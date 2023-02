Gossip: Giorgia Soleri chiude i profili social. Mistero sul silenzio dell’influencer che si è detta stufa di leggere commenti sulla sua storia e sul suo dolore

Giorgia Soleri stacca la spina e chiude (momentaneamente?) i suoi profili Instagram e Twitter. Un gesto forte, per chi come lei, con i social ci lavora ma proprio per questo, forse, frutto dell’esasperazione. Spesso accusata di ‘approfittare’ della sua malattia (la vulvodinia ndr), nei giorni scorsi l’influencer aveva fatto sapere di essere stanca di leggere commenti di persone che “continuano a invalidare la mia storia, il mio dolore e le mie diagnosi”.

Prima di chiudere i propri profili Giorgia Soleri aveva scritto: “Ho male ovunque, vorrei solo dormire per i prossimi due giorni. Mi dispiace non essere un esempio di virtù, accettazione della malattia e tutela del corpo, sono solo una persona malata che (a volte) non ce la fa più”. Poi il silenzio. Che abbia deciso di stare lontana per qualche giorno dai leoni da tastiera? È probabile, anche se in rete, si sa, le ipotesi circolate sono molte e spesso ‘articolate’.

I RUMORS

Tra coloro che stanno seguendo il caso infatti, c’è anche chi sostiene che il silenzio di Giorgia sia dovuto ad una rottura con il fidanzato e frontman dei Maneskin, Damiano David. Teoria, presto smentita dalle foto che meno di una settimana fa, ritraevano i due sorridenti davanti una famosa gioielleria.