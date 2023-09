Grande Fratello: Claudio Roma rischia l’espulsione per una bestemmia

Prima bestemmia al Grande Fratello? A rischio Claudio Roma, che si è arrabbiato con Signorini, inchiodato da un video. Attesi provvedimenti come nelle altre edizioni

Era solo questione di tempo. Come ogni anno, la ‘regola’ della bestemmia non lascia scampo al Grande fratello e qualcuno finisce per ricascarci. Da ieri circola un video in rete che sembrerebbe immortalare una bestemmia – la prima di questa edizione 2023- pronunciata all’interno della casa del Grande Fratello. Il protagonista suo malgrado è Claudio Roma, concorrente entrato nel corso della scorsa puntata del 15 settembre e già al centro di alcuni rumors perché avrebbe manifestato agli altri coinquilini il dispiacere e l’irritazione per una parola usata da Alfonso Signorini nel riassumere la sua storia durante la diretta di venerdì sera: il conduttore lo ha definito “spacciatore“, spiegando che per un breve periodo di tempo era diventato appunto “spacciatore” ed era anche finito in carcere per un breve periodo.

LA BESTEMMIA

Parlando con gli altri dopo la puntata, Claudio Roma si è mostrato piuttosto risentito per questo. “Ha usato una parola che non doveva usare”, dice il concorrente. E ancora: “C’è modo e modo di dire le cose”. In attesa di capire se questo screzio avrà un chiarimento, è arrivata nel frattempo la ‘grana’ della bestemmia. In realtà, par di capire, l’audio in questione non è chiarissimo. E quindi il Grande Fratello potrebbe anche decidere di soprassedere e non punire il concorrente. Ma va ricordato che solitamente per chi bestemmia non c’è scampo. Senza scomodare il lontano ricordo di Stefano Bettarini o Marco Predolin, basta pensare a Riccardo Fogli, che lo scorso anno è stato cacciato dopo aver passato una sola notte all’interno della casa del Gf vip: entrato con grandi festeggiamenti, ha dormito in casa una notte e il giorno dopo è stato subito messo alla porta per aver bestemmiato. La sua è stata l’esperienza in assoluto più breve nella casa, all’interno della storia del Grande Fratello.

CI SARANNO PROVVEDIMENTI?

Cosa potrebbe succedere stasera? Claudio Roma potrebbe essere squalificato, se dovesse passare la linea ‘dura’ anche in caso di bestemmia non certa. E potrebbe anche succedere, visto il giro di vite deciso da Mediaset a proposito del programma, che quest’anno almeno in termini di cast ha cercato di tenere lontano il programma da trash ed eccessi. Si vedrà. Forse il neo concorrente potrebbe cavarsela con un avvertimento da parte di Alfonso Signorini. Di fatto, di solito le bestemmie venivano punite in modo immediato, con uscita dalla casa repentina, senza aspettare la puntata in diretta. Il fatto che Claudio Roma sia ancora in casa farebbe pensare al fatto che la cosa potrebbe non avere conseguenze.

LE CRITICHE A SIGNORINI

Il concorrente, parlando con gli altri coinquilini, dopo l’ingresso in casa di venerdì ha esternato il suo disappunto per il fatto di essere stato definito “spacciatore” da Alfonso Signorini in diretta. La critica del giovane è per il poco tatto usato dal conduttore, che secondo lui poteva utilizzare un’altra espressione. Ecco le sue parole: “Avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non doveva dire. Proprio no. Vogliamo dirlo, va bene. Ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta. Poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire. Va bene, sono qui apposta. Non mi vergogno di niente, sono quello che sono anche grazie a quello. Ma c’è modo e modo. Ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito. Se lo avessi fatto, avrei reagito troppo male”.

LA STORIA DI CLAUDIO

Durante la clip di presentazione, Claudio Roma si era raccontato così: “Sono Claudio, ho 34 anni. Abito in riviera romagnola, mi sono laureato in veterinaria, ma nella vita ho sempre fatto tutt’altro. Sono un piccolo imprenditore nel campo del wellness. Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla, l’ho presa. È stato il momento più basso della mia vita, quando vai a deludere la tua famiglia che ti dà tutto a quel punto o vai allo sbaraglio o trovi la forza per diventare qualcun altro perché era l’ultima che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito, perché ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto”.

LE PAROLE DI ALFONSO

Signorini poco dopo, prendendo la parola, ha dato qualche informazione in più ai telespettatori, dicendo: “Tu sei stato molto deriso a scuola e bullizzato, ti sentivi un pesce fuor d’acqua e alla fine per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia. L’hai pagata perché sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato comunque colto in flagranza di reato e per questo sei finito qualche giorno in carcere, poi affidato ai servizi sociali”.