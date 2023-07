Crohn e colite ulcerosa: anche i fattori ambientali sono un rischio

Crohn e colite ulcerosa nei bimbi: una dieta ricca di dolciumi, l’esposizione agli antibiotici durante la prima infanzia e la vita urbana possono essere elencati tra i fattori di rischio

Una dieta ricca di dolciumi, soprattutto caramelle, e/o bevande zuccherate, l’esposizione agli antibiotici durante la prima infanzia e la vita urbana possono essere elencati tra i fattori di rischio per lo sviluppo di malattie infiammatorie intestinali (IBD) pediatriche. È quanto riporta uno studio presentato alla Digestive Disease Week 2023.

“Riconoscere l’impatto dei fattori causali pediatrici modificabili e non modificabili, e considerarli durante un work-up clinico, può aiutare a identificare i bambini a più alto rischio di IBD che potrebbero essere monitorati attentamente con una soglia inferiore di sospetto per lo sviluppo di IBD” evidenzia Nisha Thacker, dietista presso la School of Health Sciences dell’Università di Newcastle e il Children’s Hospital Westmead in Australia.

Per comprendere l’influenza che la dieta e i fattori ambientali hanno sull’IBD pediatrica, Thacker e colleghi hanno eseguito una ricerca sistematica per identificare gli studi che collegano la dieta e l’esposizione ambientale prima della diagnosi dell’IBD pediatrica. Dei 4.763 studi esaminati, i ricercatori hanno analizzato 36 studi osservazionali, che includevano 6.463.448 partecipanti.

Secondo i risultati, le probabilità di una diagnosi di IBD pediatrica erano nettamente più alte tra gli individui che erano stati esposti agli antibiotici durante la prima infanzia (OR=3; 95% CI, 1,9-5,16) o che avevano avuto più di quattro cicli di antibiotici durante l’infanzia (OR=3,63; IC 95%, 2,59-5,08).

Inoltre, le condizioni atopiche hanno aumentato significativamente le probabilità di IBD pediatrica (OR=1,65; IC 95%, 1,28-2,13) così come lo stato socioeconomico elevato (OR=3,43; IC 95%, 2,11-5,55), il fumo passivo (OR=2,34; 95% CI, 1,51-3,64), la vita urbana (OR=1,7; 95% CI, 0,96-3) e una storia di non essere stato allattato al seno (OR=2,49; 95% CI, 1,13-5,46).

Bere troppe bevande zuccherate o mangiare caramelle aumentava anche il rischio di IBD pediatrico (OR=2,02; 95% CI, 1,06-3,85).

Al contrario, avere più di due fratelli (OR=0,69; 95% CI, 0,64-0,74), essere esposti ad animali domestici o bovini (OR=0,53; 95% CI, 0,39-0,73) e anche il maggior consumo di verdure hanno ridotto significativamente il rischio di IBD pediatrica, hanno riferito i ricercatori.

Anche avere un solo bagno è risultato protettivo nei confronti delle IBD; “questo dato indica che un’igiene eccessiva può ridurre i microbi nell’ambiente e interferire con lo sviluppo di un robusto microbioma” ha affermato Thacker.

Si raccomanda l’igiene di base, ma consentire ai bambini di giocare all’aperto e interagire con gli animali domestici in un ambiente sicuro sembra essere vantaggioso per lo sviluppo di un forte sistema immunitario.

“Molti di questi fattori possono avere un impatto sul nostro microbiota intestinale e possono avere un effetto particolarmente forte in un bambino”, ha detto Thacker. “Una dieta occidentale, ricca di zuccheri e cibi ultra-elaborati e povera di verdure, è un ottimo esempio”.

Un altro fattore di rischio è l’esposizione precoce al fumo passivo, che ha raddoppiato il rischio di IBD nei bambini.

Thacker ha consigliato alle famiglie con bambini piccoli di enfatizzare una dieta ricca di verdure e cibi integrali minimamente trasformati, usare gli antibiotici con cautela nella prima infanzia, prendere in considerazione l’adozione di un animale domestico, prevenire l’esposizione al fumo passivo ed evitare eccessive preoccupazioni per l’igiene, specialmente nei paesi ad alto reddito.

Se una famiglia ha una storia di IBD o un bambino ha una storia di eczema/rinite, secondo l’autore bisogna incoraggiare l’allattamento al seno, seguito da una dieta sana per il bambino, che può ridurre al minimo gli effetti combinati di una dieta occidentale sul rischio genetico.

“I medici potrebbero incoraggiare pratiche sane di allattamento precoce, compreso l’allattamento al seno, e guidare le famiglie su altri fattori di rischio e protettivi noti, specialmente per quelle famiglie che presentano fattori non modificabili come avere una storia familiare di IBD”, ha detto Thacker.

“Può essere utile indirizzare le famiglie ad alto rischio a un dietologo per aiutare ad adottare una dieta sana e basata su cibi integrali. Questo può aiutare a ridurre al minimo gli effetti combinati del modello dietetico occidentale sul rischio genetico”.

Thacker N, et al. Abstract 350: Antibiotics, urban environment and Western diet pattern increase risk of pediatric inflammatory bowel disease: A meta-analysis. Presented at: Digestive Disease Week; May 5-9, 2023; Chicago (hybrid meeting).