Finale X Factor 2022: vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta

I Santi Francesi vincono X Factor 2022: il duo piemontese batte Beatrice Quinta, Linda Riverditi e i Tropea e si aggiudica la finale del Forum di Assago

Alla fine a spuntarla sono stati Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese, per tutti i Santi Francesi. È il duo del roster di Rkomi a vincere X Factor 2022, battendo all’ultimo respiro Beatrice Quinta del team di Dargen D’Amico. Chiude al terzo posto la favorita Linda Riverditi in squadra con Fedez e al quarto l’altra band approdata nella finalissima del Forum di Assago, i Tropea del roster di Ambra.

Il lungo show del Mediolanum Forum, impreziosito dalle esibizioni degli ospiti Pinguini Tattici Nucleari e Meduza e dalle esibizioni dei quattro giudici, ha visto i quattro finalisti sfidarsi in tre manche: i duetti con la conduttrice Francesca Michielin, il Best of e gli inediti. Il pubblico da casa, tramite il televoto, ha deciso il vincitore.

CHI SONO I SANTI FRANCESI, VINCITORI DI X FACTOR 2022

I ragazzi piemontesi hanno probabilmente raccolto i frutti dell’esperienza nei talent musicali televisivi: nel 2017 avevano partecipato ad Amici di Maria De Filippi (quell’anno vinse Irama) ma i più attenti li conoscevano già perché nel 2016 avevano aperto i concerti di Ligabue dopo aver vinto il Liga Rock Park Contest. A quei tempi però la band aveva un altro nome, the Jab, e un componente in più, Davide Buono. E ora la partecipazione – e la vittoria – a X Factor certifica il salto di qualità del duo.

Il loro più chiaro modello di riferimento, anche per la scelta di Alessandro di suonare l’ukulele come spiega la Dire (www.dire.it), sono il duo americano dei Twenty One Pilots. Secondo Fedez, i Santi Francesi “suonano come un’orchestra”. La loro cover di ‘Creep’ dei Radiohead ha colpito nel segno. Ma anche il loro singolo ‘Non è così male’, con cui si sono presentati alle audizioni, ha convinto sin da subito.