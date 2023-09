Da Ilaria Bello e Sanpellegrino il nuovo cocktail Summer Relief

Come preparare il nuovo cocktail Summer Relief, nato dalla collaborazione tra Bibite Sanpellegrino e la bartender Ilaria Bello

Ogni estate è sempre la stessa storia: dalla spiaggia alla scrivania dell’ufficio; da tramonti che tolgono il fiato al grigiore e all’afa delle grandi città; gli occhi pieni di meraviglia e la mente ancora in viaggio mentre le vacanze volgono al termine e il ritorno alla routine quotidiana fa affiorare un senso di malinconia e nostalgia. È normale, rassicurano gli esperti, e stando ai dati Istat, anche piuttosto comune: un malessere passeggero che può durare qualche giorno, il tempo necessario per risintonizzarsi sui ritmi del tempo feriale. Per rendere il ritorno alla realtà un’esperienza più piacevole e positiva, le Bibite Sanpellegrino danno vita ad un esclusivo cocktail ispirato alla gioia e alla spensieratezza vissute durante le vacanze: il Summer Relief, a base di Cocktail Sanpellegrino, Aperitivo analcolico, Sherbet agli agrumi e una spuma realizzata con zenzero e curcuma.

Una creazione unica e analcolica, ideata e realizzata dalla Bar Manager, Formatrice e Consulente Ilaria Bello, che sposa il trend della Sobrietà all’italiana – la tendenza arrivata da oltreoceano di chi sceglie proprio la sobrietà come stile di vita – e si inserisce all’interno della drink list sobria ideata quest’anno dalle Bibite. Non solo, il cocktail farà parte anche della Drink list del nuovo locale Caferri da Bottega a Cucina, di cui proprio Ilaria Bello sarà Bar Manager. La ricetta del Summer Relief, grazie ai suoi profumi intensi e ai colori vivaci, è pensata per trasportare la mente in un’atmosfera rilassante e spensierata, evocando i ricordi delle vacanze appena concluse e ideale per combattere il Post Vacation Blues con positività e buon umore.

Il Post Vacation Blues, noto anche come Post Holidays Blues, è uno stato di malinconia e nostalgia che alcune persone sperimentano dopo essere tornate da vacanze o viaggi e che molte volte si traduce in un senso di disorientamento, calo dell’attenzione o apatia provocato dal cambio della qualità del tempo. Non esiste una data precisa di nascita del fenomeno poiché il fatto di sperimentare una sorta di tristezza e stress dopo le vacanze è qualcosa di presente da sempre. Tuttavia, negli ultimi anni, con l’aumento del turismo e dell’attenzione verso il benessere mentale delle persone, si è iniziato a parlare più apertamente di questo stato d’animo e della sua influenza sulla salute di ognuno.

Ecco perché le Bibite Sanpellegrino hanno dato vita al Summer Relief, letteralmente “un sollievo d’estate”, che rende il ritorno alla quotidianità più leggero e spensierato. Il nuovo drink combina le intense note speziate e agrumate di Cocktail Sanpellegrino alla freschezza dello Sherbet agli agrumi e al delicato gusto della Spuma allo zenzero e curcuma in un connubio di colori e sapori che culmina in una piacevole esperienza al palato.

Preparare il cocktail è semplicissimo, basterà unire in un tumbler alto: 2,5cl di Sherbet agli agrumi – una preparazione di recupero degli oli essenziali degli agrumi a partire dalle loro scorze –, 4cl di aperitivo analcolico e 10 cl di Cocktail Sanpellegrino. A chiudere il drink è una spuma allo zenzero e curcuma e un immancabile cerchietto di scorza di agrumi.

Cocktail Sanpellegrino, l’aperitivo simbolo della Sobrietà all’italiana, accende dunque l’atmosfera del rientro dalle vacanze con buon umore, divertimento e positività, trasformando ogni momento della giornata in un momento perfetto per prendersi una pausa e rendere ogni occasione unica e inaspettata, da condividere con le persone care. Questo sarà anche il focus della nuova campagna di Cocktail Sanpellegrino, “Quando non vedi l’ora di condividere”, che prenderà vita sui canali digitali e vedrà l’analcolico italiano protagonista di differenti situazioni ed occasioni quotidiane. La campagna ha l’obiettivo di comunicare il nuovo posizionamento di Cocktail Sanpellegrino come l’aperitivo analcolico che non si lega ad uno specifico momento della giornata, ma è in grado di superare i limiti temporali e di creare esperienze speciali con le persone care. Che ci si trovi in compagnia di amici, famiglia o colleghi, in qualsiasi momento della giornata, Cocktail Sanpellegrino è l’alleato perfetto per rafforzare i legami ed esaltare l’atmosfera aggiungendo risate, sincerità e spontaneità.