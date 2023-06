Gossip: Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin si sono lasciati

Gossip, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati. In rete un video in cui lui bacia una ragazza. Il frontman dei Maneskin su Instagram: “Non ci sono stati tradimenti”

Dopo mesi di pettegolezzi in merito, la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stato il frontman dei Maneskin, con una storia su Instagram: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, ha scritto Damiano.

Nel post, il cantante fa riferimento ad un video uscito in rete, che lo ritrae mentre bacia una ragazza in discoteca. Il messaggio è stato scritto per spiegare che non si è trattato di tradimento.