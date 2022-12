Ambra da record con “T’appartengo”: supera anche i Maneskin

Non si placa la febbre per “T’appartengo”, il brano che Ambra Angiolini pubblicava nel 1994: la giudice di X Factor supera tutti in classifica, anche in Maneskin

Non si placa la febbre per “T’appartengo”, il brano che Ambra Angiolini pubblicava nel 1994. Ventotto anni dopo, il pezzo torna in classifica e anzi diventa quello più acquistato su Itunes Italia.

Tutto merito dell’esplosiva performance che l’attrice ha regalato al pubblico durante la finale di X Factor 2022. Così, dallo scorso giovedì, la scena contemporanea sembra dover cedere il passo al giudice del talent. In classifica, infatti, la Angiolini supera tutti: dai Måneskin ad Elodie, passando per Fedez, Annalisa, Boomdabash e Irama.

Ambra sorpassa anche gli stessi concorrenti di X Factor (è il suo il singolo più venduto del talent) e persino la temutissima Mariah Carey, che puntuale, come sempre in questo periodo dell’anno, torna con “All I want for Christmas”.

VIRALE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE AD X FACTOR

E anche su YouTube il video dell’esibizione di “T’appartengo” vola nelle tendenze. La clip, pubblicata dal canale ufficiale di X Factor, si piazza alla numero 2 con un milione di visualizzazioni. Ed è un’esplosione di like, view e commenti dei fan degli Anni 90 anche sul canale Instagram del programma. È un vero e proprio revival di un brano che ha fatto cantare tante generazioni, ora anche i giovanissimi.