

Abbinata alla RTP, di solito gli amanti delle slot machine tengono d’occhio anche la volatilità di una macchinetta. Tale termine indica la frequenza e l’importo dei pagamenti. Una volatilità alta indica dei pagamenti molto importanti, ma molto rari.

Al contrario, una volatilità bassa è connessa a pagamenti molto contenuti, ma molto frequenti.

Un buon compromesso lo offrono le slot machine a media volatilità, che garantiscono pagamenti mediamente frequenti e di importi medi.

4. Sfrutta il bonus registrazione

Non c’è cosa migliore che giocare alle slot gratis. In questo modo puoi giocare più a lungo spendendo meno. La maggior parte dei casino online, tra cui NetBet, offrono dei bonus registrazione molto interessanti, con free spin e importi bonus in funzione del primo deposito.

Potrai scoprire tante nuove slot a cui dedicarti, tenendo ben in mente i punti precedenti, ovvero filtrandole per RTP e volatilità desiderata.

>> Ottieni 50 free spin senza deposito subito su PokerStars.

5. Conoscere le regole di ogni slot machine

Se vuoi concentrarti su una slot in particolare, devi sapere tutto di quel prodotto.

Devi sapere quante e quali linee di pagamento ha, quali sono i simboli scatter che ti fanno accedere ai giochi bonus. Se è una slot con jackpot, devi sapere qual è la puntata minima per accedervi.

Infatti, il grande montepremi si sblocca solo a determinate condizioni. Sarebbe un vero peccato ottenere la combinazione vincente, ma non aver puntato abbastanza per sbloccare il jackpot, no?

6. Scegli la video slot adatta a te

Dopo tutte queste regole, devi scegliere il meglio per te, quando si tratta di giocare alle slot machine. Come saprai, ce ne sono di ogni tipo, per layout, temi e funzionalità. Potresti preferire la slot con griglia classica 5×3, oppure potresti andare su un layout più particolare.

Le slot a tema sono il grande argomento degli ultimi anni. Ci sono slot machine come Book of Ra che hanno segnato un’epoca, e aperto la strada a tutta una serie di altri tipi, da quello mitologico al genere avventura.

Esistono slot da bar come Cha Cha Cha e Book of Ra, ma i giocatori di solito tentano la fortuna su diverse macchinette.

Ci sono poi slot con giochi bonus, e funzionalità speciali. I simboli scatter, di solito fanno “scattare” il gioco bonus, che può portare molti premi e grandi vincite.

Come appare chiaro, ci sono infinite possibilità che puoi sfruttare. Tra la maggior parte degli operatori, spicca Bwin, che è un casino con una scelta di slot invidiabile, perciò scegli quella che più preferisci.

7. Prova le versioni demo dei giochi

Prima di scegliere a cosa giocare, alcuni casinò ti danno l’opportunità di effettuare tutti gli spin che vuoi nella versione demo di molti prodotti. Potrai così capire su un gioco è adatto a te e, se ti piace, se è divertente e quali funzioni ha.

Sfrutta questa opportunità, e potrai scremare ulteriormente la lista di giochi che hai fatto. Casino online come Jackpot City ti danno l’opportunità di provare i giochi prima di giocare a soldi veri.

Dopo aver effettuato un deposito potrai scegliere il tuo gioco preferito e potrai cominciare a giocare.

8. Effettua uno studio sul gioco scelto

Dopo aver scelto una slot o una video slot adatta a te, devi avere bene in mente da dove parti e dove vuoi arrivare. Ciò vuol dire che devi anche sapere quando fermarti.

Studia quindi le caratteristiche della slot in questione, e gestisci bene il budget che hai deciso di mettere a disposizione delle slot machine.

Non inseguire le perdite e gioca in maniera responsabile.

9. Il divertimento al primo posto!

In realtà, il consiglio finale è una precisazione sulla tua esperienza con le slot machine, piuttosto che una strategia vera e propria. Quando vuoi giocare alle migliori slot machine devi essere sicuro che ti stia divertendo, e il solo pensiero di giocare non sia una sofferenza.

Se ti stai divertendo, quindi, sei già a buon punto per vincere alle slot.

>> Ottieni €10 senza deposito + €600 a NetBet.

Trucchi per vincere alle slot FAQ

È davvero possibile vincere alle slot machine?

Certamente, è possibile vincere alle slot. Avrai bisogno di tanta costanza, e di un bel po’ di fortuna. Le slot, infatti, sono un gioco che ancora dipendono dalla buona sorte delle persone che vi giocano.

Assicurati di rispettare la puntata minima per accedere al jackpot, se scegli una slot progressiva, e studia le linee di pagamento.

