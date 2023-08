Dal 20 settembre la Royal Opera House al cinema in diretta da Londra

La Royal Opera House annuncia il programma della stagione cinematografica 2023/24 che inizierà con il primo capitolo del ciclo de L’anello del Nibelungo di Wagner, L’oro del Reno

La Royal Opera House è lieta di annunciare il programma della sua prossima stagione al cinema: otto eccezionali produzioni che saranno trasmesse nelle sale di oltre 50 paesi del mondo. Come sempre il programma offrirà al pubblico internazionale un posto in prima fila, proponendo un ricco bouquet di balletti e opere trasmessi dall’iconico palcoscenico della Royal Opera House a Covent Garden.

La stagione inizierà a settembre, quando il Direttore musicale della Royal Opera House, Antonio Pappano, collaborerà per la prima volta con Barrie Kosky per una nuova e audace interpretazione del primo capitolo del ciclo de L’anello del Nibelungo di Wagner, L’oro del Reno. La produzione – un’impresa imponente per qualsiasi teatro d’opera – vedrà la partecipazione di un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman nel ruolo di Wotan e Christopher Purves in quello di Alberich. L’opera sarà trasmessa in diretta nei cinema di tutto il mondo mercoledì 20 settembre 2023.

In autunno, la stagione cinematografica proporrà l’amatissimo Don Chisciotte del Royal Ballet e, in vista del Natale, Lo schiaccianoci, lo spettacolo più amato del Royal Ballet, tornerà a deliziare il pubblico di tutto il mondo offrendo una magica messa in scena e una serie di coreografie straordinarie ambientate nell’onirico Regno dei Dolci.

Il nuovo anno si aprirà con le dirette di due apprezzatissime produzioni della Royal Opera House: l’intramontabile balletto Manon di Kenneth MacMillan nel febbraio 2024, a 50 anni dalla sua prima esecuzione nel 1974, e Madama Butterfly di Moshe Leiser e Patrice Caurier nel marzo 2024, che ci permetterà di ascoltare alcune delle musiche più strazianti e accattivanti mai scritte da Giacomo Puccini. Sempre in primavera il Royal Ballet proporrà Il lago dei cigni, ricco di incantevoli assoli, spettacolari pas de deux e sequenze mozzafiato del corpo di ballo.

A maggio, sarà la volta dell’amata Carmen di Bizet, dove Aigul Akhmetshina interpreterà la protagonista nel nuovo allestimento, poetico e contemporaneo, di Damiano Michieletto. Antonello Manacorda dirigerà il cast di questa produzione sensuale, che evoca la passione e il calore della partitura di Bizet e presenta ai fan di tutto il mondo alcuni dei più grandi successi dell’opera. Il mese successivo, la stagione si concluderà con la diretta dell’Andrea Chénier di David McVicar, una produzione che vede Antonio Pappano, al suo 23° e ultimo anno come Direttore musicale della Royal, dirigere Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky e Carlos Álvarez.

Antonio Pappano, Direttore musicale della Royal Opera, ha dichiarato: “È un piacere sapere che, nel mio ultimo anno come Direttore musicale, aprirò e chiuderò la Stagione Cinematografica della Royal Opera House dirigendo una nuovissima produzione de L’oro del Reno e un attesissimo Andrea Chénier per gli spettatori di tutto il mondo. È stato incredibilmente importante per me, nel corso dei miei molti anni al Covent Garden, condividere l’emozione e l’eccitazione delle nostre produzioni con il pubblico al di fuori di Londra, ed è un privilegio continuare a farlo fino alla fine del mio mandato”.

Alex Beard, Chief Executive della Royal Opera House, ha dichiarato: “Sono lieto di presentare la straordinaria stagione cinematografica 2023/24, in grado di bilanciare nuovi lavori, audaci ed emozionanti, con le produzioni più amate del nostro repertorio. Ci impegniamo a portare il meglio del balletto e dell’opera al pubblico di tutto il mondo, collaborando con i cinema perché tutti possano godere di spettacoli di livello mondiale, ovunque si trovino”.

Kevin O’Hare, direttore del Royal Ballet, ha dichiarato: “Questa stagione offre un fantastico mix di classici del passato e di classici moderni. Che ci si unisca a noi a Natale per Lo schiaccianoci o che si vada al cinema a vedere Il lago dei cigni, sarà per una serata da ricordare: un’occasione per assistere ad alcuni dei balletti più amati e per celebrare l’incredibile abilità artistica del nostro corpo di ballo”.

Oliver Mears, direttore della Royal Opera, ha dichiarato: “La nuova Stagione cinematografica del Teatro sarà ricchissima e sarà un vero piacere presentare un programma così ricco. Sono entusiasta di poter celebrare in questo modo l’ultimo anno qui di Antonio Pappano, ma anche di essere riusciti a riunire un gruppo straordinario di cantanti e creativi per quella che si preannuncia come una stagione incredibilmente emozionante sul grande schermo”.

Sin dal 2008 il programma cinematografico della Royal Opera House ha offerto al pubblico di tutto il mondo le sue straordinarie produzioni del teatro. Le dirette offrono agli spettatori il miglior posto in sala e includono esclusivi filmati dietro le quinte, interviste e approfondimenti.

