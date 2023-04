Harry sarà all’incoronazione di Re Carlo III ma senza Meghan

Harry sarà presente all’incoronazione di Carlo III: ad ufficializzare la notizia è stata Buckingham Palace. Meghan Markle resterà in America con i figli

Dopo giorni di rumors sulla presenza o meno del principe Harry alla cerimonia di incoronazione di Carlo III arriva la conferma: il duca di Sussex ci sarà, ma Meghan Markle no. Ad ufficializzare la notizia è stata una nota di Buckingham Palace che si dichiara “lieta di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell’incoronazione il 6 maggio nell’Abbazia di Westminster. La Duchessa di Sussex resterà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet“.

Per la prima volta i due figli di Harry vengono definiti nero su bianco con i titoli (di principe e principessa) acquisiti dopo la morte della regina Elisabetta e l’ascesa al trono di Carlo III. Il 6 maggio sarà il compleanno del piccolo Archie e questa potrebbe apparire una buona motivazione per Meghan per restare negli States.

Harry sarà presente all’incoronazione del padre ma, a quanto si apprende, non parteciperà agli altri eventi in programma per la tre giorni di festeggiamenti in programma. Difficile dunque che ci sia una rappacificazione tra il principe e la Casa reale, dopo la rottura definitiva causata dai segreti rivelati da Harry nell’autobiografia Spare.