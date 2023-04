Dalla carrozza all’emoji: svelati i dettagli dell’incoronazione di Re Carlo

Dalla carrozza di mamma Elisabetta all’emoji personalizzata: svelati i dettagli dell’incoronazione di re Carlo III. Londra in fermento per la celebrazione del 6 maggio

A poco meno di un mese dalla sua incoronazione, Buckingham Palace rivela i dettagli ufficiali della cerimonia che vedrà re Carlo III protagonista. Con lui, innanzitutto, Camilla: regina a tutti gli effetti e non regina consorte. È questo l’ultimo regalo di Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre, che oggi è scritto nero su bianco negli inviti per la celebrazione che si terrà il 6 maggio.

UN’OCCASIONE STORICA

Tre, però, i giorni di festa previsti per l’incoronazione. Londra si vestirà a festa per accogliere cittadini e turisti in questa occasione definita storica. Era il 2 giugno 1953 quando la capitale del Regno Unito diventava teatro di un’incoronazione e lo faceva proprio per Elisabetta, salita al trono l’anno prima dopo la morte del padre Giorgio VI.

LA PROCESSIONE

A differenza di quanto accaduto allora, Carlo e Camilla faranno un percorso più breve per arrivare all’Abbazia di Westmister e soprattutto non utilizzeranno la storica carrozza Gold State Coach sulla quale Elisabetta fece il tragitto tra le persone: 260 anni alle spalle (è stata costruita nel 1762), sospensioni poco funzionanti e senza aria condizionata.

La coppia percorrerà circa 2km a bordo della Diamond Jubilee State Coach (trainata da 6 cavalli), realizzata per il Giubileo di Diamante di Elisabetta. La Gold State, trainata da 8 cavalli e ricoperta in foglia d’oro, accompagnerà i sovrani al ritorno verso Buckingham Palace.

L’inizio della cerimonia è previsto per le 11, le 12 in Italia. Anche nel nostro Paese sarà possibile seguire in diretta, ma nessun dettaglio è ancora noto.

IL CONCERTO IN ONORE DI CARLO

Il 7 maggio, come da una tradizione che dura 900 anni, si terrà il concerto in onore di Carlo. Molte star hanno già declinato l’invito, da Ed Sheeran ad Adele, passando per le Spice Girls ed Elton John. Avrebbero accettato, invece, i Take That (senza Robbie Williams) e Lionel Ritchie.

L’EMOJI PERSONALIZZATA

Segno dei tempi e novità assoluta, l’emoji personalizzata rilasciata per poter twittare in diretta durante l’incoronazione e non solo. Dal 10 aprile, infatti, la corona di Sant’Edoardo che Carlo indosserà è il simbolo degli hashtag ufficiali #Coronation, #CoronationConcert, #CoronationWeekend e #CoronationBigLunch.

HARRY E MEGHAN SARANNO PRESENTI?

Resta da capire se Harry e Meghan saranno presenti all’incoronazione. È questo il quesito che più attanaglia gli appassionati della famiglia reale. La coppia, stabile in America, è stata invitata ufficialmente, ma non ha fatto sapere se accetterà. I due, qualora fossero presenti, non prenderanno parte alla processione e non saranno presenti – con il resto della Royal Family – nel balcone di Buckingham Palace per salutare i concittadini.

Lunedì 8 maggio, infine, come riferisce la Dire (www.dire.it), sarà giorno festivo per tutto il Paese.