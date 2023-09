Arriva il nuovo iPhone 15 Pro Max: ecco le caratteristiche

Apple presenta il nuovo iPhone 15 Pro Max: tutte le caratteristiche del modello in preordine a partire dal 15 settembre, con disponibilità da venerdì 22 settembre

Design leggero e robusto in titanio, nuovi profili smussati, nuovo tasto Azione, importanti aggiornamenti alla fotocamera e il nuovo chip A17 Pro. Sono queste le novità introdotte nell’iPhone 15 Pro Max, il nuovo top di gamma di Apple. Nel corso dell’evento di presentazione del 12 settembre, l’azienda ha mostrato in anteprima le caratteristiche del device, riprogettato per garantire all’utente un’esperienza totalmente nuova e all’avanguardia.

PREZZO E DATA DI USCITA

Sarà possibile preordinare iPhone 15 Pro Max a partire dal 15 settembre, con disponibilità da venerdì 22 settembre.

Il prezzo di partenza è di 1.489 euro, per la versione da 256GB, 1.739 euro per la versione da 512GB e 1.989 euro per la versione da 1TB.

DESIGN

Con un display da 6,7 pollici, l’iPhone 15 Pro Max presenta un design in titanio robusto e leggero, una novità assoluta per iPhone. La lega in titanio, la stessa impiegata nell’industria aerospaziale, ha uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli, rendendolo il modello della linea Pro più leggero di sempre. Le bande in titanio racchiudono una nuova sottostruttura in alluminio 100% riciclato: grazie alla diffusione allo stato solido, il legame tra i due metalli è incredibilmente forte. Il display Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion promette un’esperienza di visualizzazione eccezionale.

iPhone 15 Pro Max, spiega la Dire (www.dire.it), sarà disponibile in quattro nuovi colori: titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale.

CARATTERISTICHE

Il nuovo tasto Azione sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: è possibile, infatti, scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni. Grazie alla pressione prolungata con feedback aptico perfezionato e indicazioni visive in Dynamic Island, il nuovo tasto attiva l’azione desiderata.

Il nuovo iPhone 15 Pro Max offre funzioni di sicurezza fondamentali, tra cui Rilevamento incidenti e SOS emergenze via satellite. All’interno monta il nuovo chip A17 Pro, una nuova CPU fino al 10% più veloce e una GPU di livello Pro fino al 20% più veloce. Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, 4 volte più veloce della tecnica basata su software, iPhone 15 Pro Max offre una grafica più fluida e un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata.

Il sistema operativo iOS 17 è di serie.

FOTOCAMERA

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 15 Pro Max racchiude l’equivalente di sette obiettivi professionali. Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP offre una risoluzione super alta da 24MP. Inoltre, consente di alternare le tre lunghezze focali più diffuse, 24 mm, 28 mm e 35 mm, e di selezionarne una come nuova impostazione predefinita.

iPhone 15 Pro Max offre lo zoom ottico più potente mai visto su un iPhone: 5x a 120 mm. Il nuovo teleobiettivo ha un innovativo design a tetraprisma con modulo 3D combinato di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus su sensore, il sistema di stabilizzazione più evoluto mai creato da Apple.