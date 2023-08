La vera storia di Toco, l’uomo che ha speso 14mila dollari per diventare un cane

La verità sull’uomo diventato un cane in Giappone. Le immagini di Toco, che ha speso 14mila dollari per essere come un Border Collie, hanno fatto il giro del mondo

Sta facendo il giro del web la notizia di un uomo che ha speso oltre 14 mila dollari per trasformarsi in un cane. Succede in Giappone, dove le immagini di ‘Toco’ sono diventate virali, arrivando in tutto il mondo. Ma non vi aspettate dolorosi interventi di chirurgia plastica. La realtà è leggermente diversa da quello che può sembrare.

In realtà, infatti, l’uomo non è ricorso alla chirurgia plastica per diventare un cane, precisamente un Border Collie. Quindi nessun intervento come accaduto con il famoso Ken umano. ‘Toco’, questo il suo nickname, avrebbe invece acquistato un costume costosissimo, realizzato su misura per lui in 40 giorni da un’azienda di nome Zappet. I dettagli e la cura con cui è stato confezionato hanno reso il travestimento estremamente realistico, quasi inquietante.