Orso malese allo zoo in Cina sembra un uomo travestito: il video è virale

Cina, è virale il video dell’orso allo zoo: è vero o è un figurante travestito? L’esemplare protagonista del dibattito si chiama Angela, è una femmina di 4 anni di orso malese

Vero o un figurante travestito? È quanto si stanno chiedendo migliaia di persone dopo aver visto i video di un orso ospite dello zoo di Hangzhou, in Cina. Le immagini hanno sollevato molte perplessità sulla natura del plantigrado, al punto che i gestori della struttura hanno provato a smentire le accuse con una nota ufficiale. Un portavoce dello zoo ha aggiunto che se una persona indossasse un costume da orso, “collasserebbe in pochi minuti a causa del caldo”. Ma perché tutti questi dubbi?

In un video diffuso originariamente su Douyin, la versione cinese di TikTok, si vede l’orso alzarsi in piedi in posizione eretta e interagire con le persone quasi a volerle salutare. Inoltre, in molti hanno notato la strana corporatura dell’orso, caratterizzata da una magrezza eccessiva e una pelle ‘flaccida’. Così è circolata la voce che l’orso non fosse altro che un essere umano in costume.

L’esemplare protagonista del dibattito si chiama Angela, è una femmina di 4 anni di orso malese (Helarctos malayanus). Una specie che, ha spiegato lo zoo in un comunicato, detiene il titolo di orso più piccolo del mondo. Effettivamente, gli orsi malesiani raggiungono una lunghezza di 1,3 metri. Meno della metà di un grizzly, che in piedi può arrivare anche a 2,8 metri. Proprio per queste sue dimensioni ridotte è spesso chiamato ‘orso cane’.

Nel video di seguito, un altro esemplare di orso malese.