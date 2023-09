Grande Fratello: ecco cosa è successo nella terza puntata

Spazio ad Alex Schwazer e a Fiordaliso, poi il chiarimento di Giselda con Paolo Masella: ecco cosa è successo nella puntata del Grande fratello del 18 settembre

Ancora nessun eliminato al Grande Fratello: si è chiusa senza un’eliminazione la terza puntata del Grande fratello, andata in onda lunedì 18 settembre. Il televoto della settimana ha visto sconfitta l’attrice venezuelana Grecia Colmenares, che è stata la meno votata dal pubblico a casa. Per questo è stata spedita in nomination per la prossima puntata: dovrà vedersela al televoto, stavolta per l’eliminazione (che avverrà nella puntata di lunedì 25 settembre) insieme a chi uscirà sconfitto dal televoto aperto ieri sera tra i più nominati nella casa, ovvero Beatrice Luzzi, Lorenzo Remotti, Vittorio Menozzi e Arnold.

La messa in onda del programma è stata nuovamente spostata: complice probabilmente anche il flop di ascolti registrato nella puntata di venerdì scorso, questa settimana la seconda puntata (oltre a quella di ieri) verrà trasmessa giovedì 21 settembre. E d’ora in poi gli appuntamenti col Grande Fratello saranno il lunedì e giovedì (come era l’anno scorso e negli ultimi anni) con buona pace della fiction con Massimo Ranieri, “La voce che hai dentro”, a cui toccherà accontentarsi del venerdì.

A parte il tanto tempo dedicato alle nomination (gli inquilini rinchiusi nel tugurio hanno dovuto farle palesi), la puntata di ieri sera ha messo in luce i primi screzi che si sono verificati nella casa in questa prima settimana di reality. Lo aveva annunciato del resto lo stesso Signorini: da una parte, è stato raccontato l’attrito che si è creato tra Rosy Chin e l’attrice Beatrice Luzzi, dall’altra lo scontro ‘generazionale’ tra Grecia Colmenares e le tre giovani Letizia Petris e Anita Olivieri. Spazio anche alla storia del marciatore Alex Schwazer, con tanto di sorpresa della moglie Kathrin Freund: l’atleta l’ha abbracciata in barba al freeze che lo avrebbe voluto immobile e poi in lacrime ha detto che vorrebbe che i suoi bambini (di tre e sei anni) lo vedessero correre. Dopo lo scandalo del doping, Schwazer sta aspettando di poter tornare a gareggiare nelle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nella puntata di ieri, racconta la Dire (www.dire.it), c’è stato spazio anche per ripercorrere la carriera di Fiordaliso (che si è concessa una battuta al vetriolo sul Festival di Sanremo: “Devi avere 80 anni altrimenti non ti chiamano“) e per raccontare il difficile rapporto di Angelica Baraldi con il padre. Passando ad argomenti più leggeri, ieri sera c’è stato anche un momento di chiarimento tra Griselda Torresan e Paolo Masella. Quest’ultimo si era infatti convinto che lei si fosse invaghita di lui (e per questo l’ha nominata), ma a quanto pare ha fatto tutto da solo. Lei, che in settimana aveva già smentito la cosa in confessionale (dicendo “Non so cosa possa avere immaginato, magari si è messo in testa che io sia innamorata di lui. È fuori di testa“), ieri sera lo ha ribadito in diretta dicendo che lei “scherza con tutti”.