Affitti a breve termine: con Insidebnb il business è ottimizzato

Insidebnb è la piattaforma che, grazie ad algoritmi e dati aggiornati in tempo reale, consente l’ottimizzazione del business degli affitti a breve termine

E’ nata Insidebnb, la startup italiana che semplifica la vita agli host e a chi affitta case vacanze. È stata lanciata ufficialmente nel mercato delle piattaforme di business intelligence per gli affitti a breve termine Insidebnb, la piattaforma che, grazie ad algoritmi e dati aggiornati in tempo reale, consente l’ottimizzazione del business degli affitti a breve termine e si propone come una utile guida agli investitori del settore real estate.

Le features della piattaforma sono state progettate per rispondere alle esigenze degli hosts e degli investitori in un mercato in continua evoluzione. In particolare, le soluzioni di data collection e suggerimento di prezzo restituiscono agli hosts la vista strategica sul loro business liberandoli da task ripetitivi. Il fenomeno degli affitti a breve termine sta cambiando il volto delle città e rappresenta uno dei trend più rilevanti degli ultimi anni. In questo contesto, nasce insidebnb.com/, la startup italiana che offre una piattaforma di business intelligence utile per gli hosts, gli investitori nel settore real estate e le pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo di InsideBnB è quello di fornire un sistema di monitoraggio e analisi dei dati legati agli affitti a breve termine, in modo da offrire ai propri clienti informazioni dettagliate sul mercato e la migliore strategia di prezzo per le proprietà presenti sulle maggiori piattaforme di affitti a breve termine. Gli hosts potranno ottenere informazioni preziose sulle performance della propria struttura, sulla concorrenza e sulle tendenze di mercato, tutto in un’unica esperienza pensata per eliminare la raccolta manuale di dati, gli investitori potranno analizzare le zone di interesse ed i trend che le riguardano con dati oggettivi, infine le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare i dati per comprendere meglio il fenomeno e per offrire servizi adeguati ai turisti e ai cittadini.

Il progetto è guidato da Ivan Spadacenta, fondatore di InsideBnB. Ivan è un professionista nel mondo IT da più di 20 anni e l’idea nasce dalla sua esperienza diretta come host: “Ho iniziato la mia attività di host nel 2021 e mi sono subito reso conto che era molto difficile avere una idea chiara del mercato nella zona di mio interesse; mi sarebbero servite informazioni più precise e dettagliate di quelle manualmente recuperabili per ottimizzare la mia attività. Proprio per questo ho deciso di creare una piattaforma “fatta da un host per gli hosts” che organizzasse le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli quali: prezzi della concorrenza, analisi statistiche sulle tipologie di appartamenti più popolari, trend storici e informazioni sulla percentuale di occupazione in zona nei mesi successivi. Dopo poche settimane dal primo utilizzo del tool e applicando i suggerimenti di prezzo ho aumentato le mie entrate del 40% e ho quindi pensato di renderlo disponibile a tutta la comunità globale degli host”.

La startup è già sul mercato con una piattaforma web per gli host e una API per le aziende e i property managers, ed è pronta a trasformare i dati in valore. Come dichiara il co-founder Fabio Pascuzzo, “il nostro obiettivo è quello di aiutare gli hosts, gli investitori e le pubbliche amministrazioni a prendere decisioni informate, utilizzando i dati che raccogliamo per offrire informazioni preziose sul mercato”.