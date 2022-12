Con X Factor dopo 28 anni “T’appartengo” di Ambra è di nuovo tormentone

Nella finale di X Factor la giudice Ambra Angiolini ha riproposto “T’appartengo” e ha conquistato tutti: ecco il testo della hit del 1994 da 100mila copie in 7 giorni

L’album di cui il pezzo faceva parte vanta tre dischi di platino, vendette 100.000 copie in una settimana e ha un’anzianità di 28 anni: era il 1994 quando Ambra Angiolini cantò sul palco della trasmissione Non è la Rai il brano T’appartengo, ricantato durante la finale di X Factor con tanto di ritorno dell‘indimenticabile balletto che accompagnava quella hit negli anni ’90. Quella del ’94 fu l’ultima edizione di Non è la Rai, condotta proprio da Ambra (allora 17enne), che nello stesso anno vinse anche il Telegatto come personaggio rivelazione dell’anno.

LA VERSIONE IN SPAGNOLO: ‘TE PERTENEZCO’

L’album T’appartengo, pubblicato l’11 novembre 1994 per l’etichetta Rti, prese il nome proprio dal brano T’appartengo, che non fu però l’unico brano di successo. Solo in Italia l’album vendette 370 000 copie. L’anno seguente il disco viene pubblicato anche in Spagna e Sudamerica, in una versione tradotta in spagnolo, dove T’appartengo divenne Te pertenezco.

IL TOUR NEL 1995

Il brano, un rap melodico che racconta un amore adolescenziale (a partire dal lessico vedi ‘Adesso giura’ e ‘Ti dico ti amo e tu non me lo dici mai’), fu un successo assoluto, che Ambra portò anche in tour nel 1995 (dopo una capatina al Festivalbar con un’altra canzone, L’ascensore): i concerti registrano il tutto esaurito.

Ma questo testo diventato così famoso, chi lo scrisse? La canzone è stata scritta da Ernesto Gilberto Migliacci, Francesco Migliacci e Franco Migliacci. Le musiche invece portano la firma di Stefano Acqua e Ernesto Migliacci. Dopo il grande successo degli anni ’90, l’album T’Appartengo è stato poi pubblicato una seconda volta nel giugno del 2016, sia in vinile che in supporto digitale, dalla Sony Music.

IL TESTO DI T’APPARTENGO

Io mi ero persa nella nebbia e tu

Tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più

E adesso che siamo tornati insieme

Ti dico t’amo e tu non me lo dici mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura che non hai paura

Che sia una fregatura dirmi, “Amore mio”

Perché un amore col silenziatore

Ti spara al cuore e “pum”, tu sei caduto giù

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore, un amore eterno

Se non è amore, me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento, mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

Se c’è una crisi la mandiamo via

Perché i problemi tuoi sono problemi miei

Bisogna dirci tutto fra di noi

E a tutti gli altri poi non li diremo mai

E adesso giura, adesso giura

Adesso giura sopra il mio diario

Dove c’è la tua foto che hai dedicato a me

Che ho consumato con i baci e i pianti

Che io per colpa tua non piangerò mai più

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Ti giuro amore, un amore eterno

Se non è amore me ne andrò all’inferno

Ma quando ci sorprenderà l’inverno

Questo amore sarà già un incendio

Lo grido cento, mille volte a sera

Ma disperata come una preghiera

Non voglio più svegliarmi sola sola

Se non ci sarai

Prometti, per sempre sarà

Prometti, indietro non si tornerà

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

T’appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni

Giura