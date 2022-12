In streaming “Crisi di stato”, la nuova canzone di Fedez

Fedez torna con il nuovo singolo “Crisi di Stato”: la canzone fuori il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali

Fedez annuncia ‘Crisi di Stato’ il nuovo singolo, fuori il 9 dicembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in presave e preadd.

L’artista chiude l’anno spingendo l’acceleratore su BPM e creatività, aprendosi a nuove sonorità che riesce ad esplorare in modo delicato e incisivo. Il brano (prodotto da Simonetta) vede Fedez perdersi nelle atmosfere di un rave HYPERPOP, accompagnato da una martellante cassa dritta e coronato da tutto il disilluso romanticismo che lo contraddistingue.

‘Crisi di Stato’ entra con dolcezza esplodendo in un ritornello frenetico e travolgente, in grado di trasmettere tutto l’amore che l’artista ha riversato nel testo, per entrare in contatto con il suo pubblico di sempre e non solo.