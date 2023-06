Maritozzo con uvetta sultanina, rucola e crema di ricotta: la ricetta

Maritozzo con uvetta sultanina, rucola IGP della Piana del Sele e crema di ricotta: ecco la ricetta da fare a casa firmata Dolce&Salato

La rivoluzione vegetale, negli ultimi anni, sta cambiando il nostro modo di mangiare. Etica, sostenibilità e salute sono temi centrali nel mondo moderno e, nell’alimentazione, ancora di più. Una tendenza che anche le grandi industrie stanno cogliendo: nuovi ingredienti e nuove tecniche pian piano si stanno imponendo anche nelle case di milioni di consumatori.

In questo scenario, la rucola IGP della Piana del Sele è diventata uno dei prodotti di punta del territorio, tanto da poter essere definito come l’oro verde. Ricevuto il prestigioso marchio IGP nell’agosto del 2020, da ortaggio di accompagnamento è diventato protagonista principale della tavola. La rucola, ipocalorica e ricca di vitamina C, di provitamina A, di calcio e di vitamina K, è nota per i suoi benefici effetti antiossidanti ed è in grado di contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.

La rucola IGP della Piana del Sele è protagonista di “Rivoluzione Vegetale”, progetto ideato da 50 Top Italy in collaborazione con Altamura OP, organizzazione di produttori della IV gamma, specializzata nelle colture di insalate baby leaf tra cui la Rucola IGP della Piana del Sele, e la scuola Dolce & Salato di Maddaloni.

50 Top Italy, da sempre accanto ai giovani che si avvicinano a questo lavoro, ha coinvolto i giovani allievi della scuola Dolce & Salato in una sperimentazione collettiva che mira a scoprire le potenzialità della rucola IGP della Piana del Sele in cucina e ha chiesto loro di realizzare una ricetta (in versione dolce o salata), rendendo protagonista proprio la Rucola IGP della Piana del Sele.

La ricetta del maritozzo con uvetta sultanina, rucola e crema di ricotta

Una variante davvero golosa della ricetta del maritozzo, uno dei dolci da forno più antichi e rappresentativi della tradizione romana: Maritozzo con uvetta sultanina, rucola e crema di ricotta.

Ingredienti per 4 persone

500 g di farina 00

200 ml di latte

10 g di lievito di birra

50 g di zucchero

2 uova

30 g di burro

15 g di sale

150 g di rucola

50 g di uva sultanina

500 g di ricotta fresca

150 g di zucchero

Preparazione

Impastare a mano la farina, il lievito, il latte e le uova.

Una volta che il panetto sarà quasi formato, aggiungere il sale ed in ultimo il burro (precedentemente tagliato a cubetti), l’uvetta e la rucola tritata grossolanamente.

Formare una sfera e lasciar riposare per 40 minuti. Successivamente, procedere a formare i maritozzi, dal peso di 30 g l’uno e lasciar lievitare fino a raddoppio del loro volume.

Nel frattempo, preparare una doratura, unendo insieme un tuorlo d’uovo ed un goccio di panna.

Spennellare i maritozzi ed infornare ad una temperatura di 160 °C per 10/12 minuti.

In una bowl, preparare la mousse, incorporando lo zucchero alla ricotta, fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Una volta che i maritozzi risulteranno perfettamente cotti, lasciar raffreddare ed inciderli in senso verticale, aprendoli a metà, senza però separare le due calotte.

Farcire i maritozzi con la mousse precedentemente preparata ed una spolverata di zucchero a velo vanigliato.

Servire guarnendo con rucola e frutti di bosco.

Photo Credits Gabriele Scognamiglio