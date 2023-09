Il sistema operativo iOS 17 arriva su iPhone: ecco le novità

Il sistema iOS 17 operativo Apple promette di rendere l’iPhone ancora più intuitivo e personale: sarà rilasciato oggi, 18 settembre, alle 19 circa ora italiana

Conto alla rovescia per l’arrivo di iOS 17. Il nuovo sistema operativo di Apple sarà rilasciato per iPhone oggi, 18 settembre, alle 19 circa ora italiana. Tante le novità introdotte in questo nuovo update, che promette un’esperienza ancora più intuitiva e personale. iOS 17 è di serie nei nuovi iPhone 15, disponibili a partire dal 22 settembre.

LE NUOVE FUNZIONI DI IOS 17

Telefono

L’app Telefono è stata aggiornata con ‘Poster di contatto‘, una funzione che consente di personalizzare il proprio aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano. Un’altra novità è la ‘Segreteria in diretta‘, che sfrutta la potenza del chip A16 Bionic per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria. Come spiega la Dire (www.dire.it) è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

Messaggi

Alcune novità anche per le funzioni di messaggistica. Un nuovo pannello dà accesso alla collezione di Adesivi live, emoji, Memoji e altri pacchetti di sticker: tutto in un unico posto. Per quanto riguarda le chat, tra le altre, è stata aggiunta la trascrizione dei messaggi audio e un filtro di ricerca più veloce e preciso. Un’altra novità è l’introduzione di ‘Tutto bene’, una funzione che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione, mandando automaticamente un messaggio rassicurante.

NameDrop

Con il nuovo ‘NameDrop’ si può utilizzare ‘AirDrop’ per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via ‘AirDrop’, come foto o file.

StandBy

Con la nuova funzione ‘StandBy’ è possibile utilizzare al meglio l’iPhone anche quando è in carica. Posizionandolo in orizzontale, ad esempio su un comodino o una scrivania, la funzione offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili anche a distanza. Con le attività in tempo reale hai un modo comodissimo per tenere d’occhio eventi in corso, come il punteggio della partita o la consegna della pizza. In StandBy, inoltre, le risposte di Siri sono belle grandi, facili da vedere anche da lontano.

Diario

‘Diario‘ è una nuova app di scrittura grazie a cui, come da nome, è possibile raccogliere i propri pensieri e le proprie riflessioni. L’iPhone usa l’apprendimento automatico on‑device per suggerire i momenti che potrebbero essere annotati nel diario in base alle foto, agli ultimi allenamenti, alla musica che ascolti e altro ancora.

Safari

Novità anche per Safari. Alcune funzioni del browser sono state migliorate. Come, ad esempio, la ricerca, ancora più rapida, che offre suggerimenti più pertinenti e facili da leggere. O, ancora, la modalità ‘Navigazione privata’, che blocca le finestre private quando non si usano, impedendo del tutto il caricamento dei tracker conosciuti sulle pagine, ed eliminando i codici di tracciamento aggiunti agli URL. Inoltre, con i profili, Safari può separare il lavoro dal tempo libero: ciascun profilo, infatti, avrà la sua cronologia, ed estensioni, gruppi di pannelli, cookie e preferiti distinti da quelli degli altri profili.