Alessia Marcuzzi imitata dalla figlia Mia: il video su Instagram è virale

Alessia Marcuzzi imitata dalla figlia Mia su Instagram, il video è virale. Nei commenti il verdetto è unanime: “Identica”

Occhiali da sole, vestita ‘firmata’ e molto trendy, con una vistosa borsa e il cellulare in mano, ecco una Alessia Marcuzzi in miniatura più stilosa che mai. In miniatura perché la statura è appunto un po’ differente dal solito e… e anche la voce. Eh già, perché in realtà quella che ‘recita’ in questo simpaticissimo video su Instagram, non è Alessia ma sua figlia appena adolescente Mia, figlia di Alessia e di Francesco Facchinetti. La ragazzina, che ha 11 anni, è già stata altre volte protagonista di video e storie postate dalla mamma sul suo profilo Instagram. Il video di oggi, però, è superlativo. E strapperebbe un sorriso anche a chi seguisse poco la showgirl.

La ragazzina, ripresa da Alessia Marcuzzi, entra in scena camminando velocemente, trafelata, quasi di corsa, con i capelli raccolti in modo un po’ un approssimativo, come di chi è di corsa. Il video è stato girato a casa, mentre Alessia è a cena con delle amiche. La ragazzina, imitando la mamma, farfuglia affrettata “Luca Tommassini, Luca Tommassini” (il noto coreografo, come spiega la Dire), accingendosi a fare una telefonata. “Ciaaaao“, dice salutando tutti. “Non ho ancora fatto la doccia, alle 9 di sera, perché ho ballato (e accenna qualche passo di ballo, ndr), ho provato tutte le mosse in 10 minuti, 10 mosse, 10 balletti“, calcando i toni, parlando di una coreografia e mostrando entusiasmo alle stelle. Si toglie gli occhiali da sole, li mette nella borsa insieme al telefono, poi se li rimette.

Sorride, gesticola in modo esagerato (imitando il modo di gesticolare di Alessia Marcuzzi), si sistema i vestiti. Alessia Marcuzzi le chiede: “Com’è ballare, cosa mi fa ballare ?” La piccola Marcuzzi: “Mi fa tirare fuori il meglio di me” dice Mia estasiata, muovendo ampiamente le mani davanti a sé. Tutti i presenti ridono, Alessia Marcuzzi ride. Il video piace e gira. Nei commenti il verdetto è unanime: non solo “stupenda” ma anche “identica“.

Alessia Marcuzzi, nel condividere il video, scrive su Instagram: “Ed è arrivata anche la mia imitazione… Ma quindi il mio chiodo fisso è Luca Tommassini?”, scrive taggando il coreografo. E della figlia Mia invece scrive “#lamiapazzapreferita”.