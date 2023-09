Annalisa smentisce di essere incinta: “Unico parto in vista quello del disco”

Annalisa è incinta? In un video circolato sul web l’artista sfoggia un pancino sospetto, ma smentisce e replica con ironia: “L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco”

“L’unico parto attualmente previsto è quello del mio disco“. Con un tweet ironico Annalisa smentisce il rumor su una sua ipotetica gravidanza. L’indiscrezione era stata lanciata nelle scorse ore dal settimanale ‘Chi’ e da Dagospia. Ad insinuare il dubbio, un pancino sospetto sul palco di RDS Summer Festival nella tappa di Marina Di Pietrasanta. La notizia era rimbalzata sul web diventando virale in pochissime ore, spingendo la diretta interessata a replicare. Tuttavia, la smentita non è bastata e in molti continuano a sospettare che Annalisa sia di fatto incinta.

ANNALISA INCINTA? IL VIDEO DEL PANCINO SOSPETTO

Il rumor sulla gravidanza di Annalisa è stato accompagnato da un breve video dell’esibizione della cantante a Marina Di Pietrasanta, nel corso dell’evento RDS Summer Festival. Molti hanno notato un look differente rispetto al solito e un addome leggermente gonfio.

“L’entourage della cantante aveva chiesto che, appunto, le immagini ufficiali non girassero per la dolce attesa (al momento tenuta segreta) della ragazza dei record che noi amiamo”, ha dichiarato Gabriele Parpiglia su Twitter/X, allegando al post il video ‘incriminato’. “Ma come si possono cancellare le immagini di una serata live con molte persone frequenti e un pancino in bella vista?”, conclude il giornalista.