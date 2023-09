In casa Ferragnez arriva Paloma, il nuovo cane di Chiara e Fedez

Grande festa in casa Ferragnez per l’arrivo del cucciolo di Golden Retrievier Paloma. Poi un dolce pensiero per ‘Mati’, la cagnolina di Chiara Ferragni morta alla fin di luglio

A distanza di quasi due mesi dalla morte di ‘Matilda’, Chiara Ferragni torna a parlare della sua compagna di vita, il bulldog francese che le faceva compagnia dal 2010. L’occasione è l’arrivo di un nuovo cane in casa: Paloma, una cucciola di Golden retriever appena arrivato in casa Ferragnez. A portarla a casa è stata la mamma di Chiara, che si è presentata alla porta con il buffo cucciolo in braccio. Poco prima, sui social Chiara aveva annunciato che stavano per fare “una mega sorpresa” ai Leone e Vittoria, i due bambini avuti con Fedez.

LE FOTO DI PALOMA CON LEONE E VITTORIA

Dopo aver postato durante il giorno storie e immagini del primo incontro tra il cucciolo e i bimbi – tra i gridolini di Vittoria di fronte ai tentativi un po’ irruenti di Paloma di avvicinarsi alla sua faccia e le esplorazioni della casa e della terrazza – ieri in serata Chiara Ferragni ha dedicato un post al ricordo della sua ‘Mati’.

“PALOMA È LA NOSTRA NUOVA COMPAGNA DI AVVENTURE”

“Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un po’ meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose: Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure“.

“MATI, SEI STATA UNA COMPAGNA PIENA D’AMORE”

Prosegue Ferragni: “È un sentimento malinconico quello che provo: è come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo. Si dimenticano tante cose con il tempo ma mai come qualcuno ci ha fatto sentire: sei stata la compagna più vera e piena d’amore che potessi desiderare Mati. Spero tu possa ricordarlo sempre da quella nuvoletta lassù. Mi mancherai sempre ed è giusto cosi, perchè un amore del genere non si esaurisce mai”.