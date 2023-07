Morta Matilda, la cagnolina di Chiara Ferragni

Addio a Matilda, è morta la cagnolina di Chiara Ferragni. Su Instagram lo struggente post dell’imprenditrice digitale in memoria del cane di famiglia

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina”: inizia così il lungo post con cui l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni dà l’addio a Matilda, l’amato cane spesso protagonista dei suoi contenuti, immortalato dal tormentone di Fedez del 2015.”Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton”, cantava il rapper in ‘Vorrei, ma non posto’, canzone galeotta che fece avvicinare e poi innamorare Fedez e Ferragni. Adesso Matilda non c’è più e l’influencer da 29,4 milioni di follower su Instagram la commemora con una gallery e un accorato post.

ADDIO A MATILDA, LA NOTIZIA DATA A LEONE

Nel lungo ricordo in memoria della sua cagnolina, Chiara Ferragni spiega anche come ha comunicato l’accaduto a l primogenito Leone (5 anni). “Ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola perchè così potevamo salutarti sempre anche noi”. Poco prima aveva ricordato:” Quando ti ho scelta,a ncora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di ‘sorella maggiore’: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia”.