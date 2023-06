Zeppoline di pasta cresciuta con rucola e riduzione agrodolce: la ricetta

Zeppoline di pasta cresciuta con rucola IGP della Piana del Sele e riduzione agrodolce: ecco la ricetta con gli ingredienti firmata Dolce&Salato

La rivoluzione vegetale, negli ultimi anni, sta cambiando il nostro modo di mangiare. Etica, sostenibilità e salute sono temi centrali nel mondo moderno e, nell’alimentazione, ancora di più. Una tendenza che anche le grandi industrie stanno cogliendo: nuovi ingredienti e nuove tecniche pian piano si stanno imponendo anche nelle case di milioni di consumatori.

In questo scenario, la rucola IGP della Piana del Sele è diventata uno dei prodotti di punta del territorio, tanto da poter essere definito come l’oro verde. Ricevuto il prestigioso marchio IGP nell’agosto del 2020, da ortaggio di accompagnamento è diventato protagonista principale della tavola. La rucola, ipocalorica e ricca di vitamina C, di provitamina A, di calcio e di vitamina K, è nota per i suoi benefici effetti antiossidanti ed è in grado di contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi.

La rucola IGP della Piana del Sele è protagonista di “Rivoluzione Vegetale”, progetto ideato da 50 Top Italy in collaborazione con Altamura OP, organizzazione di produttori della IV gamma, specializzata nelle colture di insalate baby leaf tra cui la Rucola IGP della Piana del Sele, e la scuola Dolce & Salato di Maddaloni.

50 Top Italy, da sempre accanto ai giovani che si avvicinano a questo lavoro, ha coinvolto i giovani allievi della scuola Dolce & Salato in una sperimentazione collettiva che mira a scoprire le potenzialità della rucola IGP della Piana del Sele in cucina e ha chiesto loro di realizzare una ricetta (in versione dolce o salata), rendendo protagonista proprio la Rucola IGP della Piana del Sele.

Ricetta zeppoline di pasta cresciuta con rucola e riduzione agrodolce

Soffici, gonfie ed irresistibili, ecco le: Zeppoline di pasta cresciuta con rucola e riduzione agrodolce.

Ingredienti

Per le zeppoline

• 1 lt di acqua

• 20 g di lievito di birra

• Un uovo

• 35 g di sale

• 3 g di pepe

• 150 g di rucola tritata

• 1,2 kg di farina debole

Per la riduzione agrodolce

• 250 g di aceto bianco

• 250 g di acqua

• 125 g di zucchero

Procedimento

Preparare l’impasto per le zeppoline, unendo insieme tutti gli ingredienti, tranne il sale. Impastare bene ed aggiungere il sale, fino a che non vi sarà alcuna presenza di grumi. Lasciar lievitare l’impasto per 4 ore. Nel frattempo, far ridurre in un tegamino tutti gli ingredienti necessari per la riduzione agrodolce, fino ad 1/3 del loro peso iniziale. Formare le zeppoline e friggere in olio preriscaldato a 175 °C.

Composizione

Impiattare e guarnire con riduzione agrodolce e qualche fogliolina di rucola.

Photo Credits Gabriele Scognamiglio