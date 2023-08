Crohn e colite ulcerosa: vedolizumab superiore agli anti-TNF

Malattia di Crohn e colite ulcerosa: Vedolizumab mostra una persistenza d’uso complessiva superiore a 1 e 2 anni rispetto agli anti-TNF

L’anticorpo monoclonale vedolizumab mostra una persistenza d’uso complessiva superiore a 1 e 2 anni, il tempo complessivo in cui un paziente rimane in trattamento con un farmaco, rispetto a due inibitori del fattore di necrosi tumorale (anti-TNFi) sia nella malattia di Crohn che nella colite ulcerosa. È quanto mostra la prima meta-analisi riguardante l’efficacia di questi farmaci nel mondo reale e presentata durante il congresso ECCO2023.

I ricercatori, guidati da Tsz Hong Yiu, clinico e ricercatore presso l’Università di Sydney, hanno osservato che i risultati derivano principalmente da soggetti bionaive e il beneficio di vedolizumab rispetto a entrambi gli inibitori del TNF, infliximab e adalimumab, è stato più evidente nella colite ulcerosa, rispetto alla malattia di Crohn.

“Sembra che i pazienti abbiano maggiori probabilità di rimanere in trattamento con vedolizumab rispetto a infliximab o adalimumab, specialmente quando sono bionaive, il che potrebbe suggerire una migliore tolleranza al trattamento o una migliore risposta”, ha affermato il dott. Yiu in un’intervista al Congresso annuale dell’European Crohn’s and Colitis Organisation.

I dati del follow-up a 2 anni sono stati particolarmente incoraggianti, ha osservato il dott. Yiu, con un numero maggiore di pazienti che persistevano con vedolizumab rispetto a entrambi i farmaci anti-TNF alfa in generale rispetto sia alla colite ulcerosa che alla malattia di Crohn.

In un confronto testa a testa, complessivamente il 15% in più di pazienti è rimasto in trattamento con vedolizumab rispetto ai farmaci anti-TNF alfa, a un anno di follow-up sia per la colite ulcerosa che per la malattia di Crohn (rapporto di rischio: 1,15). A 2 anni di follow-up, il 12% in più di pazienti è rimasto in trattamento con vedolizumab rispetto ai farmaci anti-TNF alfa in generale (RR, 1,12), sempre per entrambe le forme di malattia infiammatoria intestinale (IBD).

“Ciò potrebbe fornire prove iniziali a sostegno di vedolizumab come agente biologico di prima linea per i pazienti ricoverati con malattia infiammatoria intestinale”, ha affermato il dott. Yiu, osservando che sono necessarie ulteriori ricerche per convalidare la correlazione tra persistenza ed efficacia clinica.

Aggiungendo un commento sulla motivazione dello studio, l’autore senior Rupert Leong, gastroenterologo presso il Concord RepatriaKon General Hospital di Sydney, ha dichiarato: “Volevamo identificare il farmaco con la massima efficacia, che è il vantaggio reale per i pazienti, piuttosto che all’efficacia, che si riferisce ai dati degli studi clinici”.

“È importante sottolineare che i dati degli studi clinici sono di solito solo a 1 anno, mentre la persistenza raccoglie dati spesso per diversi anni. Questo è rilevante nelle malattie croniche che possono colpire i pazienti per diversi decenni, perché il vero beneficio di un farmaco non può essere esplicitato da da una sperimentazione clinica a breve termine “, ha spiegato.

La persistenza è stata scelta come endpoint primario perché è una misura che incorpora l’efficacia di un farmaco e il profilo degli effetti collaterali, ma anche la prospettiva del paziente, ha aggiunto il dottor Yiu. “Quindi, un paziente può valutare gli effetti collaterali lievi rispetto all’efficacia del trattamento e decidere di interrompere il trattamento”.

Una precedente meta-analisi sulla perdita di risposta ha rilevato che il 33% delle persone che assumevano infliximab e il 41% delle persone che assumevano adalimumab sono diventate resistenti ai farmaci biologici dopo un follow-up mediano di 1 anno. “La causa più comune di perdita di risposta agli inibitori anti-TNF è dovuta all’immunogenicità”, ha osservato il dottor Yiu. “Questi risultati hanno suggerito che dovrebbero essere presi in considerazione farmaci biologici alternativi ad alta efficacia”.

I dati dello studio VARSITY del 2019 hanno anche indirizzato i ricercatori a condurre uno studio nel mondo reale. I ricercatori di VARSITY hanno scoperto che vedolizumab aveva una maggiore efficacia rispetto ad adalimumab nella colite ulcerosa, tuttavia, i dati sull’efficacia nel mondo reale di vedolizumab, rispetto ad adalimumab e infliximab, sia nella colite ulcerosa che nella malattia di Crohn sono rimasti sconosciuti.

