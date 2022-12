Finale X Factor: Ambra dà spettacolo con “T’appartengo”

Ambra dà spettacolo nella finale di X Factor con la super hit “T’appartengo”. Anche gli altri giudici si sono esibiti sul palco del Forum di Assago

La finalissima di X Factor 2022 al Forum di Assago non è stata un grande show soltanto per il trionfo dei Santi Francesi e per le ospitate dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Meduza. Nel super show confezionato da Sky c’è stato spazio anche per le esibizioni dei quattro giudici. E se Fedez ha cantato a petto nudo e senza tatuaggi il suo nuovo singolo ‘Crisi di Stato’, c’era grande attesa per il ritorno su un palco nelle vesti di cantante di Ambra Angiolini. Che non ha deluso le aspettative.

LEGGI ANCHE: I Santi Francesi vincono X Factor 2022: è il trionfo di Rkomi

Accompagnata da un corpo di ballo vestito interamente di bianco, Ambra ha regalato al pubblico la sua super hit ‘T’appartengo’, risalente al 1994 quando lei era la stella di ‘Non è la Rai’. La giudice di X Factor si è dimostrata a suo agio sul mega palco del Forum, cantando (in playback, secondo le malelingue) e ballando la coreografia. E facendo sognare il pubblico presente e gli altri giudici: in particolare, Dargen D’Amico ha seguito in piedi l’intera performance della collega, ma anche Fedez è stato beccato a cantare mentre riprendeva con il suo smartphone a uso social.