Ci sono sistemi o almeno un trucco per vincere al 100%?

Assolutamente no, non esistono trucchi o giocate speciali che possono farti vincere con una sicurezza del 100%. Prima di tutto, sarebbe illegale, e poi sarebbe in contrasto con le regole alla base del gioco d’azzardo.

Un gioco senza rischio non fa parte del gioco d’azzardo online o live. Su questa base, dovrai effettuare tante giocate prima di poter avere qualche premio soddisfacente.

Dove posso trovare le migliori slot?

Le migliori slot online le puoi trovarle sui siti che hanno un casinò online molto sviluppato. Possiamo citare Jackpot City, come un sito molto importante per questo tipo di giochi, ma anche NetBet.

Quest’ultimo ha un palinsesto molto interessante, fatto da prodotti di qualità elevata e grande varietà. Anche bwin e PokerStars sono nomi di grande valore, quando si tratta delle slot machine.

Confronto tra i Top 5 migliori siti slot online italia

Jackpot City: Offre un pacchetto di benvenuto del 100% fino a un massimo di 400€, che può essere utilizzato per un massimo di 3 volte – oltre a 120 giri gratuiti. Ha una vasta selezione di slot machine che include più di 400 titoli dei più famosi. Importante notare che ha una licenza AAMS, garantendo un ambiente di gioco regolamentato e affidabile.

NetBet: Offre un generoso bonus di benvenuto fino a 200€, oltre a promozioni giornaliere che ti consentiranno di ottenere giri gratuiti. Nel palinsesto troverai una vasta selezione di oltre 1000 slot machine. Per qualsiasi necessità, l’attento servizio clienti è a tua disposizione tramite Whatsapp, email, live chat e telefono.

Bwin: Offre un invitante bonus di benvenuto che raggiunge i 200€, oltre a 50 giri gratuiti su Book of Ra Deluxe. Tra il vasto catalogo di giochi, potrai scegliere tra oltre 1000 titoli di slot e più di 100 giochi da casinò. Per quanto riguarda i pagamenti, offre una varietà di metodi tra cui scegliere, con importi minimi adatti a tutte le tasche.

PokerStars: Inizialmente concepito come una sala da poker, il sito è ora riconosciuto come uno dei migliori casinò online italiani. Mette a disposizione 550 giri gratuiti per le slot selezionate dall’operatore. Nel palinsesto troverai oltre 1000 giochi, mentre il nostro casinò dal vivo offre oltre 50 tavoli da gioco con croupier in carne e ossa.

Registrazione nei migliori slot machine online

Se volessi ora cominciare a provare a vincere, il primo passo è registrarsi a uno dei migliori casino online.

Per aiutarti, ti consigliamo Jackpot City, la nostra prima scelta in fatto di slot machine online.

Step 1: Accedere al sito

Visita il sito JackpotCity Casino;

Clicca sul pulsante “Registrati” in alto a destra;

Inserisci il tuo codice fiscale o utilizza il generatore automatico per calcolarlo successivamente.

Step 2: Inserire i dati anagrafici

Compila i dati personali richiesti nel modulo di registrazione;

Crea un nome utente, una password e scegli una domanda di sicurezza;

Inserisci il tuo indirizzo email e il numero di telefono;

Fornisci l’indirizzo di residenza e i dettagli di un documento di identità valido.

Step 3: Conferma e primo deposito

Leggi e accetta i termini e le condizioni, l’informativa sulla privacy e il contratto;

Clicca su “Registrati”;

Conferma la tua email e procedi con il login;

Seleziona un metodo di deposito e inserisci i dettagli e l’importo desiderato;

Conferma l’operazione e inizia a utilizzare i nostri trucchi per vincere!

Pronto per provare a vincere alle slot online?

Siamo arrivati alla fine di questa guida. Se sei arrivato alla fine di questa pagina, avrai senz’altro capito che non ci sono trucchi veri e propri per le slot.

Ciò che puoi fare è attuare uno o più consigli slot che ti abbiamo dato – e giocare su siti sicuri e affidabili come Jackpot City.

Ricorda di gestire bene il tuo bankroll, e orientarti verso slot con percentuali RTP elevate. Scegli la volatilità che preferisci, e sfrutta i bonus offerti dai casinò online non AAMS. Studia le regole di ogni singolo prodotto, e prova le versioni gratuite, per risparmiare soldi almeno all’inizio.

Scegline una e studia il gioco. Assicurati di divertirti, è l’unico modo per non incappare in comportamenti poco responsabili.

Orientati solo su casinò online che hanno una licenza ADM. In questo modo, saprai che il tuo denaro è al sicuro, e che giocherai in maniera equa e senza truffe.

