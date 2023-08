Panna cotta al cocco con Ciliegie Val Venosta speziate: la ricetta e i passaggi

La ricetta e gli ingredienti per preparare a casa uno sfizioso dessert: la panna cotta al cocco con Ciliegie Val Venosta speziate

Quando l’estate è in pieno splendore, iniziano a fare capolino tra i rami le succose Ciliegie Val Venosta, disponibili da metà luglio ad agosto. È finalmente giunto il momento di cogliere i deliziosi frutti ed assaporarli, in purezza o in sfiziose ricette. La nostra foodblogger Julia del Blog PassioneCooking oggi ci sorprende con una panna cotta rivisitata, a base di cocco, vaniglia e ciliegie speziate. Un connubio tanto insolito, quanto straordinario!

Ingredienti per 6 persone

per la panna cotta al cocco

8 g colla di pesce

400 ml latte di cocco

250 ml panna fresca liquida

80 g zucchero

1 cucchiaio succo di limone

1/2 baccello di vaniglia (semi)

per le ciliegie speziate

500 g ciliegie

30 g zucchero

1/2 limone (succo)

2 chiodi di garofano

1/2 cannella in stecca

1 cucchiaio rum bianco (facoltativo)

1/2 cucchiaino amido di mais

Preparazione

Panna cotta al cocco

Per preparare la panna cotta al cocco, mettete in ammollo i fogli di colla di pesce in acqua fredda per ca. 10 minuti. Nel frattempo, versate il latte di cocco, la panna fresca liquida, lo zucchero e il succo di limone in un pentolino.

Quindi, aggiungete i semi del baccello di vaniglia, mescolate bene il tutto e portate a ebollizione. Quando il composto accenna a bollire, toglietelo da fuoco, unite i fogli di colla di pesce strizzati e mescolate per farli sciogliere.

Ora, distribuite il composto in 6 bicchierini o stampini, lasciate intiepidire e poi trasferite in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo di riposo la panna cotta si sarà rappresa. A quel punto toglietela dagli stampini, o servitela direttamente nei bicchierini, guarnita con le ciliegie speziate di cui trovate la ricetta qui sotto e qualche fogliolina di menta.

Ciliegie speziate

Per preparare le ciliegie speziate, lavate e denocciolate le ciliegie. Mettetele quindi in un pentolino con lo zucchero, il succo di limone, la cannella, i chiodi di garofano e l’amido di mais. Mettete sul fuoco e portate a ebollizione.

Lasciate bollire a fuoco vivo per 8-10 minuti, mescolando ogni tanto. Se lo gradite, alla fine aggiungete un cucchiaio di rum bianco. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Adesso potete servire le ciliegie speziate con la panna cotta al cocco.