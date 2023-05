Duchenne: trattamento con givinostat migliora funzione fisica

Il trattamento con givinostat è apparso associato a un miglioramento della mobilità e della funzione fisica in ragazzi deambulanti con distrofia muscolare di Duchenne

Il trattamento con givinostat è apparso associato a un miglioramento della mobilità e della funzione fisica rispetto al placebo in ragazzi deambulanti con distrofia muscolare di Duchenne (DMD). È quanto riporta un poster presentato a Dallas, nell’ambito della Conferenza clinica e scientifica MDA (Muscolar Dystrophy Association) 2023.

«Givinostat è un nuovo inibitore dell’istone deacetilasi attivo per via orale in fase di sviluppo per il trattamento della DMD» hanno scritto gli autori, guidati da Eugenio Mercuri, professore di Neurologia Pediatrica e direttore dell’Unità di Neurologia e Psichiatria Pediatrica presso la Fondazione Università Cattolica dell’Ospedale Gemelli di Roma.

Lo studio Epidys

Cercando di determinare la sicurezza e l’efficacia di givinostat in pazienti ambulanti con DMD, Mercuri e colleghi hanno condotto lo studio multicentrico di fase 3 “Epidys” di 18 mesi, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo.

I ricercatori hanno arruolato 179 ragazzi, di età pari o superiore a 6 anni, e hanno valutato il tempo impiegato per salire quattro rampe di scale standard, nonché la funzione fisica (valutata mediante North Star Ambulatory Assessment [NSAA]), il tempo per alzarsi dal pavimento, la distanza percorsa a piedi in 6 minuti, la forza muscolare misurata dall’estensione del ginocchio e dalla flessione del gomito, e la frazione grassa del muscolo vasto laterale.

I partecipanti sono stati randomizzati a ricevere una sospensione orale (10 mg/ml) due volte al giorno di givinostat o placebo.

Differenze statisticamente e clinicamente significative rispetto al basale a 18 mesi

Come dimostrano i risultati, i pazienti trattati con givinostat hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa rispetto al basale a 18 mesi riguardo al tempo per salire quattro rampe di scale (rapporto medio geometrico dei minimi quadrati = 0,86).

Il trattamento con givinostat è stato anche associato a una minore riduzione del punteggio totale NSAA (differenza media = 1,91 punti), nonché al 39% in meno di perdita cumulativa di elementi (item).

Inoltre, l’analisi di 17 item specifici relativi alla funzione fisica nella NSAA ha dimostrato una differenza tra i gruppi di trattamento e placebo, specialmente negli elementi più colpiti nei pazienti di questa età e stadio di malattia. Givinostat ha mostrato un profilo di tollerabilità favorevole, con effetti avversi reversibili e gestibili correlati a trombocitopenia e ipertrigliceridemia.

«Gli effetti del trattamento sulla funzione fisica valutati mediante NSAA sono considerati clinicamente importanti e sono correlati a come i ragazzi con DMD eseguono compiti motori clinicamente significativi» hanno scritto Mercuri e colleghi.

Messaggi chiave



Nel trattamento di pazienti con DMD, givinostat ha raggiunto l’endpoint primario dello studio di miglioramento del tempo per salire quattro rampe di scale.

Risultati coerenti sono stati riportati negli endpoint secondari, inclusi specifici elementi di funzione fisica valutati mediante NSAA.

Fonte:

Mercuri E, et al. Poster 99: Givinostat in DMD: Results of the Epidys study with particular attention to NSAA. Presented at: MDA Clinical & Scientific Conference, 2023. Dallas.