L’Oro del Reno di Wagner della Royal Opera House al cinema

L’Oro del Reno di Wagner arriva nelle sale italiane in diretta il 20 settembre: dalla Royal Opera House sarà trasmesso nei cinema mondiali

La Royal Opera è lieta di annunciare l’appuntamento che apre la stagione cinematografica 2023-24: una nuova e audace interpretazione della prima opera del ciclo de L’Anello di Wagner.

L’Oro del Reno – che vanta alcune delle più grandi musiche d’opera mai scritte – è messo in scena dal leggendario regista Barrie Kosky e diretto da Antonio Pappano nel suo ultimo anno come direttore musicale della Royal Opera. Il 20 settembre sarà trasmesso in diretta dal Covent Garden in circa 800 cinema in 18 Paesi (elenco sale italiane a breve su nexodigital.it).

Con al centro la figura di Erda – la Madre Terra -, l’opera racconta una storia di mito, sogno e memoria. Come pietra miliare del repertorio operistico, il suo ritorno al Covent Garden è molto atteso: una delizia sia per gli esperti frequentatori dell’opera che per quelli alle prime armi. L’opera è interpretata da un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman (nel ruolo di Wotan) e Christopher Purves (Alberich).

La produzione è il frutto di una collaborazione unica, che si avvale delle competenze di Kosky e Pappano per dare nuova vita a un capolavoro classico. Il cast creativo comprende la costumista di fama internazionale Victoria Behr, il celebre scenografo Rufus Didwiszus e il pluripremiato lighting designer Alessandro Carletti, il cui lavoro alla Royal Opera House comprende Guillaume Tell, per il quale ha vinto il Knight of Illumination Award nel 2015, e il più recente Cavalleria rusticana/Pagliacci con cui ha ottenuto l’Olivier Award.

La diretta offre un’opportunità unica di sperimentare la grandezza dell’opera sul grande schermo – un’occasione non solo per godere dei suoi ricchi arrangiamenti orchestrali seduti comodamente al cinema, ma anche per vedere e apprezzare da vicino e su larga scala le sue scenografie, gli splendidi costumi e le sorprendenti performance.

Sin dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House ha offerto al pubblico di tutto il mondo le sue straordinarie produzioni del teatro. Le dirette offrono agli spettatori il miglior posto in sala e includono esclusivi filmati dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

Nuova produzione

The Royal Opera

L’ORO DEL RENO

In diretta mercoledì 20 settembre

Lo spettacolo dura circa 170 minuti senza intervallo

Questa produzione contiene scene di nudo.

Musica Richard Wagner

Direttore musicale Antonio Pappano

Regia Barrie Kosky

Scenografia Rufus Didwiszus

Costumi Victoria Behr

Lighting Designer Alessandro Carletti

Wotan Christopher Maltman

Alberich Christopher Purves

Loge Sean Panikkar

Fricka Marina Prudenskaya

Freia Kiandra Howarth

Erda Wiebke Lehmkuhl

Donner Kostas Smoriginas

Froh Rodrick Dixon

Mime Brenton Ryan

Fasolt In Sung Sim

Fafner Soloman Howard

Woglinde Katharina Konradi

Wellgunde Niamh O’Sullivan

Flosshilde Marvic Monreal

Orchestra della Royal Opera House

Cantata in tedesco con sottotitoli in italiano.

Il Maestro Antonio Pappano sarà affiancato da Mrs Susan A. Olde OBE.

I principali committenti filantropici del ciclo de L’Anello, sono i Presidenti del Ciclo Alex ed Elena Gerko, con il Principale Benefattore Charles Holloway, insieme a Ingemo e Karl Otto Bonnier e Christopher e Sarah Smith.

In più, un generoso sostegno è stato offerto da Julia e Hans Rausing, da Philip Kan della Fondazione Socindec, da Peter e Fiona Espenhahn, da Philipp Freise, Maureen Wheeler, Simon e Virginia Robertson, dal Sindacato della produzione di L’Oro del Reno e da un donatore anonimo.