Il dr. Leong ha sottolineato la difficoltà di selezionare il trattamento corretto dato il crescente numero di agenti biologici disponibili. “La scarsità di studi testa a testa ha fatto sì che l’uso di studi di coorte sia considerato sia rilevante che informativo, anche perché i dati di follow-up a lungo termine possono rivelare la perdita secondaria di risposta di questi anticorpi monoclonali, mentre la messa in comune dei dati aumenta ulteriormente il potere della statistica e determina la consistenza”.

Pertanto, i ricercatori hanno condotto una revisione sistematica e una meta-analisi di sei studi osservazionali valutando la persistenza, come marcatore surrogato della risposta clinica, di vedolizumab rispetto a infliximab e adalimumab tra i partecipanti di età superiore ai 18 anni con diagnosi di colite ulcerosa o malattia di Crohn. dal 2017 al luglio 2022.

Complessivamente, lo studio ha rilevato che la persistenza a 1 anno di vedolizumab era del 71,2% nella colite ulcerosa e del 76% nella malattia di Crohn, che era significativamente più alta rispetto a infliximab (56,4% nella colite ulcerosa, 53,7% nella malattia di Crohn) e allo stesso modo con adalimumab. (53,7% nella colite ulcerosa, 55,6% nella malattia di Crohn).

I risultati della persistenza a 2 anni sono stati raccolti da quattro studi e hanno rilevato che vedolizumab aveva una persistenza a 2 anni del 66% nella colite ulcerosa e del 61% nella malattia di Crohn. In confronto, infliximab ha avuto una persistenza del 49,7% per la colite ulcerosa e del 59,1% per la malattia di Crohn, e adalimumab ha avuto una persistenza del 31,4% per la colite ulcerosa e del 56% per la malattia di Crohn.

Nella colite ulcerosa in particolare, vedolizumab ha ottenuto risultati migliori sia di adalimumab che di infliximab con un RR rispettivamente di 1,41 (95% intervallo di confidenza, 1,14-1,74) e 1,15 (95% CI, 1,06-1,25) e un RR di 1,23 (95% CI , 1,14-1,33) è stato generato quando i risultati di adalimumab e infliximab sono stati combinati dopo 1 anno di follow-up.

Nella malattia di Crohn in particolare, vedolizumab ha avuto una persistenza a 1 anno leggermente superiore rispetto agli inibitori anti-TNF combinati (RR, 1,10; 95% CI, 1,02-1,19), ma non vi erano dati sufficienti per supportare l’analisi individuale.

In un sottogruppo di pazienti bionaive, vedolizumab ha avuto una maggiore persistenza a 1 anno (RR, 1,14; 95% CI, 1,07-1,22) ma non ha mostrato un vantaggio statisticamente significativo nei pazienti bioesperti (RR, 1,04; 95% CI, 0,80- 1,35), rispetto agli inibitori anti-TNF.

Il dottor Yiu ha osservato che non erano in grado di identificare alcuno studio controllato randomizzato (RCT) che confrontasse direttamente infliximab rispetto a vedolizumab nell’IBD al momento della loro revisione sistematica. Tuttavia, ha richiamato l’attenzione su un recente articolo che ha confrontato l’efficacia, la persistenza e il profilo degli effetti collaterali di vedolizumab e infliximab in una piccola coorte di pazienti affetti da colite ulcerosa. “In questo studio, vedolizumab ha mostrato una superiorità complessiva rispetto a infliximab, il che è in linea con i risultati del nostro studio”.

Commentando lo studio, Viraj Kariyawasam, gastroenterologo e capo dell’IBD Unit presso l’ospedale Blacktown e Mount Druitt di Sydney, ha affermato che i risultati sono stati “molto importanti nel definire il posto di vedolizumab nel trattamento della colite ulcerosa, e ancora di più nella malattia di Crohn.”

“Nonostante vedolizumab sia considerato un farmaco di efficacia inferiore, rispetto a infliximab, nella malattia di Crohn dalla maggior parte dei medici praticanti, e si continui a favorire l’anti-TNF nel trattamento del Crohn, lo studio evidenzia la persistenza superiore di vedolizumab”, ha aggiunto.

“Ciò è probabilmente associato all’efficacia rispetto ai due agenti anti-TNF più utilizzati. Con le conoscenze che abbiamo sulla ridotta efficacia di vedolizumab dopo l’uso di anti-TNF, o come agente di seconda o terza linea, e la sua persistenza superiore come biologico di prima linea con dati di sicurezza già pubblicati, vedolizumab dovrebbe essere considerato e preferito come agente di prima linea nel trattamento sia della colite ulcerosa che della malattia di Crohn”.