La stagione della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con MYmovies.it.

PROGRAMMA STAGIONE 2023/2024

The Royal Opera

L’ORO DEL RENO (NUOVA PRODUZIONE)

Mercoledì 20 settembre 2023, ore 20.15

Direttore d’orchestra: Antonio Pappano | Direzione teatrale: Barrie Kosky

Cast: Christopher Maltman, Christopher Purves, Marina Prudenskaya, Sean Panikkar, In Sung Sim, Soloman Howard, Kiandra Howarth, Wiebke Lehmkuhl, Kostas Smoriginas, Brenton Ryan, Rodrick Dixon, Katharina Konradi, Niamh O’Sullivan.

Antonio Pappano dirige l’audace nuova interpretazione di Barrie Kosky di Das Rheingold di Wagner con un cast eccezionale che comprende Christopher Maltman (Wotan) e Christopher Purves (Alberich).

The Royal Ballet

DON CHISCHIOTTE

Martedì 7 novembre 2023, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Carlos Acosta da Marius Petipa | Musica: Ludwig Minkus

Ricco di arguzia e di coreografie di grande effetto, questo energico balletto del XIX secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus ed è una splendida vetrina per il virtuosismo dei primi ballerini del Royal Ballet. Creata per il Royal Ballet una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley.

The Royal Ballet

LO SCHIACCIANOCI

Martedì 12 dicembre 2023, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Peter Wright da Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

I disegni d’epoca di Julia Trevelyan Oman conferiscono un fascino festoso all’amata produzione del Royal Ballet di Peter Wright, mentre la magia delle fiabe si unisce a una danza spettacolare in questo indimenticabile balletto classico.

The Royal Ballet

MANON

Mercoledì 7 febbraio 2024, ore 20:15

Cast: TBC

Coreografia: Kenneth MacMillan | Musica: Jules Frédéric Massenet

L’appassionato balletto di Kenneth MacMillan racconta la storia di Manon, combattuta tra il desiderio di una vita di splendore e ricchezza e la devozione al suo vero amore Des Grieux. Questo adattamento del romanzo dell’Abbé Prévost incarna Kenneth MacMillan al suo meglio: la sua acuta intuizione della psicologia umana e la sua maestria nella coreografia narrativa trovano piena espressione negli appassionati duetti della coppia protagonista.

The Royal Opera

MADAMA BUTTERFLY

Martedì 26 marzo 2024, ore 20:15

Direttore d’orchestra: Kevin John Edusei | Regia: Moshe Leiser e Patrice Caurier

Cast: Asmik Grigorian, Joshua Guerrero, Lauri Vasar, Hongni Wu, Ya-Chung Huang, Jeremy White, Josef Jeongmeen Ahn, Veena Akama-Makia, Romanas Kudriašovas

Per tutta la bellezza e il romanticismo della musica, la Madama Butterfly di Puccini rimane una storia profondamente commovente e angosciante, fatalmente legata alle forze distruttive dell’imperialismo. La struggente e pittorica produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier vede protagonisti Asmik Grigorian nel ruolo di Cio-Cio-San e Joshua Guerrero nel ruolo di Pinkerton.

The Royal Ballet

IL LAGO DEI CIGNI

Mercoledì 24 aprile 2024, ore 20.15

Cast: TBC

Coreografia: Liam Scarlett da Marius Petipa e Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Coreografia aggiuntiva: Frederick Ashton

La sensazionale partitura di Tchaikovsky si combina con l’immaginazione evocativa del coreografo Liam Scarlett e del designer John Macfarlane per accentuare il pathos drammatico del balletto classico per eccellenza di Marius Petipa e Lev Ivanov. Il lago dei cigni rimane ancora oggi una delle opere più amate del genere.

The Royal Opera

CARMEN (NUOVA PRODUZIONE)

Mercoledì 1 maggio 2024, ore 19.45

Direttore d’orchestra: Antonello Manacorda | Regia: Damiano Michieletto

Cast: Aigul Akhmetshina, Piotr Beczala, Kostas Smoriginas, Blaise Malaba, Sarah Dufresne, Olga Kulchynska, Gabrielė Kupšytė, Pierre Doyen, Vincent Ordonneau, Grisha Martirosyan

La nuova e frizzante produzione di Damiano Michieletto evoca tutta la passione e il calore della partitura di Bizet, che comprende la sensuale Habanera di Carmen e l’emozionante canzone del Toreador. Antonello Manacorda ed Emmanuel Villaume dirigono un entusiasmante cast internazionale con Aigul Akhmetshina nel ruolo principale.

The Royal Opera

ANDREA CHÉNIER

Martedì 11 giugno 2024, ore 20.15

Direzione: Antonio Pappano| Regia: David McVicar

Cast: Jonas Kaufmann, Sondra Radvanovsky, Carlos Álvarez

Jonas Kaufmann è il protagonista della spettacolare messa in scena di David McVicar, sotto la bacchetta di Antonio Pappano, collaboratore di lunga data, che dirige l’epico dramma storico di Giordano sulla rivoluzione e l’amore proibito nella sua ultima produzione come direttore musicale della Royal Opera.